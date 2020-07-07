知多啲：港產仿皮膚物料 排汗又防水

創建導水通道：在已塗上疏水材料的織物布料上，蓋上一塊具有點狀小孔的塑料片（圖A），然後經等離子照射（圖B），目的是創建可將皮膚排出的汗水導出，同時阻隔外部液體滲進的「點狀分佈梯度潤濕性導水通道」。（黃志東攝）

【明報專訊】如果你是大汗之人，夏天外出或做運動時，汗水總會與衣物黏在一起，非常悶焗不舒服。如果現在有一種「仿皮膚」物料，一邊可以防水，一邊又將你身上一滴一滴的汗水排出，會不會令你有立即購買的衝動？這種「仿皮膚」單向導水紡織物料（Skin-like fabric），由香港理工大學的科研團隊在近年研發。它具有單向液體傳輸的點狀通道，既可吸濕排汗，同時具有防水功效，而且質感輕薄透氣，堅韌耐磨，不同場合活動下穿著都很合適。

透水率高15倍 排汗更快

范金土解釋，製作這個「仿皮膚」物料，需先在基本的織物布料（如棉或聚酯纖維）上，塗敷一層含二氧化鈦納米顆粒的全氟辛基三乙氧基矽烷的疏水材料，然後蓋上一塊具有點狀小孔的塑料片，經等離子照射，從而在織物上創建「點狀分佈梯度潤濕性導水通道」（gradient wettability channels），讓織物在毛細壓差（capillary pressure）驅動下，模擬人體皮膚汗腺功能，將皮膚排出的水滴導出布料，同時阻隔外部液體滲進織物內。根據理大研究數據顯示，這種布料纖維的透水率，比起市面上商用的防水透氣織物高15倍，換言之，排汗速度更快。

這項物料技術，已於美國取得註冊專利，至於未來的發展用途，范金土表示團隊正繼續研究提高布料的防水性能，並將物料應用於運動服、防護衣及休閒服上。如果真的落實大量生產，以後無論出汗還是落雨，一件衣服就能解決兩個煩惱。