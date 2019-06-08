調適退休生活覓新方向 由主婦到教練 運動扭轉下半場

姚美華（中）現時有約50名學生，她表示，上課時會提醒學生，要經常跟自己的身體溝通，加深對身體的了解。（劉焌陶攝）

【明報專訊】87600，單看這個空泛數字，你會有什麼聯想？戶口裏的股票年息？抑或尚欠的卡數結餘？如果我告訴你，假設我們的平均壽命是80歲，那在你60歲退休後，除作息外需要打發87000多個小時，你是否會感到驚訝？一世人流流長，如何打發下半生餘下的時間呢？

伸展運動教練姚美華自言，退休之路是每走一步，皆有目標。由最初專注打點家庭，至後來矢志以運動來關心他人，她有感所謂的退休規劃，「是每去到一個位，再不斷調節」。

記者拾級而上，步過3層樓梯至採訪地點後，開始微微喘氣，繼而滿頭大汗。相反，今年60歲的姚美華（Chris）面不改容，氣定神閒地笑道：「數年前，我行這樓梯都是行得無力無氣。」

痛症纏擾 45歲提前退休

眼前的姚美華穿一身輕便運動服，精神飽滿，然而退休前，她的身體狀態卻是兩個模樣。受車禍後遺症影響，她常感到頭部及肩背痛，因而導致失眠，上班時曾因劇痛而嘔吐，「真是痛到想嘔，嘔都嘔不完」。原本任職公務員的她不敵病魔纏擾，大約在15年前提早退休「食肥雞餐」，那年她不過45歲。

提早離開職場，迫不得已。她坦言早來的退休生活不易適應。她憶述：「最大考慮是經濟，畢竟家庭少了一半收入，一家仍要供樓，子女尚小，都有經濟擔憂。」跨過財政心理壓力後，她又發現自己的社交圈子縮窄，生活重心轉移至家庭，變成外人看來的「沒有刻意打扮的師奶」。

報讀課程紓舊患 開展「第二人生」

縱然成了外人眼中的師奶，姚美華嘗試叫自己不要看重別人的眼光，因退休時已訂立清晰目標，「當時的計劃是照顧家庭，養好自己的身體為主，是好簡單的計劃」。直至子女投身社會工作，她才正式展開人生下半場，再為自己訂下真正的下半生目標。她說，即使離開職場，身體舊患仍然未癒，因此當時的短期目標是多做運動，報讀伸展運動基礎課程，「由這點開始，是一個轉捩點」。

「運動能令身體狀况逆轉」

上課時的一呼一吸，伸展肌肉筋骨，不但紓緩她的舊患疼痛，更令其驚訝於人體奧妙的結構，「你知不知道什麼是肌腱？什麼是韌帶？什麼是關節囊？」她問記者，眼見記者未能答上，她笑道：「若沒有學習，一般人平時不會留意及知道這些知識。」隨後3年，姚美華繼續報讀了3個伸展運動導師課程，通過不斷考試，最終成功考取伸展運動教練資格，開始了「第二人生」。「我想透過教學來告訴大家，運動能令身體狀况逆轉……都想學以致用，分享出去。」

由家庭主婦做到伸展運動教練，姚美華回望過去的每一個決定，坦言現時的生活超出自己的預期。在退休規劃上，她自言雖沒有如10年大計般的長遠規劃，但退休路上不乏短期目標，「例如我擔任導師時，會思考自己是否需要計劃一下，報讀更多課程」。她一步一步實現自己的目標，重新找尋到自己的身分，她想像5年後，自己仍是伸展運動教練，「這刻想繼續做運動，想自己有活力，有精力地行得更遠」。

文：鄧安琪

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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