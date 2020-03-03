3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天

鬥潮濕——曾有網友在fb群組舉辦「將軍澳最潮濕屋苑走廊比賽」，吸引網民紛紛貼相，從相片可見，不少屋苑的大堂、𨋢掣均出現水氣凝結。（網上圖片）

【明報專訊】春天是讓人又愛又恨的季節，春暖花開，生機勃勃，但又時常下煩人的毛毛雨；尤其是回南天時，帶來潮濕天氣及霧氣，不僅衣服難乾，家居牆壁和地板更有可能冒出水珠來。回南天是華南地區一種天氣現象，到底何謂「回南」呢？為何春天常下毛毛細雨？

所謂「回南」，其實是跟風向有關，香港天文台前助理台長梁榮武解釋：「冬天時，香港主要受冬季季候風影響，風從北或東北面吹向中國南部，空氣較寒冷和乾燥。到了春天，香港轉吹偏南風，風從東南方向吹來，因此稱為『回南』。」為何會帶來潮濕天氣？「由於在冬天時，沿岸水域經常受到冷空氣影響，海水溫度偏低，到了春天時海水仍未回暖，與此同時，偏南風把南面海洋溫暖潮濕的空氣帶到香港，低溫海水遇上濕暖空氣，使水氣凝結形成海霧（平流霧），隨着偏南氣流飄移到香港，能見度下降，而且非常潮濕。」

氣溫回升 「回南」現象減退

同樣地，受冬季寒冷天氣影響，建築物被冷卻，當溫暖潮濕空氣遇到較冷的牆壁、地板及天花時，空氣中的水凝結成水珠，附在牆壁和地板上，使牆壁和地板好像在「冒汗」。當氣溫逐漸回升，「回南」天氣的種種現象亦會減退。

有些人會選擇開冷氣機抽濕，但冷氣會降低家裏物件溫度，關掉冷氣開窗時，吹入較暖空氣，水氣容易凝結成水滴，因此使用抽濕機效果較理想。

■專家意見

◆梁榮武（香港天文台前助理台長）

文：李佩雯

編輯：王翠麗