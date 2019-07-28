未來城市：護專院長：專科護士問診開藥 減輕醫生負擔

【明報專訊】香港醫療制度千瘡百孔，前線醫護人手不足、側重醫院主導、制度架構臃腫、專職治療被局限……我們未來數期將以人物訪問出發，探討本地醫療制度現存問題和未來出路。

你會發現在撥款之外，尚有好多更迫切、可行的辦法，甚至有好多熱心之士已率先試行。

今期我們訪問香港理工大學醫療及社會科學院副院長、香港護理專科學院院長黃金月，原來香港有五萬多個護士，只有約一萬五千個醫生，要減輕醫生工作量，提升病人服務，擴闊護士職能，讓專科護士幫忙診症與處方藥物是其中一項最直接有效的解決方法。

【醫療制度系列之一】

註冊制度跟不上時代

本地尚未有專科護士法定註冊制度，二○一八年施政報告中建議護士管理局推出專科護士自願註冊計劃，並為護士專科法定註冊奠定基礎。黃金月是食衛局轄下工作小組的成員之一，她透露上周三（二十四日）小組剛向局方提交第一份建議文件，就專科護士的資格、職責、認可等範疇提出建議。

「畀隻手我幫你睇吓？」黃金月得知記者最近有心跳過快問題，遂溫柔地幫忙量度心跳，然後細心叮嚀記者要準時食藥和保重身體，她身軀嬌小卻給予人無比溫暖的安全感。她謙稱自己做護士「不是好偉大」，在美國讀大學時原修讀社會學，後在姊姊建議下轉修護理系，「當時不知道自己想做乜，只是我讀社會學不討厭人，又幾關心人和人的交往，護理系又收我，當時覺得時間、地點、人物都啱啦，咁就去做囉」。她覺得醫療系統不止是社會縮影，更加是一個好特別的地方——看盡生老病死。

「一做這份工作，人們對你好信任，他們會將醫療報告毫無保留地給我看，包括好多私隱，這個信任我覺得好難得。而和病人的交往亦好rewarding的，有些人出了院，甚至離世，我會出席他的喪禮，我又試過幫要洗腎的病人找工作，是一個幫到人，自己又學到嘢的機會。」做過ICU、內科與外科護士，近年轉執教鞭培育年輕護士。訪問中，她總念念不忘地說：「我真的好掛住臨牀，其實好喜歡做臨牀。」

現時大學畢業的護士學生稱為註冊護士（Registered Nurse，簡稱RN），護士學院畢業的稱為登記護士（Enrolled Nurse，簡稱EN），去年全港共有約五萬六千名註冊及登記護士，其中普通科護士佔五萬二千名，其餘是精神科、弱智科和病童科護士。近年，由於醫生短缺，要求護士專業化的呼聲愈來愈高。醫管局在一九九○年成立，據了解局方於一九九七年首次在各個醫院急症部開立專科護士（Nurse Specialist）職位，例如傷口處理護士專門評估病人傷口情况，再按需求運用適當方式治理傷口。「初頭只有好少位，全港大概只有二十幾個specialist，到今時今日開始再細分為高級護士（Advanced Practice Nurse）和專科護士（Specialised Nurse），比較清晰囉。」

公共衛生研究社召集人陳盈指出，現行護士註冊制度跟不上護士不斷擴張的職能，「護士註冊條例是一九七○年代開始寫，但其實是回歸後，一九九九年才有護士管理局，講緊這條條例二十年都沒有改變過，這條如此老舊的條例是沒有給予護士一些法定的權利，例如無得開藥，但有時他們工作上是需要的」。

立法保障護士病人權益

雖然現時政府未有就專科護士註冊制度立法，但醫院內不少專科護士在執行職責。陳盈舉例某些醫院的急症室會設有診所，會安排一名在傷口處理上有深造過的護士處理。在職護士現時要成為專科護士，可以透過修讀醫管局專科護理證書課程（PRCC）或護理專科學院（簡稱護專）護理學訓練成為院士。不過，因為無法例保障，專科護士薪酬待遇不一定較初級護士好，因此要不要成為專科護士全屬個人意願。

黃金月指出，現時醫管局的PRCC課程側重實用服務性質，但是按國際標準專科護士是必須兼顧深度和闊度。例如傷口處理，傷口護士絕對有能力做到令傷口癒合。「闊度是什麼呢？例如為什麼某些人傷口問題特別多呢？原來是糖尿病人。」她指出專科護士必須有前瞻性和廣泛知識，才能提前預防和控制情况惡化，這樣就需要同時擁有研究、管理、政策等知識。「在醫療工作裏面，按職責去做太被動，這樣工作發展就會限於好反應性，如果醫療上咁反應性就真的是捱打。」

她相信若可成功推行專科護士註冊制，更可以保障病人和護士的權益，「護士做的工作愈來愈多元化，例如洗傷口要涉及刮肉，當然要經過training，但這個training誰人去認證？誰人有資格呢？沒有一個（規管）專業的法例，就真的靠僱主，即醫管局去決定，那對病人是不是有足夠保障？對護士都更有保障，不會自己根本無接受過相關訓練就被醫院要求派到這個崗位」。

助社區病患 加快處理病症

黃金月將專科護士的職責分為三部分，第一是對病人診斷和用藥，「診斷這個字好似好敏感，別人會說你憑什麼可以做醫學診斷呀？我們所講的診斷，是在我們自己的專業裏面的診斷，如病人嗌痛，他哪裏痛、痛幾耐、痛的性質、紓緩方法，做好多這種assessment，原來工作經常要揹重物，是勞損來的」。而診斷除了要找出問題所在，亦同時要找出風險，例如發現病人日飲十罐啤酒或引致健康問題。她提到註冊制有望授權專科護士開藥，「我經常問同事，你會不會開藥畀自己？我諗你都會啦，買粒止痛藥。對某些專科好熟悉的護士，其實知道離不開用這幾隻藥，為何不可以由護士處方呢？」她舉例，為病人處理傷口時，他痛到喊救命，其實合理地是應該開止痛藥，之後再處理傷口，「但因為護士不可以開藥，所以病人嗌晒救命去處理傷口。所謂non-medical prescription在英國一直實行」。

熟悉程序了解用藥 可做更多

第二部分是服務性，「近年經常說的紓緩照顧，例如有一名家人離世，為何一個病人走了會造成另一個病人呢？因為他的哀傷處理不到」。她又以泌尿科護士為例，病人經常需要插尿喉回家，如果他不懂插喉程序，就會經常因為出現尿道感染要再回來求醫，「這是專科護士擅長的地方，有時教病人定時插喉和放尿，是有證據證明專科護士的幫助會減少急症室的使用」。最後一部分就是要培育新人。

陳盈亦指出，在美國、英國和澳洲都已經有註冊專科護士制度，給予他們法定地位開藥和簡單診斷，「為什麼這兩樣東西重要呢？在香港的醫院場景可能沒那麼明顯，但去到社區場景，老人家有好多長期病患，例如有糖尿高血壓，曾經中過風的話，在現行的香港制度下，三個月才見到一次醫生，如果改了藥，而這隻藥不適合，是要等三個月才可以見到醫生。但糖尿病病人換了藥，半夜可能血糖太低，是要立刻入醫院、會有生命危險的，在其他國家有專科護士就是為了堵塞這個漏洞，可以快點幫忙改藥或處理病症」。同時，醫療制度理應是可以互相補位和合作，專科護士制度立法後可以讓醫生或其他專職治療師知道，專科護士可以做更多東西，可以過渡一些職責，減輕負擔。

倡先認可首批 提升士氣

黃金月透露工作小組就專科護士註冊制度提交的首份建議文件提出，先認可現存已具備同等資歷的護士。她直言：「好現實的，現在前線士氣低，又要求加人工呀。我自己覺得有些情緒都要照顧的。因此，我們建議例如說不如早期，快點使用一個類似grandfather的制度，用硬指標將例如已經持有clinical master，讀了醫管局的PRCC或者已經是護專院士的護士認證為首批專科護士。underlying就是有人工加了先，這是權宜的方法。」

至於專科護士需要有多少小時的臨牀和學術資歷才合乎資格，各個小組成員有不同看法，她自己就相信五百小時理論、五百小時實踐是少不免。亦有成員提出即使專科護士暫時採取自願註冊制度，都期望至少要有碩士學位。至於是否應該由香港護士管理局發出認證，護專有無資格批出資格等，都有作進一步討論。

法例限制 局限社區服務

護士制度存在着大量一時三刻難以改善的問題，黃金月認為局方最先應該做的，是容納每個護士的獨立文化；例如她曾經做過實驗，讓一名內科護士跟進出院病人後的身體情况，如關心轉藥後有沒有不適，能否自行監測健康狀况等，研究結果發現真的減低了重新入院的次數，「以前平均每廿八日回來醫院一次的病人，我們分成兩組，一組控制組重回醫院比例大概百分之十，另一組我們進行干預組是百分之四，是明顯低了的。訪問番病人都覺得好有幫助，數據顯示其感受變好，入院次數減少，經濟效益提升」。

陳盈亦指出不少護士都「遍地開花」，期望走多一步，包括有護士在公餘時間開設「元居民保健站」、中文大學護理學院開設「大埔ABCD」，都是定期擺站為長期病患老人家和家庭主婦做身體檢查，亦會跟進長期病患情况。「但是在香港專科護士只能局限於社區服務，因為受法例限制，最遠都無法獨立開診所行醫。美國好多州份，專科護士可以在不需要有其他醫護人員幫忙下，獨立執業。」陳盈覺得專科護士註冊制是第一步，令大家對醫療系統可以有更多想像，「雖然這樣說好烏托邦，但坦白講公公婆婆有事一定想睇醫生，但和你花得最多時間的是護士。護士間各自有不同想法，有些人想行到好前，至少立法後，護士可以做到自己想做的事，現在制度限制了他們，是不應該的」。

文 // 彭麗芳

圖 // 受訪者提供、資料圖片、彭麗芳

編輯 // 林曉慧

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