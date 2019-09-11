書店助理：熱愛香港史 專藏本土文學 為下一代管書

【明報專訊】打理一間古書店，雜務可不少：接待客人、書籍搬運、定期編寫藏品目錄，還要緊貼古書買賣行情。Yves聘請過好幾個助理，可惜大多數人離職後都不再聯絡，唯獨有個共事過一年的，情誼維繫至今。談起他時Yves總是喜孜孜：「Jon很喜歡書，很健談，是我第一個全職助理，也是很特別的一個。」

書緣早植心中 畢業投身書店

當年在書海中工作的Jon，現在依然與文字為伍，大家稱他為「佬編J」。在專頁「佬訊」，他點評男士時裝和政治，風格啜核貼地。但私底下，他沉迷入手的不是衫褲鞋襪，而是與「潮流」二字脫伍的香港文學舊本。他的房間沒有閃亮亮的衣櫥，只有橫橫豎豎地擠滿近千本書的書櫃。隨手捻來幾本稀有藏書：黃碧雲第一本小說《揚眉女子》、董橋寫馬克思的《在馬克思的鬍鬚叢中和鬍鬚叢外》、劉以鬯於新加坡工作時在當地出版的《蕉風椰雨》和《星嘉坡故事》等，這些珍本千金難求。

受舊東主的愛書之情感染，Jon在書店工作後開始藏書，但他和古書的緣分早在中學時代開始萌芽。在尚未精通穿搭的青春期，Jon精通的是歷史科，嗜好是看書。香港每年舉辦的古書展，他也去湊熱鬧，漸漸習得古書知識。轉眼大學畢業，偶然看見Yves招聘助理的告示，於是即時上樓見工，二人一拍即合。

兩個愛書人年紀相差四十載，卻十分投契，政治時事談個沒完，Jon形容氣氛熱烈又針鋒相對：「和他交流改變了我的價值觀、審美、處事。」Yves開發了Jon的藏書癮，但二人的藏書趣味卻不太一樣，Yves是出於對知識、對某主題的嚮往，Jon則是藉藏書「擁有香港的歷史」：「我要confess，我不是香港文學的忠實讀者，對它熱愛很大部分來自我對香港歷史的熱愛。古人離鄉別井時會帶着故鄉泥土，對我來說那就是書。」

例如他買過最貴、8000多元的《二世祖系列》，一套30本，是1970年代的「三毫子小說」，「當時在報紙檔發售，見證了出版及文化事業興盛及普羅化的年代」。又如著有《香港史系列》的內地南來作家葉靈鳳，「是首個系統性認真書寫香港歷史的人」，以至勾勒時代輪廓的政治漫畫，有關六七暴動和雨傘革命的書。Jon不像Yves般把書視為骨肉，「如果死了就將全部舊書拍賣」，他暢快地說：「書不是為自己而儲的，是為下一代儲的，我只是看管人，為下一代看管他們的書。」

文：宋霖鈴