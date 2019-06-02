Ways of Seeing：在威尼斯看劉慧德：澳門是世界的

【明報專訊】如果在藝術，一個外人（3）

牆後一條窄廊泛着詭異綠光，我探視盡頭，是一道微開的門。攝手攝腳往那道門走，開始聽見內裏傳出陰森斷續的女聲，「唔該借歪……唔該借歪……」心內發毛，唔係吓嘛，呢度係威尼斯喎……當堂嚇一跳，覺得過癮，然後得啖笑。

可是展覽看到最後，「卻鼻子一酸」。我告訴澳門館藝術家、現居紐約的劉慧德，整批作品充滿對澳門的愛呢，裏頭不少細節，香港人也懂，你卻以《客途秋恨》來結尾。

澳門有個「威尼斯人」，而當下威尼斯雙年展主場館Arsenale門口對面的場館，竟說着澳門故事，實在太好玩了。

「以往的澳門人像個去KTV時永遠不唱歌的人，這種人被戲稱為『分母』，他們的功能只是負責分攤費用。然而，澳門人終於開始搶麥克風了。如果讓人發聲的麥克風是一種『我存在，別把我當隱形』的主體性宣言，隨着澳門人社會參與度的提高，主體意識已在不知不覺成長了。」——李展鵬《隱形澳門》

借助 祖母大智慧

麥克風現時握在劉慧德手裏，她為展覽命名「現形記」，英文是Apparition，這個字特指幽靈現身，藝術家看澳門發展的光怪陸離正似「超自然」現象。當旅遊局模糊說「昔日小漁村發展成國際城市」、外資企業宣揚在淤泥上打造博彩業金光大道，在澳門館一進門的小庭園裏，城市故事有了重新再造的機會。巨蛇繞伏水池、龜的四足來做頂天樑柱，由神話女媧補青天說起。步上樓梯入到展場，房間裏赫然見到一大座《神臺》，神佛之說收攏為劉慧德家人的信仰，神話到此說到她對澳門的記憶。

香水源自 老家雜貨店

神臺細看是香水陳列櫃。「我以前的家在十月初五街、關前街那邊開雜貨店，門口賣香水，裏面賣毛巾牙刷」，四代經營，前店後居。眼角瞥見旁邊的陶瓷《葵扇老人》幽幽在撥着扇，原來是個機械裝置。祖母的迷信，今天想起都是大智慧：「以前她常說不相信時鐘。她用扇來衡量時間長短，撥扇到涼快，便是時候去做別的事了。」牆後《唔該借歪》亦然，「她每去公廁都說唔該借歪、唔該借歪，請遊魂野鬼讓一讓。我很喜歡她把地方看作不屬於她，只是借用，所以要問准別人，也就是acknowledge（認可）這個地方曾經有人用過」。

陶泥揉出 自己與成長地

對照另一室「向賭場學習」裏的作品《人山人海》，「唔該借歪」有了多重意義。「新葡京裏的藝術收藏有一個叫《齊天大聖》的象牙雕塑，我就學它的形狀，將猴子猴孫變作人山人海，似大三巴擠迫的場景。」作品尖頂如變形的大三巴，反撲向人群，「人」全部披白袍、只露出眼珠，我瞬間被喚起在尖沙嘴與遊客摩肩接踵的感覺，回想《唔該借歪》又似絕地呼喊。

「藝術藏品是遺留到將來的，收藏是因為有價值，我想給現在發生的事一個價值。」步入最後一間房，劉慧德一手揑出「屬於澳門人的花園」娛園，它本為澳門第一代賭王盧九家族所建的私家花園，後輾轉由澳門政府購入，上世紀70年代起向公眾開放，「現在是個避靜的地方，很多不同年代的人都可以共用，老伯會在那兒看荷花，外勞又會來乘涼」。她記得園內昔日搭了戲台，角落揚聲器在播的《客途秋恨》，找來移居美國費城多年的女子高邵慶儀演唱，「嫲嫲以前在廚房會唱粵曲，因此我不想找專業的人，這首歌通常是男人唱的，我就找女音來唱」。

她以陶泥揉出自己與成長地的深厚連結，珍惜的、懷念的、痛心的、糾結的，最後選擇離開，一曲南音讓人鼻酸。「雖然我去了紐約，但很多作品還是關於我對澳門的感受或想法，未去紐約之前，反而沒怎樣想過澳門身分是什麼」，「聽你說着你的感覺，我其實也想澳門人即使來到威尼斯，見到作品也能有認同感」。她站在館內受訪，偶爾搜索不到合用的字眼答問題，偶爾透露能跟年紀差不多的記者傾談那小小欣喜，都充滿年輕氣息。這名1987年出生的藝術家今次參展，象徵着澳門文化發展一個轉捩點。

澳門 公開徵選內容

澳門文化局將事情做得公開透明，為傳媒準備的資料中，詳列了公開徵選的內容。比起港台，澳門由2007年起參展，年資最淺，至今七屆，首三屆以徵選形式籌辦，每屆參展藝術家達3至5名，直至2013年開始改為邀請單一藝術家，馬若龍（2013）、繆鵬飛（2015）、王禎寶（2017）都具有相當地位，最年輕的王禎寶生於1960年。今屆回復公開徵選，評審團包括澳門藝術博物館館長陳繼春、北京今日美術館學術總監黃篤、台北當代藝術館館長潘小雪、香港藝術學院署理院長陳育強，以及王禎寶，《現形記》從15個方案中脫穎而出。2005年才赴紐約讀大學的劉慧德，資歷明顯比過去三屆藝術家，還有台灣館的鄭淑麗、香港的謝淑妮都少一大截。

香港 邀策展人選藝術家

跟澳門館是鄰居的香港館，今屆也有意選出與之前參展者不同代的藝術家，結果由更資深的謝淑妮為代表。顧問策展人、M+總策展人鄭道鍊接受本報訪問時亦明言，挑選藝術家的準則包括「夠成熟」。年輕藝術家是否永沒機會參展？他回應：「他們之後會有機會。我不認為藝術家未準備好，就要處於這樣一個高曝光率及壓力大的環境（雙年展），會是件好事。總括而言，若說年輕藝術家機會較少，我會說，當時候對了，他們就會得到機會。」至於藝發局與M+合作後放棄公開徵選，而邀請客席策展人再選藝術家，他亦指出是「符合國際普遍做法」。

港澳台 各自重視不同

比較港、澳、台三地，香港館重視與國際接軌、台灣館以世界關心的議題爭取注目，澳門則顯得沒那麼野心勃勃，因而給予了年輕藝術家發展空間，這亦是澳門近年的文化發展面貌。雖然與台港參展藝術家同樣居於外地，但劉慧德很重視自己是澳門藝術家，這與鄭淑麗坦言還未有作品從台灣，甚至自我身分出發截然不同。當我提及香港人來看她的作品，應會感到既陌生又熟悉，她說讀大學時也會聽見澳門留學生介紹自己是香港人，「因為從來沒人知道澳門在哪，香港的流行文化在八九十年代盛行，澳門文化很多時都從香港學來」，《唔該借歪》也是港產鬼片。她認為人在外地，對澳門從隱形到現形也重要，「我常覺得澳門是世界性的城市，我在美國就是要告訴別人，我是澳門人。不只留下來重要，都要在另外的地方或威尼斯盡量展示澳門，要不人人都只能看New York Times、Guardian說澳門GDP今年又高了」。

不信邪 重奪地方的想像

在賭業及旅遊業發展之下、殖民統治到回歸20年間一直「被隱形」，她為澳門可惜嗎？「是可惜，但仍然很着緊。」劉慧德賦予陶瓷的形態，不是精巧光滑，卻帶岩石堅硬質感。「黏土雖脆弱，於此卻成為賦權的象徵，讓個人重奪地方的想像。」雕塑色調的鬼魅感，實是她不信邪，「好多人怕鬼是因為對某件事恐懼，或在困難時刻覺得是鬼作怪。鬼有超自然力量，但我們是否難到要有超自然力量才改變到？」力量從何而來？藏在祖母的傳統和賭王的花園之中。「弱勢的人就要用所謂的旁門左道，就似瑪嘉烈用葡撻締造王國，如果可以將殖民地的事物、賭場的資源來empower自己，已是小勝利。」祖母去廁所都要知會鬼魂，教她不迴避城市就是由各代人的生活積累而來；憑着娛園，她展示人們如何重獲空間。如果港澳人民同樣覺得自己的地方「已不是我的地頭」，「不只政策和機構，人們也要為自己多想一些，集中思考澳門人的利益或身分，才可慢慢再開始」。

他說：「汗王，我所知的城市都講過了。」

「還欠一個。」

馬可波羅垂下頭來。

「威尼斯。」可汗說。馬可笑了一笑。

「難道你以為我一直在講別的城？」

皇帝毫不動容。「我從來沒有聽你提過這個名字。」

波羅說：「我每次描述一個城市，其實都是講威尼斯的事。」

——卡爾維諾《看不見的城市》

照出威尼斯人困境

拉斯維加斯的威尼斯人學威尼斯，澳門的威尼斯人再學拉斯維加斯，說來原型是威尼斯。但最詭異是，當澳門人身在威尼斯，劉慧德看見了大三巴人潮的影子，訪問時她在當地一星期，「在澳門或拉斯維加斯（的威尼斯人）固然是假，但真的威尼斯，我也未看見，那可能不存在，至少我未接觸到，或者因為我從未感受過」。澳門和威尼斯都被水包圍，遊客同比居民多，若以澳門館為鏡，會照出威尼斯人的困境；有趣的是，雙年展主場館Arsenale盡頭便是意大利館，館內擺下一個大迷陣，靈感來自卡爾維諾的論文《挑戰迷宮》，作家提及現實之複雜就如迷宮。策展語說明，「一直徘徊，不必懼怕。你不會迷路，最多折返，這是合理的事情：走回頭路不代表後退……每條路都會連接到另一條，每個選擇都是對的……在某一點你甚至會找到自己，如果再幸運些……會遇上吸引你注意的其他人，讓你改變方向」。若隱形與現形之間必經迷失，兩館相對、兩個城市遙相呼應，所生的啟示，對香港也許都有用。

（威尼斯雙年展系列：澳門）

第58屆威尼斯雙年展平行展澳門館《現形記》

日期：5月11日至11月10日

場地：Campo della Tana, Castello 2126/A, Venice, Italy（Arsenale 主入口對面）

文 // 曾曉玲

圖 // 曾曉玲、澳門藝術博物館提供

編輯 // 蔡曉彤

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