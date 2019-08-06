南丫島洞穴 藏二戰日軍陰謀

艇去洞空——這個位於索罟灣水泥廠附近的神風洞，現在艇去洞空，還被人放置了「金塔」，但二次大戰時期原來是日軍用作存放偷襲盟軍戰艦的震洋艇。（劉李林攝/謝偉豪繪）

【明報專訊】香港的日佔時期，日軍在全港不少山頭修建了很多具軍事目的的洞穴或地道，有存放軍火，也有作為防空用途。其中，作為軍事據點之一的南丫島的海邊，日軍挖掘了多個用作存放自殺式快艇的地洞，用途是伺機突襲駛過的目標船艦。今天，這些荒廢多年的洞穴，被人稱為神風洞，成為廢墟迷「集郵」目標之一。

南丫島是香港境內第三大的海島，由於島形特別，有多處伸延的岬角，形似丫狀，因此得名。由於島身狹長又多山，可供耕種及發展的地方不多，所以一直以來沒有如長洲及梅窩等離島般興旺。但正因如此，南丫島的道地特色卻因此而保留下來。

南丫島人口主要集中在榕樹灣和索罟灣，當中又以榕樹灣較多遊人前往，而索罟灣則以食海鮮較為著名。但如果想到南丫島尋幽探秘的話，則索罟灣絕對是一處值得留意的地方。

挖洞藏艇突襲盟軍

索罟灣一帶最出名的景點相信就是「神風洞」。所謂神風洞，就是指在二次大戰時期，由日本人挖掘用作收藏自殺式快艇的山洞，這些快艇的設立，是計劃衝向駛過南丫島的盟軍戰艦，來個同歸於盡，但該計劃未及完成，戰爭已經結束。神風之名相信是來自日本空軍的神風特攻隊，因所用的作戰手法都是同歸於盡。事實上，這些山洞沒有正式名字，神風洞之名只是後人加上。據悉，日本海軍對這一種自殺式作戰部隊有另一個名稱「震洋特攻隊」，而這些快艇就是「震洋特攻摩托艇」（下稱震洋艇）。

二次大戰末期，德國、英國、意大利和日本都有發展特攻摩托艇，不過就以日本的較為出名。這種摩托艇就是在船上裝上烈性炸藥，然後接近敵艦引爆。由於戰術上的考慮，通常是由多艘摩托艇同時出動，採以狼群圍攻獵物的方式。

震洋艇的發展，是由日本一名海軍少將黑島龜人提倡，他在二戰期間擔任日本海軍聯合艦隊司令長官山本五十六的一名重要參謀，是偷襲珍珠港和進攻馬來半島的主要策劃者。1943件7月，黑島龜人調任軍令部二部部長，開始構思以最小損失取得最大戰果的兵器，同年8月他提出了「必死必殺戰法」，所謂必死就是生存機率為零的犧牲式作戰，正是這提案確定了震洋艇的基礎。

震洋艇的設計是長5米、闊1.2米，船身以膠板製成，配用豐田汽車引擎，每艘艇在船頭安裝了撞擊引爆的裝置，以引爆艇內250公斤高爆炸性炸藥。畢竟是一次過使用的武器，所以製作成本以低廉為主。

1945年2月，日本海軍出動50艘震洋艇在菲律賓擊沉美軍的登陸艦，並重創多艘巡洋艦和驅逐艦。但在其後的戰鬥，震洋艇的作戰成效並不顯著。其中一個原因就是震洋艇是水面快艇，快速前進時所激起的浪花容易在遠方已被偵測，因而容易被美軍及早反擊。震洋艇的成效其實是得不償失。到日本投降時為止，一共生產6200多艘震洋艇，是日本海軍產量最多的特種兵器，中國海軍在戰後也接收了250艘震洋艇。

現知12個洞口位置 大多被封

二戰期間，日軍在香港南丫島的基地，隸屬於日本海軍的第35、36及107震洋隊，主要以山洞為收藏攻擊艇。在索罟灣的神風洞，據筆者多年來的現場考察，目前只有兩個山洞較易見到（之前是3個，其中一個在2017年被山泥封了洞口），但實際上，一共有20多個或以上的山洞，目前可確定洞口位置的仍有12個（見下圖），每一個山洞的大小都差不多，深度大約有20米。

索罟灣內確定洞口位置的12個洞穴，大致可分為3組，第1組共4個洞穴，在索罟灣的海鮮檔後的山坡下，但洞口已經全被封了。第2組共4個洞穴，在蘆鬚城學校（已荒廢）的南面家樂徑路旁，是最容易見到入口的1組，其中1個洞穴在洞口放置了文字介紹及路標，至於最接近蘆鬚城學校的另外1個洞穴口已長滿植物，洞內則棲息了過百隻蝙蝠；至於其餘兩個洞穴則已被人工封了和在2017年被山泥掩蓋。第3組共4個洞穴，在水泥廠和廢船廠後面的山坡下，只是知道位置的人不多，當中在水泥廠後面的1個洞穴長期被水淹浸，另有1個洞穴則被人放置了「金塔」。由於戰後已經過了70多年，洞口前面的地貌已經改變，所以這些神風洞的洞口多數已經不是直接面向大海，或已被山石阻擋，因而較少被人發現。

南丫島上這些日本海軍挖掘的山洞，雖然已廣泛被稱作神風洞，但神風其實是屬於空軍的名稱，究竟應否改名為「震洋洞」，就要大家思索一下了。

記者：劉李林

編輯：梁小玲

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