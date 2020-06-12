藝文青：人人心中都有個阿基拉

【明報專訊】阿基拉，阿基拉，跟任何動畫迷或戲迷說起此3個字，他們都會說：「神作！」日本動畫大師大友克洋長片《阿基拉》4K數碼修復版，本月再次在本港公映。電影於1988年上映後奠定Cyberpunk經典，影響後來作品眾多。《阿基拉》背景設於2019年的「新東京」，經歷第三次世界大戰後，奧運會被迫停辦。其中一幕繪畫運動場館停止的時計，「神預言」奧運於倒數147天前中斷，即令人想到現實中2020年東京奧運會，因全球爆發新型冠狀病毒，而被迫延期。

更神預言的，不如說是故事的末日感。作品講述新東京經歷大爆炸後極速重建，然而繁華盛世為虛像，政府監控着接近崩塌的秩序，人民則期盼稱為阿基拉的神秘巨大力量重臨。主角為兩個飈車黨少年鐵雄及金田，他們為社會邊緣，卻突然捲入政府的機密，讓作品步步揭開政權研究計劃的鬼胎。最常見的分析，均指出作品是大友克洋對1980年代日本經濟蓬勃及高度資本化、快速城市化，漠視人民關懷及貧富懸殊的批評。燈紅酒綠的裝飾下，大部分人在廢墟中求存。再者，作品亦對未來與科技（亦是一種未知的力量）抱有質疑。

逐格「繪」出光芒

阿基拉（Akira）日文具光明之意，而視覺效果上，作品內光的運用亦極具代表性。那年代不是用電腦合成，而靠賽璐珞技術來「繪」出光芒。簡單來說，賽璐珞技術就是利用一些「手工」的拍攝曝光技巧，一格一格製作光影。在《阿基拉》中，有城市浮華的霓虹燈，有軍方直升機用以追捕的聚光燈，有阿基拉力量的光芒，有象徵希望的光，而每一種光都是不同質感及寓意，效果亦教人震撼。

那麼光，即是阿基拉的力量，到底是什麼？作品說及少年一步步走向阿基拉，難道拯救世人的力量就此誕生，他將是英雄，還是被力量吞噬的犧牲品？筆者去年曾在大館入場觀看一次《阿基拉》特別放映，在此不久前也觀看過台灣金馬獎紀錄片《我們的青春，在台灣》，竟然有了一種微妙的覺悟，讓人不能忽略動畫中曾提及，巨大力量其實暗藏於所有人之中，人人心中都有個阿基拉。誰是英雄？等誰救世？此時此刻再談《阿基拉》，就想起街上見過此話——世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。

文：小東