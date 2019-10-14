年老骨脆 一跌即傷 練平衡做不倒翁

【明報專訊】長者跌倒十分常見，髖部、脊骨和手腕骨折最為普遍。然而，髖關節骨折的後果十分嚴重。訓練平衡力，增強穩定，可減少跌倒骨折風險。

隨年紀增長，骨質密度慢慢減低；加上不良生活習慣，骨骼變得更脆弱，容易因跌倒或低能量創傷（即一般不會令正常骨骼導致骨折的創傷，如低強度碰撞）引致骨折。

長者髖關節骨折 1年內死亡率高

髖關節、手腕橈骨和脊椎常常因跌倒骨折，這些部位的骨質結構較容易因骨質疏鬆症而變得脆弱，也是跌倒時一般較受力的部位，因而容易骨折。根據2016年香港醫學雜誌文獻指出，長者因髖關節骨折入住公立醫院接受手術的個案，由2001年的3678宗，上升至2011年4759宗。而在2000至2006年，65歲或以上長者因髖關節骨折並做手術後1年的死亡比率，男、女性分別約27%及15%，最普遍情况是併發肺炎及細菌感染等，問題的嚴重程度可見一斑。

除非長者太虛弱而無法接受任何形式的麻醉，否則手術有效減少長期卧牀。醫生會因應骨折位置及嚴重程度安排手術，包括置換人工髖關節、運用金屬釘及板固定骨折位置。手術後應盡早接受復康治療，避免因長時間卧牀令肌力下降。

脊椎壓迫性骨折亦常見於長者，除了跌倒，長者在搬重物及突然轉身時，亦容易引致問題。由於脊椎附近有很多神經線，當神經線受壓會影響身體感覺及活動能力。治療方面，醫生根據骨折嚴重程度，包括脊椎穩定性和神經線有否受壓等，考慮非手術治療（如止痛藥及佩戴矯形器），或以手術固定脊椎及背部後凸的情况。

跌倒時的自然反應是用手按地，因此橈骨亦常常骨折。若是輕微移位及穩定的骨折，矯正移位配合石膏固定便可；如果問題較嚴重及不穩定，醫生可能考慮手術固定。

肌肉於30歲後會隨年齡上升而流失，若加上缺乏負重運動、營養不足及其他如中風等疾病，令長者肌肉力量及質量大幅下降，除了影響日常活動能力，還會影響活動的穩定及協調，增加跌倒風險。

家居昏暗雜亂 增跌倒風險

此外，不當的家居環境亦會增加跌倒危機，例如昏暗環境（尤其是夜間往洗手間的通道）、浴室地面濕滑、椅子不穩固及高度不合適、家居多雜物等。因此，有需要可尋求專業人士評估，根據建議加裝扶手、合適椅子及助行器等，減低跌倒風險。預防比治療更重要。

文：陳啟豪（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：王翠麗

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