認清蚊繁殖習性 源頭入手 善用滅蚊武器

蚊帶上的驅蚊劑在空氣中揮發而發揮作用，但範圍有限，使用時身體靜止或幅度不大的活動的效果會較佳。（呂瑋宗攝）

【明報專訊】天時暑熱，無論室內或室外，我們都有可能被蚊叮，「中招」後痕癢難當；睡覺時來襲更是格外討厭，飛過耳邊的嗡嗡聲令人徹夜難眠。有資深蟲害控制從業員指，香港常見的蚊有3種，雖然各有不同習性，但對付方法都大同小異，最重要做好源頭滅蚊等「佈防」工夫，認清蚊的習性和各種驅蚊方法或工具的好處，要解決蚊患並非想像中困難。

文：呂瑋宗

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源，有近30年防蚊、滅蚊經驗。他解釋蚊的生長速度，從卵、幼蟲、蛹至成蟲4個階段，全程約一周至十多天。蚊要在水面才能夠產卵，每次產卵約50至500粒，大概2至3天後會孵化出稱為「孑孓」的幼蟲。幼蟲需在水中生長，約4天後會變成蛹。至蛹階段時，牠仍需在水中生活，大約3天後可孵化為成蚊。他指雄蚊的壽命一般約有1周，雌蚊則約有3至4周。「一般雌蚊才吸血，多數在產卵前吸一次血，攝取蛋白質供卵發育。」他說蚊的品種逾3000種，在香港較常見的，則包括白紋伊蚊、三帶喙庫蚊和致倦庫蚊等（見另表）。

梁廣源指出，源頭滅蚊十分重要，「蚊在死水、緩慢水流中才易產卵，沒積水的話，便可杜絕主要源頭」。對於家中出現的蚊，梁廣源稱首項任務是清除自家廚房、廁所和窗邊的積水，不讓蚊子在家中出現孳生繁殖的客觀環境。

至於防範蚊子飛入屋，梁廣源稱要做好適當的「佈防」工作。而縱使庫蚊飛行能力強，但牠們活動範圍多在繁殖地附近，未必會由屋苑平台「長途跋涉」飛入樓層較高的家居。「牠們很大可能是在窗台、大廈外牆渠位，甚至鄰居家的積水中繁殖。」他強調，窗戶安裝防蚊網是很有效的物理屏障，但不排除蚊也會從大門或抽氣扇等通道進入，所以也要考慮用滅蟲燈、蚊香等電力及化學「武器」。梁廣源提醒，先了解這些武器的威力及蚊的習性，可大大提高滅蚊或防蚊的成效。

釋二氧化碳滅蟲燈 較易滅蚊

梁廣源解釋，滅蟲燈原理是用光源誘捕飛蟲。「波長300至400納米的紫外光會吸引飛蛾和蒼蠅等飛蟲，牠們飛進燈內接觸電網後會被電死。惟蚊主要被臭味、生物的體溫、呼出的二氧化碳吸引，對光線反應不及飛蛾和蒼蠅。」不過，某些滅蟲燈會釋放二氧化碳或熱力以加強誘蚊效能，甚至設置細小的抽氣扇，利用氣流把蚊吸進燈中。由於蚊子喜歡在暗黑的牆角飛行，梁廣源提議把這類滅蟲燈安置於離地面約2米的暗黑牆角，效果更理想，但切勿擺放在身邊。「人類體味始終比滅蟲燈吸引，尤其是剛做完運動、滿身濃烈臭汗、氣來氣喘的人，最易吸引蚊叮。」

室內空氣不流通 蚊香才見效

至於蚊香，「原理是把一般含除蟲菊酯的固態驅蚊劑燃燒加熱，釋放約小於5微米（頭髮粗度約100微米）、肉眼看不見的微粒在空氣中飄浮，當蚊子接觸驅蚊劑後會暈倒」。據他的經驗，大約幾分鐘蚊會蘇醒，醒後會向沒驅蚊劑的空間逃走。

梁廣源指在室內或空氣不流通的地方，蚊香才能發揮最大效能。「正確用法是把沒人用的房間關窗，然後點蚊香。當有人用房間時打開小量窗戶，但留意切勿同時打開兩道有對流風的窗，或開啟風扇、空氣清新機，否則會把驅蚊劑的微粒吹散或過濾而失效。」他說不同款式的蚊香覆蓋範圍不同，包括傳統蚊香、電蚊香片或液體蚊香，都要小心使用，首先要閱讀使用指引。當蚊香燃點後，若空間有人使用，須打開窗讓新鮮空氣進入，保持流通。他說大部分以除蟲菊酯製造的蚊香，在正確使用情况下都安全。而有呼吸管道問題的人可先諮詢醫生意見。

戶外活動 蚊貼、蚊帶保護範圍有限

在戶外活動時，不少人會使用一般也是含除蟲菊酯的防蚊貼。梁廣源解釋，使用蚊貼時，驅蚊劑會在空氣揮發，但範圍有限，左手貼上防蚊貼，右手也有可能被叮。為加強覆蓋身體範圍，他建議身體其他位置噴灑蚊怕水。另外，他提醒當身體活動時，氣流有可能把散發在空氣中的驅蚊劑吹散。「在靜止狀態，例如在燒烤場坐着時會較有效。另外，把防蚊貼在如頸背一些相對活動幅度較細的部位，驅蚊效能也較佳。」

選對時機 滅蚊事半功倍

防蚊除了家居及個人佈防，「社區佈防」同樣重要。梁廣源指近年不少屋苑都會在花園使用滅蚊劑，若社區爆發蚊患，政府也會實行化學防治，而此類大規模防蚊滅蚊行動，一般也使用液態滅蚊劑。「幼蟲會在花園的池塘浮游，可在池面噴灑滅蚊劑。而對付成蚊便要了解其習性，若想大規模殺滅致倦庫蚊，可趁牠們最活躍的黃昏時段噴灑。」

至於對付飛行中或在地面棲息中的成蚊，梁廣源指噴灑方式也有不同，主要是調校滅蚊劑水滴的大小。他說直徑10至30微米的水滴會較易在空氣中飄浮，較易接觸飛行中的蚊。噴灑時要把滅蚊劑以拋物線、由上而下灑在空氣中，可令覆蓋範圍較平均。而針對在地面棲息的成蚊，便要把水滴調校至約直徑30至100微米，讓滅蚊劑較快墜落在地面棲息中的蚊身上。他說冬天是滅蚊好時機，因一般在15℃以下低溫時，蚊活動能力會較弱，牠們會結集在和暖、無風、潮濕的地方（如空置房間、停車場等）過冬，這時較易把牠們集體殺絕。梁廣源表示，減少安然過冬的成蚊數量，可間接減少春天後的繁殖數量。

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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