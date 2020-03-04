People：林雲中變身精進料理人 倡素食抗疫救未來

身兼演員的Jeffrey早前參演網絡電影飾演大反派，「在夜店拍攝令我回想自己曾因夜蒲令身體出事，很感觸，但這經驗有助我投入角色。有場戲要我在沒音樂下帶領眾群演員，扮演吸毒後忘形跳舞，拍完後大家都拍手讚好，令我很有滿足感」。（受訪者提供）

【明報專訊】演員林雲中（Jeffrey），是首個於日本考取精進料理課程證書的香港人。他稱自己因夜蒲被怪病纏繞10年，後又因吃素而奇蹟痊癒。為了推廣素食，現在不單開班授徒，最近更自創多款抗疫食療，提倡以素食救未來。

五色五味精進料理 推廣精緻素食

日本的精進料理是由中國僧人於千多年前傳入當地，意指不用任何肉類或海鮮，以五色（白、黄、赤、青、黑）、五味（甘、酸、辛、苦、鹹）及五法（生、煮、燒、炸、蒸）烹調的純素料理。早前Jeffrey專誠到日本考取精進料理課程證書，除了因為他曾於當地留學，懂日文兼熟習日本文化，還因為覺得它們賣相特別精緻，「現在流行說相機食先，其實也是眼睛食先，所以食物的賣相是很重要的。自己很欣賞日式料理用心擺碟，希望學習如何令素食變得時尚，令不吃素的人也能被素食吸引」。

學習烹調素食不單講究賣相，在食材運用上也注重創意。「兩個月前我曾返回大阪進修，跟一位曾於西班牙學藝的廚師，學習炮製無蛋無奶的素食。例如Tiramisu會用到蛋和奶，但其實可以用豆奶代替，能把外形做到一模一樣之餘，口感味道也相似。另外，也學到如何用新鮮舞茸菇加木棉豆腐來做素炸蠔，因為菇邊跟蠔邊相似，而木棉豆腐則可替代蠔肚的軟綿口感」。

自小貪靚愛粉紅 隨季節為素食添色彩

身兼演員，Jeffrey直言自己非常貪靚，「由細到大都好鍾意買衫，尤其喜歡粉紅色，我的衣櫃有很多粉紅色外套，但現在自己心思都放在鑽研廚藝上，不想花太多時間打扮，平日多穿運動套裝，舒服便好」。將愛美的心思轉放在素食上，難怪見Jeffrey社交網站上的素食料理相片，無論構圖、燈光、顏色配搭和擺碟，張張都很用心講究，「全部都是我自己影的，用手機影配搭自然光，之前多數用木器皿，現在想趁夏天轉風格，用白色帶粉紅或粉藍色花邊的碟，多點色彩讓人看得開心，也吃得開心」。

做好預防措施 抗疫小心不擔心

近期香港疫症肆虐，人心惶惶，Jeffrey認為現在大家最緊要強肺、潤肺和清肺毒，「最近不少人包括我自己，出街後都覺得喉嚨不舒服，所以我創作了一些食療，當中最簡單的是以橙、無花果和桂花焗水飲，可紓緩喉嚨不適，我每天都會飲。面對疫情，我認為要做好預防措施，戴口罩及勤洗手，要小心但不要擔心，一個是正面的心態，而另一個是負面的 。這一刻有問題，大家一起努力面對，但未來要如何防範呢？很多疫症如SARS、禽流感、非洲豬瘟等都是源自動物，所以我提倡大家吃素，減少肉食，便能減少未來發生疫症的風險。不從成因入手去補救和改善，真的多多口罩都不會夠！」

除了開班授徒，Jeffrey未來目標是想開餐廳，全方位推廣素食，「我曾經搞過Pop-up，客人和跟我學廚的學生，是兩班不同的人。跟我學廚的多是家庭主婦，開餐廳則可照顧到愛吃而不愛煮的人。不過，在香港開餐廳不容易，一來要人手，不能只有我一個人煮，我需要成team人，希望在廚藝班可以找到志同道合、有意在這條路上跟我一起行的學生。二來開餐廳投資也大，要遇到有意合作的拍檔才可成事」。

文：Sabrina Au

編輯/劉家睿

美術/謝偉豪

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