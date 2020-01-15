People：主持陳思銘 英式紳士代言人

陳思銘小學時曾因連續默書不及格，被老師罵是「垃圾」，後來到英國留學，會考拿7A，大學考入法律系，後轉到經濟系，再念政治經濟學碩士。他說：「如果我留在香港，被這個教育制度框死，應該會被歸入為『讀書不成』。」（黃志東攝）

【明報專訊】教育界人士形象大多樸素沉實，然而創辦升學顧問中心的陳思銘，卻走出框框，最近當起主持，於電視節目《男士堂》中，教一眾港男如何化身英國紳士，風格輕鬆有趣，大sell自己的英式幽默與品味。

自言喜歡簡單的陳思銘（Samuel），雖然於節目中以一句「Sales定公子？睇件恤衫就知」。來大談男士見工應如何揀恤衫，但他自己卻少穿恤衫，最愛young and causal的打扮。「我都喜歡靚，但平時返工，不想花太多時間打扮，多數會穿T恤加blazer襯牛仔褲。有需要穿得正式一點時，才會穿恤衫西裝，但我好少打呔，不想著得太過posh（高檔），顏色多選藍、灰和白，我不會穿紅褲，that's not me！」

雖然不是第一次出鏡，但Samuel坦言今次當主持，除了因為對男士生活品味有興趣之外，還想挑戰自己。「我想藉這個機會，學習如何面對鏡頭。以前因為怕羞，錯失過很多機會。我大學時曾經拿獎，本身大會要我上台分享，這是一個很大的honour！但因為當時自己害怕而拒絕了這個機會，回想起來也覺得很可惜」。

不滿老行尊壟斷 創辦升學顧問中心

9歲開始遠赴英國讀書，直到碩士畢業後才返港，Samuel第一份工作便是創辦升學顧問中心，為何熱中教育這一行業？「全因我看到升學顧問這一行的缺失，老行尊壟斷了市場，因為資訊不多，家長也慣於盲目追求排名榜，而忽略小朋友的真正需要。我的做法是在各大媒體和社交網絡寫文章，分享英國升學資訊，再跟家長直接溝通，這樣找到合適學校的機會便大得多。因為學校合適，也就少了學生轉校退校，也令更多英國學校願意和我合作。」

默書「肥佬」被罵垃圾 赴英留學會考7A

近半年香港社會環境驟變，Samuel表示本地學生的英國升學需求亦變大。「最近多了兩至三倍家長來諮詢，但因為英國寄宿牀位數目是固定的，這會令學生之間的競爭更大。」作為過來人，會否覺得英國讀書比香港優勝？「要看個人需求。香港讀書靠記性，英國讀書則教你先搵興趣，再搵知識。以我自己為例，小學時曾經因為連續默書不及格，被老師鬧我是垃圾。」

Samuel慶幸家人沒有放棄他，9歲時，母親安排他到英國遊學4星期，後來按他意願，把他送到英國寄宿學校，一去便十多年。「我在英國會考（GCSE）拿到7A，大學考到法律系，後來轉到經濟系，碩士念政治經濟學。如果我繼續留在香港，被這個教育制度框死，應該會被歸入為『讀書不成』一類。」

在節目中開宗明義教人當英式紳士，但當談到怎樣才算是一個charming男人，Samuel卻認為有學識、有品味，都不及孝順重要。「我的偶像是謝霆鋒，很多人欣賞他的音樂和廚藝，但我最欣賞他孝順。男人三十而立，七十從心所欲，看到謝賢時，我感覺到謝霆鋒帶給他的從心所欲，令我好respect他。男人最緊要顧家，希望我也有能力令父母安心，安享晚年。」

文：Sabrina Au

編輯/王翠麗

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