70歲爐火純青 86歲開班傳承 旗袍大師 巧手縫製花樣年華

旗袍緄邊——為旗袍縫上緄邊（箭嘴示）難度甚高，要把布料摺成幼條、上漿糊，再人手縫上，是很花心機、考手工的技藝。（李紹昌攝）

星級顧客——劉嘉玲、鞏俐都是梁朗光的老顧客。工作室牆上貼滿他舊日的珍貴回憶，包括電影劇照和工作隨影等。（李紹昌攝）

打響名堂——梁朗光為《花樣年華》女主角張曼玉縫製的26件旗袍，為他打響名堂。他當時與電影剪接兼美術指導張叔平合作，張叔平找來珍藏布料，提供襯花意見，二人一同設計出特別高領的旗袍，把女主角襯托得更高貴。（電影劇照）

【明報專訊】你未必認識梁朗光，但一定認識他的傑作，張曼玉、章子怡、鞏俐在大銀幕穿的旗袍，搖曳生姿，很多都出自梁師傅一雙手。

他從花樣年華，一直縫到耄耋之年，交織出精彩人生。薑是愈老愈辣，做旗袍的手藝，他自言到70歲才拿揑得爐火純青，踏入86歲，老師傅仍一周工作6天，還正籌備新的工作室，開班教授縫製旗袍！

除了周日例休，梁朗光每朝早游完早水，飲完茶，就回到觀塘的工作室。小室牆上掛着十來件旗袍，件件花枝招展，在爭妍鬥麗，等待裁縫發落。一手縫製「她們」的梁朗光，卻穿得樸實素淨，格仔恤衫、球鞋、黏滿白色線頭的褲子，一把軟尺掛在頸上，隨時為他候命。

為張曼玉、鞏俐做戲服成名

老師傅白髮蒼蒼，腰背已彎弓，談起旗袍，就按捺不住笑容，大談「威水史」：「《花樣年華》張曼玉的26襲旗袍，人人都讚，不是自己讚，是人哋讚你才算好。本身張叔平（《花樣年華》剪接兼美術指導）助手知我做長衫，高領設計是我先做的，和張叔平一同構思，高些好看些嘛。她（張曼玉）一邊拍戲，我還一邊在片場試身做衫，一起食飯盒。最難忘的還有鞏俐，10年前她拍《諜海風雲》，請我搭了3次飛機到泰國度身。」

從度身、做紙樣、裁布、燙褶、夾裏、緄條……全部都花心機考功力。梁師傅指，當中精細部分在於圍着旗袍邊的緄條，要將一大幅緄邊布摺成幼條，上漿糊使布變硬，再縫上旗袍緄邊，縫好的緄條只有不足半厘米闊，不皺不褶一條直線，相當考驗裁縫功力，難怪價錢不菲，「一件旗袍手工費約$4800，再連綑條就要加$1200」。

堅持每周6天朝10晚5

梁師傅一架上老花鏡，每個步驟都駕輕就熟。年過80歲的他，長期低頭彎腰裁布踩衣車，背部已側彎微弓，但最近才出現腰骨痛，說要放慢節奏，以「半退休模式」工作。然而，梁師傅所謂的放慢，仍堅持每周開工6天，每天上午10時做到下午5時，規律得像個上班族。「我現在做一件旗袍要兩星期，頭一星期做完讓客人試身，再一星期起貨，近幾年手腳慢了，但依然做得準確。」

從10多歲學師，1950年代入行，梁朗光一直無轉過行。起初西裝、制服、戲服他也做，2000年《花樣年華》上映，張曼玉一身旗袍叫好叫座，他才主攻旗袍。高峰時間自設工場當老闆，與20多名伙記各司其職，三兩日便做出一條旗袍；到70多歲關閉工場，開設小型工作室，雖然事事一腳踢，他卻更享受獨個包辦旗袍製作的過程：「自己做梗係靚啲、完美啲，想貼啲定鬆啲，都有自己心得嘛。」

大展拳腳 搬大工作室招新生

外人看來，他為張曼玉做出26襲旗袍時，技藝已達爐火純青，而且電影效應使他名噪一時，不少名媛、闊太都拜倒「裙」下，訂單如雪片般飛來。但他自覺到《花樣年華》上映後幾年，踏入70歲，才真正把這門手藝掌握得出神入化。

「一件旗袍分胸圍、腰圍、腳，肚腩最緊要，做完著起身材靚，咪靚囉。」旗袍難做在於貼身，客人身材好，就要做到貼身無虛位；客人肥胖有肚腩，就要做鬆一點。如何隱惡揚善，穿出最美體態，梁師傅心中有數：「應闊則闊，應窄則窄，都係自己因。」說來容易，但這身剪裁每分每寸都不容偏差。

一雙巧手養活了4名兒女，個個大學畢業，任職專業人士。他坦言想過退休，但念頭一閃即逝：「悶囉！做嘢係樂趣，客人穿上旗袍，我也有滿足感。」他剛租下附近工廈單位，籌備搬到空間較大的工作室，計劃開班教學，向新一代傳授做旗袍基本功。收徒弟嗎？梁師傅耍手擰頭：「話唔使錢（人工）跟我學師的都有。但你交啲咩畀佢做吖？要交貨的，你讓他做都做不來。」一針一線，梁朗光始終堅持要經自己手，做出的旗袍形態才最完美。

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

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