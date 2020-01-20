離開大學前線 走入社區醫樹滅虱 真菌教授「後排攻擊」迎下半場

【明報專訊】「退下來不代表我沒有能力。有一些東西，我覺得還有能力，那便繼續做下去。」她打個比喻，「我可以做『和理非』，但不能在前線衝」，58歲的香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠說。

所謂的「和理非」比喻是指她提早退休，離開前線講堂，但她仍有能力「後排攻擊」，運用專業做海洋公園導賞員、到劏房院舍滅牀虱，甚至解救菇菌中毒的病者。

趙紹惠的名字不時出現在與樹木有關的報道中。2018年超級颱風山竹吹襲本港後，街上佈滿被吹倒的樹木，這位中大生命科學學院退休教授大力抨擊政府，每年只給48元去管理一棵樹，毫不留情一刀砍入政府痛處。

與趙紹惠相約在科學園碰面，迎面走來，只見她衣著樸素，隨身只有一個手挽小布袋。她說當日一大清早要到劏房滅牀虱，下午再趕至科學園開會，笑笑口說：「又不是要與特首或什麼達官貴人握手，用不着特別的裝束。」

52歲退休 遠離繁瑣行政工作

作風簡樸，不求奢華，讓她可於2013年以52歲之齡提早退休。這位自詡「不會住半山、不化妝、不追求名牌」的真菌達人，在中大教書約廿載，苦笑自己雖為高薪一族，但「掙到錢，無命享」。退休前的她在生命科學學院兼顧教學及研究，忙得不可開交，下班後又要帶文件回家繼續工作，假期年年報銷；加上繁重的行政工作，她問自己：「生活為乜？」

父母過世後，趙紹惠再沒家庭負擔，毅然提早退休。這決定來得瀟灑，沒有半分掙扎，「身為科學家，我希望工作的科研環境比之前好……但退休前，買一樽化學品，隨時要等半年。既然情况沒有改善，我不會留戀這地方，絕對會走」。說得斬釘截鐵。提早退休後，可幸仍可在中大保留實驗室，繼續科研工作，但同時自忖，要好好慢慢鋪路，調整生活的重心。

做生態導賞員 教授勤做功課

一直喜愛研究植物生態的她，離開實驗室後的其中一個大計，便是走到海洋公園，參與「海洋公園×信和集團黃金導賞員計劃」，每星期擔任半天導賞員。

年過半百要重拾生態知識，也的確考起這位大教授。單是海洋公園的「海洋奇觀」水族館世界，魚類館藏已有400多種，還有鮮為人知的亞馬遜森林動物。「喂，香港的盧文氏樹蛙，我都尚算有少少認識。現在這隻是亞馬遜森林的紅眼樹蛙，如果要講解上來，是否有好大的不同？」

她自嘲記憶力衰退，盡責的她每次出門做導賞前，都要先在家溫習，牢牢記下動物的名稱及有關知識。一番苦工換來滿足感，在擔任導賞員期間，她不但看到多種稀有動物，亦能與同儕互相砥礪，在WhatsApp群組中請教海洋公園的生態專家。在訪問當日，群組中有人問及館內兩條軟骨魚交配時，雌性動也不動，恍似失去意識，究竟是否死掉了？專家其後解畫，以上為軟骨魚的交配常態。

「在海洋公園，能學習及研究動物行為。這些知識，很少能透過讀書或聽課來接觸。」

走訪劏房 以真菌為基層除虱

作為真菌專家的趙紹惠發現秀珍菇生長時，會在其種植廢料上分泌大量的酶，能降解二氧化氮，淨化空氣，因此曾提出將種菇廢料變身為栽有植物的路邊屏障，放置在馬路旁，達隔音、降溫和綠化效果。

除了海洋公園的導賞身分，她還將退休後的時間熱切投入在「香港滅蝨研究行動組」，以自己的專業走訪多個劏房、板間房，以真菌為基層巿民除虱。牀虱沾上真菌後，會被真菌包圍而死。真菌知識讓她不但可協助基層，也可救急扶危，偶然有巿民誤食毒菇，趙紹惠都會不時進出醫院，鑑證菇菌的毒性，協助醫生安排相應的解毒劑。高峰時，她一周內遇上兩宗突發個案，甚至要趕至醫院，其中一次更奔波至凌晨。

考上樹藝師 跟政府過招

退休7年，這位退休教授馬不停蹄，去年更成為註冊樹藝師，務求跟政府討論樹木政策時，說話更能鏗鏘有力，「你不能說，我以退休教授之名壓過來，我都是樹藝師，同你一樣咁高咁大，有相同資格」。

快人快語的她，談起樹木政策及保護工作時，眉飛色舞，絲毫不見疲態，更打趣說：「嗱，不是我想罵政府。是傳媒叫我表達意見，那我表達一下而已。」然而，談及身體狀况時，強人也要認輸。踏入58歲，她坦言現時不但經常感到膝蓋痛，亦要面對老花及弱聽問題，難怪每次覆診時，醫生總會提醒「你都明㗎啦，你年紀大，身體正在退化」。

既已退休，何不逍遙過活，反而經常奔波？她有一套道理：「退下來不代表我沒有能力。有一些東西，我覺得還有能力，那便繼續做下去。」她打個比喻，「我可以做『和理非』，但不能在前線衝」。

這位「和理非」做事充滿幹勁，訪問翌日凌晨4時也不忘傳來照片給記者。記者詫異，退休人士不該是早睡早起嗎？她回道：「老人家很自由，就是退休給的生活自主和自由」，附上大笑臉舉起「V」字的表情符號。

文：鄧安琪

編輯：蔡曉彤

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