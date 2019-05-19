燕燕達人劉耀均、羅秀雯 數算燕巢十五載 長洲人燕可共存

有長洲街坊不喜歡家燕出沒而剷掉燕巢，街坊即聯署呼籲，希望讓家燕有一個家。（彭麗芳攝）

春夏晚上，若去長洲遊玩，不妨仰望天際，或會發現一群家燕在電線上歇息。（受訪者提供）

Lawman說，有時見到燕子父母為了餵哺雛燕而「披頭散髮」、非常狼狽，令她深受感動。（李紹昌攝）

長洲街坊將掉在地上的燕巢放進膠筲箕，再放回原位，人燕和諧共存。（李紹昌攝）

燕子會在鐵通等承托物上築巢，牠們將濕泥混合口水，做成一個個泥球，黏附在承托物上。（彭麗芳攝）

劉耀均（右）和羅秀雯愛觀鳥，特別喜歡家燕，因為家燕是一種難得可在市區見證整個繁殖過程的雀鳥。（李紹昌攝）

【明報專訊】記者曾在長洲住過一年，從村屋走到碼頭的一段大街，每到春天便會多了一班「同行者」。

牠們穿插在人群之間，高速低飛，你還來不及反應，牠們已巧妙避開，眾人只能目送黑影遠去。

「同行者」就是家燕。後來，抬頭就會發現，內街每隔幾個舖位，商店和村屋屋簷下都掛有藍、黃、綠色膠筲箕，

原來是好心人為雛燕準備的人工燕巢，人燕似乎樂也融融。

不過，後來街角卻貼出了一個寫着「不要拆掉燕子家」的藍色告示，原來有街坊拆毁燕巢，可憐燕子，連續數晚撞牆，欲在原處築巢。原來，剷除燕巢的情况不時發生。

長洲有一對劉氏夫婦，丈夫劉耀均（Lawrance）和妻子羅秀雯（Lawman），十五年來沒間斷地數算燕子鳥巢，他們發現，今年長洲燕巢數量下跌，而每巢的雛燕數量亦告減少，估計或是受去年滅蚊行動影響燕子覓食，燕子的生存空間堪憂。

長洲燕巢數量下跌

「初初見牠（燕子）飛來飛去，後來想，咦，這一隻會不會是去年那隻呢？咦，好像有很多隻，到底總共有多少隻呢？因為好奇心，就開始了數燕巢。」Lawrance和Lawman二十多年前搬入長洲，猶記得當二○○三年，觀鳥會發起全港「燕子普查」，以調查香港家燕和小白腰雨燕的燕巢數量及使用狀况，二人即決定參與，幫忙數算長洲島內的燕巢。他們每年三月開始觀察燕子數量，直至七月尾，特別留意打風落雨過後有沒有燕巢掉下。他們曾見過燕子誤用魚絲或塑膠線築巢，雛燕慘被卡住腳丫倒吊，他們花了二十分鐘才能替雛燕解困。

長洲的燕子有沒有像居民數目般增多呢？「不是的，有升有跌。」Lawrance舉引最近四年的數據，顯示每年有燕子使用的燕巢數量大約維持在九十個左右，不過今年截至四月底的數量則比去年減少了十四個，只有八十一個。「我們覺得很奇怪，明明每年一隻燕子媽媽一巢可以生四五隻雛燕，道理上牠們明年回來再繁殖，燕巢數量至少會雙倍，為何每年大概都只是得八、九十個？」他們相信，有些燕子可能去了別處繁殖，更多是在遷徙時死亡。Lawman引述國際自然保護聯盟研究指出，家燕平均壽命只有3.9年。

回到夫婦二人的初衷，到底今年的燕子媽媽是否去年巢中出世的雛燕？Lawrance說至今亦無從得知，據他了解，觀鳥會曾考慮在家燕腳丫套上腳環，但最終因擔心影響飛行而打消念頭。不過，有時還是可以從一些蛛絲馬迹中推論，例如即使今年這個燕巢被剷走或吹倒，有些燕子仍會堅持飛回相同位置建巢孵蛋，似乎可以推想牠們就是去年的同一群燕子。

春夏飛港繁殖 秋季前南下過冬

家燕長長的交叉尾巴是其標誌，大家在香港舊區不時可見到牠們的蹤影，但其實只有小部分是全年可見的本地留鳥，大部分在香港見到的家燕都是夏候鳥或過境遷徙鳥，主要在三至七月從南方飛到香港等較北的地方繁殖，秋季前會飛回東南亞等地方過冬。

「我們每到三月初就開始留意今年有幾多燕子飛返長洲，今年最高峰那晚，我們數到有八十幾隻燕子！」Lawrance解釋，由於觀鳥會每年五月開始進行「燕子普查」，但大多是日間進行，對燕子夜晚休息的狀况觀察不多，可晚上的長洲半空可謂非常熱鬧，不時見到電線、欄杆上有成串數十隻燕子在睡覺。「我們反正住在長洲，夜晚就會『頭岳岳』看看電線上有無燕子。」

羽翼長成 燕父母趕子女離巢

剛過去的冬天很短暫，燕子不用避寒，提早飛來香港繁衍。「以前多數是四月孵蛋，五月頭BB已經識飛。母燕會再交配，有機會在五月尾再生蛋，每年八月左右就會離開香港。今年如此早來香港，有機會生到三批BB。」Lawrance說雛燕要由父母餵食兩至三星期，直至大小和外觀跟父母相若，羽毛長成後便會學飛，會飛後父母會趕走牠，不讓牠歸巢，要牠獨立生活。

建巢法則 愛乾淨 講究選址材料

訪問當天剛下了一場大雨，微涼，很多剛學飛的雛燕都歸巢取暖。在玩具店屋簷中央有兩隻雛燕張開黃嘴索食，胖胖圓圓極為趣致，體型約手掌般大。Lawman說其實牠們不胖，只是天氣寒冷，牠們才鬆開羽毛保暖。

店主說今年是燕子第二年在此築巢，第一年懷疑因為屋簷下的鐵通太幼，燕子花了很多時間銜泥與樹枝築巢都無法固定，但牠們屢敗屢試，今年終於成功花一星期完成燕巢。「啱啱去完旅行，回來就見到有雛燕。」店主見狀就在燕巢底放一塊紙皮，墊着牠們的糞便，每日清理，「睇住牠出世，睇住牠有毛有翼，學識飛，覺得很有生氣」。

街燈附近築巢 方便覓食孵化

Lawrance指指店舖對面的街燈說，燕子喜歡在街燈附近築巢，因為下雨時有大量飛蟻、蚊蟲在燈前出沒，節省覓食的工夫。「我見過燕子媽媽餵BB，好大隻的飛蟻，連蜻蜓都『質』落去，BB夾硬吞下去，一隻大BB可以吃一百幾十隻蚊。」Lawrance笑道：「牠們亦貪街燈夠熱，孵蛋不用孵得咁辛苦。」

至於挑選騎樓底、屋簷底建巢，是因為燕子是以口銜濕泥，混和幼草和口水黏附在簷下，因此要找尋不會落雨滲水的地方，否則濕泥就會融化四散。Lawman懷疑政府近年更關注街道清潔，令附近濕泥大減，因此近年新造燕巢愈來愈多「流蘇」，燕子用多了木麻黃等幼草築巢，「就像鋼筋可以令燕巢更結實」。

牠們每年均會視察附近有沒有後備地方可以築巢，以防明年燕巢有細菌或有問題可以棄巢，另覓地方。「牠們很喜歡乾淨，否則會導致BB抵抗力不足、削弱飛行能力，無法應付遙遠的遷徙路程，引致死亡。」

燕巢落地 街坊妙招幫忙

燕子念舊，有些燕巢可以用足數年。金花餐廳老闆喜上眉梢說，燕子已是第四年在門外築巢，每年加高一層，現在燕巢高達十厘米。「最多那年一巢生了五隻BB，我們叫牠們五小福，五福臨門呀！」今年一巢生四兒，每次媽媽餵食，雛燕就孜孜啁啾。

或許你會驚訝，何以燕子可反地心吸力懸空建巢？其實牠們多數會找一塊承托物幫忙，不過燕巢仍然難免被大風吹倒、跌落。因此，長洲的街坊好像有共識，一見到燕巢落地，就買來半圓膠筲箕，盛載燕巢，放回原位。「有些燕子媽媽不驚的，很勇敢，就算是隔着膠筲箕都照養餵大雛燕。」不過，亦有一些燕子媽媽不領情，情願在人工燕巢旁邊自行築巢。

這陣子，地上偶爾也會發現雛燕，或生或死。「燕子BB死是很常見的，其實牠們一巢五隻六隻，有些BB可能被阿哥撐開、跌死。」訪問當天，我們便在騎樓底發現一隻死去的雛燕，Lawman長嘆一聲，拿出膠袋將牠包裹。「體積細的BB一旦死亡，媽媽會用嘴銜起然後丟到海中，但體積太大的，牠們會選擇留在巢中，明年用濕泥覆蓋，再在上面孵蛋。」

「不用愛牠，但不要傷害牠」

縱然長洲有很多街坊愛惜燕子，但亦有人不喜歡燕子，或基於對禽流感的憂慮、或擔心燕子弄污地方，因而發生過多次剷除燕巢事件。在長洲街市外，漁護署貼出告示警告，根據香港法例第170章野生動物保護條例，禁止故意干擾野生雀鳥的巢或蛋，一經定罪最高罰款十萬元及監禁一年。「這裏發生過慘案，三個巢曾經在一夜間被人剷掉。」Lawman心痛道，有些巢甚至是有雛燕的，牠們會因此跌死或餓死。

而上文提及去年春天的藍色告示，是源於二○一六年六月，有人剷掉燕巢，翌年街坊想阻止燕子在原地築巢，以防再被剷掉燕巢，令雛燕無家可歸，故貼上反光紙恫嚇警告牠們，可惜燕子連續數晚撞牆，因此街坊聯署，希望剷巢人包容燕子在春天築巢繁殖。「士多老闆好有心，擔心燕巢沒有足夠承托，在下面加了黃色膠筲箕，翌年又加了膠板和白色鐵架加固。」士多老闆笑說：「我當啲燕子是孫。」

Lawrance說，年長一輩習慣了和大自然共存，視燕子為鄰里，年輕一輩則擔心衛生問題。「其實長洲很多燕子巢，從來無爆發禽流感。我們很想政府可在教育方面做好點，教人善待燕子，你不用愛牠，但至少不要傷害牠。」他說人們一見到雀屎就聯想到禽流感，希望政府可以好好界定雀鳥和禽流感之間的關係，見到雀鳥屍體不代表一定有禽流感，好多雀鳥或是自然死亡如老死，「這個世界不是只有人，如何找到一個平衡點，令我們的生活環境中有其他生物存在」。

吃蚊蟲 是益鳥

去年長洲爆發登革熱，進行大型滅蚊行動，Lawman就發現今年一巢五六隻雛燕的機率少了，大多數一巢只有兩三隻，未知會否因為滅蚊行動令燕子食糧減少。「不知道滅蚊行動會不會危害燕子生存，我們見過很大隻的雛燕突然間無咗，不知道是不是食錯東西而中毒，我們沒有確實數據，只可靠觀察推斷。」

「其實燕子對人類是有益的，因為是一個食物鏈。我們經常滅蚊，要做清潔工作，其實燕子都是做相同的工作，幫我們滅蚊。」Lawman慨嘆，人們只聚焦在燕子會弄髒地方，而看不到燕子的益處。

「今年算好彩了」，Lawman送記者回程時說，燕子差不多全數離開才太平清醮，「因為太平清醮對燕子BB影響很大，一來噪音大，二來曾有人用閃光燈影燕子，嚇到媽媽棄巢。到秋季我們一看，發現有兩隻雛燕在巢中餓死」。所以，他們數燕巢數得低調，盡量不曝光燕巢的地點，期望牠們健康平安地成長。

文 // 彭麗芳

圖 // 李紹昌

編輯 // 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao