Interest：專家分析厚薄、坑紋玄機 運動選好鞋 功能起「底」

按運動選款——挑選運動鞋時，除了外形和鞋款背後的小故事，也要因應運動效能挑選適合自己的款式。（黃志東攝）

【明報專訊】對專業運動員來說，運動鞋猶如戰場上的兵器，貼心又貼身的設計是決勝關鍵；但對普通用家來說卻是生活品味，鞋款要靚仔又夠chill，贏波也要贏造型，最理想是做完運動後可馬上穿來逛街。近期疫症令大家更關注健康和運動，究竟應怎樣挑選一對合適的運動鞋？踏破鐵鞋無覓處，體育學者和運動鞋店員分別介紹實戰向和型格向的運動鞋知識。

香港浸會大學體育學系副教授雷雄德說，不同用途的運動鞋也有其設計考慮。短跑、長跑和球類連鞋底也大不同。

短跑：薄底回彈強

短跑選手普遍用前腳掌着地，雙腿高速交替蹬地、借助反作用力向前推進，所以針對短跑的鞋底會較薄，提升腳掌蹬地時的敏銳度和回彈力。

田徑場專用款式的鞋底會安裝鐵釘，以提升抓地效果；而沒有鐵釘的普通款式，鞋底亦會有增加摩擦力的防跣物料，一般集中在前腳掌位置。一般400米以下的短跑，選手大約會在1分鐘內完成比賽，跑鞋中底未必會有太厚的減震物料。因這些鞋款非針對減震和排汗而設，長時間穿著未必舒適。

長跑：厚底吸震防跣腳

長跑多數以中腳掌或腳跟着地，鞋底防跣物料分佈會較平均。長跑比賽時間長，馬拉松甚至要花數小時完成，而且馬拉松的路面變化亦比運動場大得多，除上落斜還會途經瀝青或沙石路，所以中底減震物料會較厚，一般超過2厘米厚。

另外，鞋底坑紋亦極為講究，如途經水氹路面要選坑紋較深的款式，功能就像車胎坑紋般把地面的水排走、防止跣腳。以行山或越野跑運動為例，有機會途經溪澗或濕滑石面，長跑鞋的內籠有厚軟塾及膠托保護腳跟，可防止着地時跣腳扭傷。另外，因為長時間運動時腳部會大量排汗，這類運動鞋的透氣孔亦會較多。

球類運動：靈活轉向免拗柴

跑步只管勇往直前，但打籃球、羽毛球則講求靈活轉向，鞋底前腳掌位置多數會有圓形坑紋，方便以前掌作轉心。另外，打籃球會有身體衝撞，急停轉身易令足踝受傷，所以多數採用高筒設計、內籠有厚軟墊包裹足踝防止「拗柴」。

為抵受跳躍後着地的震動，籃球鞋中底的腳跟位置會有類似氣墊或軟墊加強吸震。投考紀律部隊或應付體育堂來回折返跑（shuttle run）測試時，很多人以為應穿跑鞋，其實不適合。因跑鞋有利加速卻不利煞停轉向，穿球類運動鞋反面較為得心應手。

優閒類：輕巧透氣舒適

「白飯魚」是不少人的童年回憶，今天仍是硬地足球場上足球英雄愛穿的戰靴。雷雄德說白布鞋「皮薄」可提升足面的觸球感，但缺點是保護不足。在草地場踢波穿「白飯魚」失威並非因為其價錢便宜，而是鞋底沒釘易跣腳，必須穿足球釘鞋。

部分專業足球鞋的鞋面有浮凸花紋，可增加摩擦力，有助足球的旋轉和有利射出香焦球。哪類運動鞋比較適合穿來長時間走動或逛街呢？「籃球鞋皮革厚重、行山鞋太硬淨，最適合是穿長跑鞋。」因為行街不用急停轉向，長跑鞋既輕巧、減震又透氣，最適合陪伴大家無盡購物旅途。

文：呂瑋宗

編輯：李東阳

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