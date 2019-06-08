退休規劃﹕理財以外 照料身心需要

【明報專訊】上半生為口奔馳，下半生再覓新方向，談何容易？退休教練梁國光表示，過往於社企「樂活新中年」舉辦的退休規劃講座，皆會先問在座參加者，退休前需要多少儲蓄，有人回答1000萬元，亦有人拋出2000萬元的巨額數字。然而，當詳細問及退休生活有何打算時，他發現大部分參加者的腦海中一片空白。他歸納不少打工一族退休前只顧理財，卻忽略身心及家庭兩大範疇。

基督教香港信義會金齡薈社工陳志強亦有同樣看法。他表示，自己從事服務退休人士這10年間，發現所接觸的大部分中高年人士即使早早做好理財規劃，但仍然適應不了退休生活。他舉出其中一個事例，一名長者初退休時，原計劃以釣魚和逛街買菜來打發時間，數個月後，他發現生活單調乏味，「除了理財，退休生活還要兼顧不少方面。這長者原先對退休的想像，跟實際退休生活有好大的落差」。

做好心理準備 迎接生活落差

陳志強引用美國社會學家Robert Atchley的退休調適階段論，指長者初退休時，多處於蜜月期（Honeymoon phase），對退休生活抱持簡單美好的憧憬，及至生活與預期出現落差，身心感到不適應時，就會步入醒悟期（Disenchantment phase）；經過醒悟期後，退休人士步入重組期（Reorientation phase），重新調整生活，發展自己的角色。 理論與姚美華的經歷互相對應，規劃退休之路時，原是要不斷調整。陳志強表示，有別坊間常談的生涯規劃，打工一族預備退休時，需做好再調整的心理準備。

退休前宜發展興趣及交友

儘管難以準確規劃10年大計，但陳志強表示中高年人士退休前5年，不妨多發展興趣及結識已退休的人士，提早思考退休後如何運用時間。他形容，若要順利過渡退休階段，關鍵是找到新角色。他解釋，部分男士認為退休猶如噩夢，因退休後不再是家中經濟支柱，彷彿失去地位，「離開職場，進入退休生活，他要找一些新角色，否則好容易沉浸在負面思想」。

● 退休調適5階段

根據美國社會學家Robert Atchley的退休調適階段論，長者由退休至生命終結，心態轉變可分為以下5個階段：

1. 蜜月期（Honeymoon phase）

剛剛退休，常有一種如釋重負的輕鬆感，期待美好的退休生活。此時期的長短視乎退休者的事前準備及退休態度。

2. 醒悟期（Disenchantment phase）

退休者逐漸感到不適應，對退休生活不再抱持幻想的心態。

3. 重組期（Reorientation phase）

經過醒悟期，退休者重新調適，發展較合乎實際情况的新角色。

4. 穩定期（Stability phase）

退休者重新評估自我情况，重新規劃退休生活，能安定下來。

5. 終止期（Termination phase）

退休者面臨死亡。