虛擬月老牽線 交友程式可覓良緣？

大同小異——交友程式的設定大同小異，部分可供用戶匿名對話，亦有部分程式要求用戶交代詳盡的個人資訊。（交友程式截圖）

小心翼翼——L小姐（左）表示，身邊人得悉自己於交友程式結識男友（右），均會感到擔心，生怕自己受騙。是次受訪時，兩人亦有感題材較敏感，因此用上化名。（蘇志鑫攝）

【明報專訊】古人相信月老掌握眾生姻緣，手中紅線一牽，良緣即訂。今天，姻緣或許已可以由自己掌握，只要下載交友程式或軟件，按個讚、傳個短訊，緣分即予取予攜。有交友程式用家曾於1年多內跟超過15個男生約會，以為如意郎君唾手可得，豈料愈用愈迷惘。在程式中刷一下，按讚對方的照片，傳個短訊，是否真的輕易牽出紅線？

網絡劇《黑鏡》其中一集「Hang The DJ」中，男女主角透過交友軟件系統，獲安排與不同對象約會，軟件聲稱最終能為用家找上匹配度高達99.8%的對象。現實中，交友軟件不能保證找出與你最匹配的伴侶，但選擇肯定不缺，而且運作方式層出不窮，例如限制用家只可同時與8個網友對話的Heymandi，或由連登仔開發、每日為你編配一個陌生人的Howsyourdate等。

今年26歲的F小姐（化名）用過6個交友程式，她指不同交友程式的運作方式各異，「最重要是視乎自己的目標想要什麼」。她當時想結識多些男生和尋求穩定發展，所以選擇了一款資訊較透明的交友程式Coffee Meets Bagel（CMB），該程式要求用家填寫較多個人資料，如年齡、學歷等；並限制2人的專屬聊天視窗在7天後刪除，「此舉推動你把握機會，用程式來聊天，如果談得投契，就要在7天內交換私下的聯絡方式」。

「分散投資」結識異性 愈約會愈麻木

然而，就算用上資訊詳盡的程式，亦不能確保用戶一定覓得良緣。前年，F小姐初用交友程式時便認識了一名異性，感覺一拍即合，「我們的消費模式及想法都十分相似，我忍不住主動問他拿電話號碼。一般人用交友程式時，不會只單獨跟一個人聊天。但當時我是新手，便只專注跟他談話」。未幾，一次約會時，兩人接吻擁抱，但翌日男方表示自己無意拍拖，令她頓時感到被騙。至今憶述事件，F小姐仍然語帶憤慨，「之後用程式時，不再只專注投入單一段關係，當是教訓」。

學會「分散投資」後，F小姐又有新疑慮。使用程式約一年半，她結識不少異性，曾與大約15人外出會面，但漸漸感到疲累及麻木。她坦言，過程恍如「不斷結識新的人，不斷講同一番話，都是問對方從事哪個行業、有何興趣……有時，我都不知自己在做什麼」。關係既來又往，心中漸漸產生疑問，「會思考與那個男生傾偈，是否真的有『回報』？」

虛擬月老牽引紅線，有人牢牢把紅線握住，盼望覓得有情人，亦有人旨在廣結朋友。今年1月1日，90後的L小姐（化名）定下新年目標，希望擴闊生活圈子，遂下載交友程式，「我沒有想用它找男友的想法，但是自己一直以來沒有拍拖，想給自己認識異性的機會，主要是擴闊交友圈子，學習如何跟男性相處」。

無心插柳遇真愛 「深交需時間經營」

L藉着程式認識了來自各行各業的人，如巴士司機、維修員、立法會議員助理等，但有感彼此關係有點兒戲，多抱「玩玩下」的心態，不敢想得太長遠。未料，最終又覓得意中人。

使用程式約兩個月後，L認識T先生（化名），傾談期間，對對方用心和認真的性格留下深刻印象，「首次相約外出前，記得他說『有心約出來，就不會怕遠或浪費時間』，當時聽到這句時，我覺得幾感動，感覺對方是一個認真的人」。兩人認識約兩個月後成為情侶，現在2人最常一邊發掘美食，一邊運動減肥。

網絡情緣成真，取決用家心態。L小姐坦言，大部分交友程式建立的關係只在一時，只在短時間內傾談，往後多會漸漸失聯，旁邊的T先生立即補一句：「（網友關係）就像紙巾，用完即棄。」關係薄如紙，焉能開花結果，L小姐補充，「視乎你想要質或量，在程式容易結識不同人，淺交很正常……如要深交，就真要花時間經營」。

與F小姐電話訪問後一個月，她告知記者在交友程式上結識到新對象，開展了新戀情。記者問，開始戀情後，有沒有刪走交友程式帳戶。F小姐瞪大眼睛說：「當然要刪走，這是維持關係信任的基本。」

如要找出匹配度高達99.8%的如意中人，虛擬月老是否真的可靠？在網劇《黑鏡》中，因交友程式而結識的男女主角本着對二人關係的決心，決意擺脫程式的操控，不接受系統為自己安排的另一對象；最後始發現兩人曾獲系統安排相遇1000回，當中曾經反抗系統達998次，方計算出兩人匹配度達99.8%。與其迷信程式，倒不如認清，紅線得以延續，最終還是講求牽線者的決心與行動。

文：鄧安琪

編輯：王翠麗

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