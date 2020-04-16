Beauty：傳統方法vs.家用脫毛儀 識用小法寶 自理「毛」煩惱

iluminage Touch專業家用脫毛器獲美國FDA認可，適用於所有皮膚類型及膚色。採用專利elōs光學互動技術，結合IPL彩光及RF雙極射頻，據稱能破壞毛囊，抑制毛髮再生，過程全無痛楚。$2999（from友和Yoho）（品牌提供）

熱力無痛脫毛：no!no! PIVOT親膚熱力脫毛器採用人體工學浮動刀頭，配以獨家專利Pulsed Thermicon熱脈衝傳播技術，輸出的溫和熱力，據稱能達至100%無痛脫毛，將熱力傳到毛囊根部，令毛囊變弱；連續使用，聲稱有助令毛髮變幼、變小、變薄。$2520（品牌提供）

智能調節等級：Ya-Man智能彩光脫毛器，日本製造，根據東方人肌膚特點開發，據稱採用對護膚有效的波長，備有美肌效果的彩光，以及廣範圍的波長域；配備獨特的智能滾筒，據稱能根據個人膚色自動調節等級，在肌膚上自動感應距離，在適當距離照射。$3680（品牌提供）

貼合各部位：Philips Lumea Prestige IPL彩光脫毛器採用IPL脈衝光（彩光），據稱3次療程即可減少92%毛髮再生。配備的智能膚色感應器，聲稱可自動識別用家的膚色；配合4款不同弧形配件，貼合身體各個部位。$4998（品牌提供）

脫毛不求人：夏天即將來臨，又是時候啟動脫毛工程。在疫情當下，不能上美容院，安在家中可選擇哪種脫毛方法？（RyanKing999@iStockphoto）

【明報專訊】新冠疫情大爆發，改變了大家的生活習慣。停學、在家工作、1.5米食肆距離……隨之而來的還有美容院的「停業令」。對於愛美族來說，在這段不宜外出、不能上美容院的日子，不得不養成自理的習慣。來到這迎接夏日的時分，本應要勤上美容院啟動脫毛工程，準備以一身光滑無瑕、清爽肌膚示人。當大家不能上專業脫毛中心或美容院，取而代之是傳統的脫毛方法或是近年興起的家用脫毛儀。面對各種脫毛方法，應如何選擇？

剃刀方便 易損皮膚致發炎

一般來說，比較普遍及傳統的脫毛方式，包括使用剃刀、脫毛膏或是蜜蠟等，這些方法雖然方便快捷，卻難做到永久脫毛，而且各有利弊。皮膚科專科醫生林嘉雯逐一分析，「使用剃刀脫毛，純粹利用鋒利的剃刀，刮除皮膚表面上的毛髮，好處是時間短，不會引起痛楚，壞處是剃刀可能傷及角質，刮損皮膚，造成皮膚炎。使用剃刀脫毛後，會留下黑色小點，影響外觀，而且效果維持時間相對較短，隔幾天又要再做」。

蜜蠟連根拔起 拉扯或傷角質層

至於脫毛膏則利用化學物質融解毛髮，「好處是不會傷害毛囊，痛感不大，但效果維持時間亦不會很長，可能隔幾天毛髮又會再長出來，而且化學物質亦有可能刺激皮膚，因此不適合敏感肌膚人士使用」。蜜蠟方面，林嘉雯表示，「好處是維持時間比化學脫毛膏長一點，因為它會連毛髮根部一起清除，但壞處是清除毛髮時會有痛楚，拉扯蜜蠟也有可能刺激皮膚，傷及角質層。另外，當拔除的毛髮再長出時，有可能因毛髮倒生而造成毛囊發炎」。

而皮膚科專科醫生陳厚毅亦認同以上說法：「使用剃刀雖然方便，不過必須留意剃刀是否乾淨，否則會令細菌在皮膚上擴散。至於皮膚有損傷或是過敏人士，亦不適合使用脫毛膏及蜜蠟。」

家用光學儀 非永久脫毛

近年逐漸流行的家用激光或彩光脫毛儀，部分聲稱能達至「永久脫毛」的效果，令不少愛美族趨之若鶩，陳厚毅認為，「比起傳統脫毛方式，家用脫毛儀相對『科學化』 ，有可能達至長期減少毛髮的效果。但無論是激光或彩光脫毛儀，功能上僅可以減慢毛髮的生長，而並非永久脫毛」。

從科學角度來說，家用脫毛儀主要透過光束照射皮膚，以及運用熱力傳導技術，令毛囊組織受損，達至脫毛效果。

不過，林嘉雯表示：「相比起專業人員操作的激光脫毛機，家用脫毛機的能量較低，需使用更多次數，才能達至脫毛效果。加上市面上各種儀器的質素參差，若使用不當，有可能導致皮膚灼傷，或是刺激皮膚造成皮膚炎，嚴重更會留下疤痕，令色素沉澱。」

從低能量開始 慢慢令毛髮變幼細

除了要挑選優質的家用脫毛儀，林嘉雯指出，在使用時必須注意度數，「太高能量會灼傷皮膚，能量太低則沒有效果。但我建議使用者從低能量開始試用，慢慢令毛髮變幼細，才調高能量；若操作時感到強烈痛楚或紅腫，便必須立即停用」。

至於什麼膚質、狀况的人士不宜採用光學脫毛？她表示：「敏感皮膚、脫毛位置有任何皮膚問題、曬傷後都不宜脫毛，而孕婦及對光敏感人士亦不適合使用。」

另外，陳厚毅也提醒，「身患糖尿病、腦癇症、紅斑狼瘡及疤痕增長症等人士，並不適合光學脫毛。若對使用有疑問，應向醫生查詢。」

脫毛後薄塗潤膚膏保濕

不論選擇任何脫毛方法，脫毛前後護理亦是相當重要的一環。尤其在脫毛前，先衡量肌膚狀况。陳厚毅指出，若肌膚敏感或發炎則不適合脫毛，否則在過程中有可能感染，令情况惡化。至於脫毛後，肌膚會變得特別脆弱，甚至出現乾燥痕癢的情况。他表示：「脫毛過程會令肌膚受損，過後應塗上適當的潤膚膏加強保濕，但不要塗得太厚，否則有可能引起毛囊炎，分開數次、薄薄塗一層，便已足夠。」林嘉雯亦提醒：「若皮膚太過乾燥，便不可作任何脫毛療程。如果使用光學脫毛方式，便一定要避免日曬。」

■ Profile

．陳厚毅 - 皮膚及性病科專科醫生、醫院管理局榮譽皮膚科顧問醫生及香港中文大學醫學院榮譽臨牀助理教授、香港醫學組織聯會會董。

．林嘉雯 - 皮膚及性病科專科醫生，曾為香港中文大學醫學院榮譽助理教授。

文：Vivian Lau

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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