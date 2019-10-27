綠色生活：別讓東涌河變坑渠 睇清啲未來河畔公園

【明報專訊】游走東涌河是一場視覺與聽覺盛宴，踏上法門古道細聽寺廟鳴鐘與潺潺水聲徐徐下坡，正值秋冬之交，鳳蝶仍在，斑蝶增多，沿路採蜜低飛。忽聞校園下課鈴聲，此處正是未來河畔公園位置，石屎將被扑碎修復河牀，果真如此理想？

東涌河是香港少數沒有被大規模人工化的河流、全港魚類品種數目第二豐富河流。「我們的初心是不要讓政府將東涌河變成一條普通坑渠。」綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴（Elaine）寄望。政府正進行東涌新市鎮擴展計劃，完成後，東涌人口將會由現時約9.8萬人，暴增至26.95萬人，東涌河亦被納入發展範圍。

東涌河 珍貴在哪？

地圖上，東涌河並不長，只是由石門甲村向北流，直出東涌灣的幼藍線，整條河的水平長度亦只有4.31公里。但記者周三跟隨Elaine試行東涌河生態旅遊路線時，卻是由昂坪出發，徒步下山走逾7公里，歷時3小時。

原來，東涌河的河盆面積達11平方公里，河源自香港鳳凰山（東河）和大東山（西河）兩座大山，兩河以Y字形匯集流出東涌灣。河盆海拔差距900多米，流經不同的天然和鄉郊生境，因此生物多樣性頗佳。東涌河育有逾20種原生淡水魚，當中包括稀有的北江光唇魚，河口有約4公頃的紅樹林，除了是招潮蟹、彈塗魚、鷺鳥的棲息地，更發現易危的蜻蜓斑灰蜻。

「東涌河是香港絕無僅有，少受人為干擾的大型河流，全條河暫時只有300米是被石屎化。」因此Elaine說以河流保育而言，東涌河算是重要堡壘。為保護東涌谷，綠色力量在2018年獲機管局資助開展「賞．識東涌河」計劃，進行基線生態調查、公眾教育和充當政府民間的溝通平台。

一、昂坪 盧氏小樹蛙繁殖點

旅程由昂坪市集黃牛群歇息的旁邊起步，昂坪是佛教群落，也有大量被荒廢的茶園。當天中午天朗氣清，連絕大部分時間藏在雲霧後面的鳳凰山都清晰看見全貌。昂坪亦是香港特有品種盧氏小樹蛙的繁殖地點，因此獲政府列入「具特殊科學價值地點」（SSSI）。

二、東山法門 蝴蝶聚居佛寺間

東山法門乃今次行程主要路線法門古道起點，是僧人行走的主要幹道。漫山遍野開滿鮮黃花蕊大頭茶花、鴨腳木黃白細花含苞待放、經風力傳播的菊花大多於秋冬時間結果、蝴蝶成雙簇擁在蜜源植物馬纓丹花叢吸吮花蜜。「好難得的是，東涌仍然是一個等緊你去保護的地方，好大部分的發展未開始嘛。當我們還有能力保護它時，就好似是一個mission。」

三、地塘仔 優良水質受威脅

「聽到鐘聲，代表你來到地塘仔。」大嶼山有五個禪林，包括昂坪、鹿湖、羗山、地塘仔、靈會山。每間廟宇響鐘時間各有不同，「所謂暮鼓晨鐘，是時刻警醒僧人恪守所做的事情和規條」。在地塘仔十方道場門外，有棵菩提樹，我們巧遇僧侶，她和藹地說：「菩提本無樹……何處惹塵埃。為何我們有這麼多業障？這就是原因。」

沿路澗水淙淙，古道沿東涌河幹流西河而建，西河原名曹溪，經過渡河古橋「枟度橋」後不久，抵達東涌河西河上游，河牀滿佈巨大岩石，坡度頗斜、水流急促。「一條天然河流山境很複雜的，上游有溪池、湍流的地方，正因多樣化的微生境，才有空間給小生物居住。」

據Elaine引述環保署數據，東涌河的東西兩河水質都極佳，在1993年到2012年20年間，200多個監測站中只有10個錄得每100毫升超過1000顆大腸桿菌含量。「但水質這幾年明顯惡化，單是2016至2017年間量度約24次，其中8個監測點每100毫升大腸桿菌含量超過1000顆 。」

四、石門甲道 污染源之一

經過羅漢寺，抵達東涌其中一條大村石門甲村，不少行山者在此處士多稍作歇息。但旁邊的石門甲道公廁外的雨水渠相信是其中一個東涌河污染點，Elaine指出近年東涌河岸民居增加，有非法傾倒污水進雨水渠情况。「雖然環保署說東涌河水質標準極佳的，但一條大河，污染物容易被稀釋。不過，我們都明白，dilution is not a solution（稀釋不是解決方法）。」

保育東涌河計劃邀請公眾齊做公民科學家，其中一項任務就是收集東涌河水作水質監測。「參加者用水桶抽取河水化驗，我們派發試劑給他們量度硝酸鹽、磷酸鹽，即家居廢水或農田肥料的化學物。我們發現一年內多日這條渠都有毒素，污水未經處理直接經雨水渠流入東涌河。」

五、未來河畔公園 保育出路？

雨水渠通往的地方，正在未來河畔公園的上游位置。據政府擴展東涌新市鎮計劃，石門甲道至石榴埔東北方東涌河段將會活化成為河畔公園，全長約600米。「政府要保留天然河牀，在沿河兩邊或河濱保留足夠植被，因為新市鎮一發展，石屎化的地區透水能力下降，本身應該要經過泥土再落河流的水，被直接冲落河，將會為東涌河帶來水文（hydrography）改變。」Elaine強調。

所以綠色力量支持政府興建全香港第一個河畔公園，但強調河畔公園目的不是消閒，而是為了防洪和保育。那為何叫公園？「政府不想市民覺得這裏遙不可及，想令它變成讓市民親水的設施，讓人掂到水。」

扑碎石屎回復河牀

Elanie說河畔公園可簡單看成兩段，上游近石門甲300米是天然河牀，下游近石榴埔現時則被渠道化。她描述東涌河特別的地方是上游長而斜，下游則好短，因此一旦下大雨，洪水會急速氾濫，「2015年曾經落過一場大雨，大嶼山多處出現泥石流，東涌河又多大石，事後發現河畔公園上游這條天橋的藍色欄杆被撞凹」。因此如何保護河流同時，保障附近民居和生命財產安全是核心問題。

另外，300米則是整條東涌河唯一已被人工化的地方，是渠務署控制氾濫對附近學校和民居影響的方法。「將來公園計劃會將這一節渠道化地方回復天然河底，容讓大自然自行優化。」並在河岸兩旁加建防洪堤堰的設施，「矮的石屎牆，隔住條河和屋，盡量留30米距離給河水自由氾濫」。新市鎮發展亦計劃首次在港採用「可持續城市排水系統」（SUDS），收集未來東涌西發展所有屋苑和村落的表面涇流，經處理後才流入東涌河。

東涌擴展計劃雖做過公眾諮詢，但據綠色力量調查八成人不知這裏會興建河畔公園，「生態旅遊第一步是認知，那麼大的項目將在你家旁發生，而你不知道，是很難監察」。

六、東涌炮台 得個樣？

東涌炮台是法定古蹟，是清朝用來阻止鴉片貿易和海盜侵略的水師總部。6支大炮炮口對準逸東邨，這新舊交替的景象顯得超現實。「但看回昔日地圖，這6支炮應該用不到的，沒打算發射，因這裏離海有一段距離，當時大炮工藝射程不是太遠，因此這炮台可能是紀念用的。」

河口紅樹林 保育的矛盾

訪問當天，Elaine見時間充裕，額外帶記者到行程以外的河口紅樹林一覽。我們躲開嘈吵的車路，沿東澳古道走、經過侯王廟終回復寧靜。侯王橋下當時河口水位低過1.5米，紅樹林與泥灘未有被水淹蓋。「我昨天在這裏看到青蟹、黃腳鱲BB，漁民好明白保護河口的重要。河口為何這樣重要？它就像交通樞紐，即地鐵金鐘站。水中生物出入經這裏，生物豐富多樣，潮汐和淡水河溪帶來豐富養分。」她提到這裏的紅樹林泥土不會過鬆，假日很多人來掘蜆，「是矛盾的，又想人來，但有沒有可持續的方法讓人接觸大自然？」

七、馬灣涌村 小大澳棚屋

在東涌僅有的小漁村馬灣涌村鐵皮棚屋橋邊見證magic hour，日落映照大地。昔日東涌人以務農和捕魚維生，漁民在船上生活，後來在馬灣涌村興建棚屋居住，因此這裏別名小大澳。「馬灣涌曾是東涌很重要的墟市，聽聞以前東涌巴士總站都設在此處。」

八、東涌小炮台 防海盜

1980年，東涌碼頭附近山坡發現東涌小炮台遺蹟，清除雜草後，顯露一道曲尺形的圍牆，牆角有個平台，可能用來擺放大炮。「這個小炮台近海好多，應該真是用作防海盜。」小炮台邊有個唐朝石灰窰，證明東涌自唐朝已有人聚居，「灰窰原先在赤鱲角虎地灣，用作燒蠔殼製石灰建屋。在興建赤鱲角機場時，被遷移到這裏」。

「保育東涌河：東涌歷史及自然資源與生態旅遊」

日期：十一月九日、十六日

時間：上午十時至下午五時

費用：全免

查詢：3961 0200

文 // 彭麗芳

圖 // 彭麗芳、綠色力量提供

編輯 // 蔡曉彤

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