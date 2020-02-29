「迷信習俗」變亞洲最佳事物 驚蟄打小人 逆境吐烏氣

【明報專訊】下周四（3月5日），是傳統中國二十四節氣中的「驚蟄」。這個昔日對農民非常重要的節氣，到了今天，最為港人熟悉的節日習俗卻是鵝頸橋打小人！估計今年驚蟄打小人，不少香港人都有明確目標，但驚蟄其實還有其他習俗，而且打小人也可以be water，未必一定要去鵝頸橋排隊打。

驚蟄在每年公曆3月5日或6日，二十四節氣中排第三，排在立春和雨水之後。根據傳統曆法記載：「斗指丁為驚蟄，雷鳴動，蟄蟲皆震起而出，故名驚蟄。」《禮記‧月令》亦有記載：「孟春之月，東風解凍，蟄蟲始振。」中國古代農民主要參考二十四節氣來決定農耕事務，如播種、收成等。驚蟄這天，冬眠中的蛇蟲鼠蟻因雷鳴而驚醒，之後有可能破壞農作物，農民便要在這天驅除害物，例如以香燭、艾草煙火來熏家中四角。今天，一些內地農村仍保留「炒蟲」的習俗。不過，炒的並非真蟲，而是用其他農作物代替，例如客家人會炒芋頭、炒豆角等，廣西瑤族地區農民則以炒粟米代替。此外，驚蟄春雷乍動，所以亦有不少農民會在這天拜祭雷神，又或者食梨，取其諧音「離」以遠離害物。

害蟲驚醒 「炒蟲」燒香避凶

而在廣東、香港一帶，驚蟄就流行「打小人」及「祭白虎」，由受人所託驅除噩運的拜神婆，一邊用鞋拍打象徵不吉利人或事的「小人紙」，一邊念念有辭，並將代表災星的紙老虎焚燒。打小人及祭白虎的歷史淵源已難尋，不過翻查香港舊報章，在1950年代已有相關報道，但清一色以民間迷信陋習為主題，將參與打小人的市民稱為「愚昧婦孺」，而提供打小人、祭白虎服務的人稱為神棍，在當日大發「老虎財」；誰想到半世紀後的2009年，美國《時代雜誌》卻將這個傳統儀式選為「亞洲最佳事物」？

小人 「日日都打得」 近期多求保工作

打小人的步驟看似簡單，主要是以豬油塗上象徵白虎的紙形老虎，然後以拖鞋拍打小人紙，但實際上還有很多步驟。根據人類學家喬健、梁礎安於1982年中央研究院的《民族學研究所集刊》刊登的一篇〈香港地區的「打小人」儀式〉文章所述，整個打小人儀式可分為奉神、稟告、打小人、祭白虎、化解、祈福、進寶、打杯等步驟。

另外，不少人以為打小人只限於驚蟄當天，但民俗掌故研究者周樹佳稱並沒有特定日子，「其實日日都打得，但上一輩懂拜神的人多，會查《通勝》，專挑十二建除中的『徐』日才打小人，因有清除之意，心態上寧舍見功效」。所謂「建除」，其實是中國玄學傳統擇日之法上的術語，會根據建、除、滿、平、定，執、破、危、成、收、開、閉12顆星，去計算宜忌用事；當中「除」有去除障礙之意，所以被視為打小人的好日。而在鵝頸橋底打小人十多年的融姑，亦說打小人沒有特定日子，不過傳統上習慣了在驚蟄當天打，所以才會這麼熱鬧。的而且確，採訪完成後，記者在旁邊觀察了半小時，已有六七人「幫襯」，而且男女老少都有。融姑說一般人打小人不會有指定對象，目的只是掃走噩運，而近半年香港經濟走下坡，市民心感工作不穩，所以多數祈求保住份工。

肥豬肉餵虎 塞飽免咬人

不過，祭白虎就有時間限制。周樹佳說「白虎」是一粒災星，「在民間的定位是災難、戰爭、意外等不好的事，而祭白虎有防止災難發生的意思」。他說民間相傳驚蟄當天乃白虎開口之時，所以一定要在當天用肥豬肉抹在紙老虎嘴上，讓白虎吃飽不咬人。現時祭白虎儀式一般會配合打小人一齊做，但周樹佳說其實不然，例如油麻地天后廟會有人將紙紮老虎放在廟外供人參拜及捐獻；《大公報》1956年3月6日就記述這門賺錢方法，「用紙和竹篾紮成老虎，擺在街邊任人膜拜，但要收香燭錢，一二角亦收，多少不拘」；《華僑日報》亦在同日報道指出，膜拜者以白豬肉餵虎後會棄而不取，令藉紙老虎發財者可「取之佐膳」，一舉兩得。由此可見，當年祭白虎是一門獨立「生意」，而且隨處可見。

點止鵝頸橋 多地舉行儀式

說到驚蟄打小人，不少人都以為只得銅鑼灣鵝頸橋下有這項服務提供。事實上，只要在三岔路口、橋底、路旁、燈柱、榕樹及山邊等較陰暗的地方（據說煞氣大易招惹鬼神），都適合舉行儀式。《工商晚報》於1957年2月22日〈扯旗山下〉專欄就記載了亞皆老街一條電燈柱本是打小人熱門地點，卻因修路，「迷信婦孺」不得不遷移至油麻地榕樹頭一株榕樹下。周樹佳亦說：「其實以前香港島最熱鬧的地方是太平山街與磅巷交界，以及石水渠街與藍屋交界，可惜近20年已經式微。」如果打算今年驚蟄（3月5日）當天觀賞這項傳統儀式，周樹佳會推薦其他地方，例如香港仔蒲窩的舊香港仔警署路、筲箕灣巴士總站旁，九龍區可去油麻地天后古廟，新界區則可以去上水石湖墟社壇、元朗舊墟玄關二帝廟，相對鵝頸橋不會太過擠擁，可以專心細看。

●小啟

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文：Wongyim

編輯：蔡曉彤

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