美指張蚊 經歷生死之間 用想像世界 抗現實逆境

【明報專訊】張蚊說喜歡活在自己想像的世界裏，難怪她能為電影建構每個精緻細膩的虛構場景。在現實生活中，曾面對脊柱側彎的折磨，經歷過生死之間的她，捱過了、病好了，很快便再次投入自己的創作世界當中。能夠記取過去，同時又堅定地面對將來，可能就是張蚊戰勝逆境的竅門。

1. 張蚊這名字很有趣，是你的真名嗎？

哈哈！我的真名叫張伊雯，但對我來說這名字已經有點陌生。因為小學之後就到了英國留學，期間沒有用這名字。回港後又很少人懂得讀我的英文名Irving，而且家人從小叫我阿蚊，所以就索性叫自己做張蚊。

2. 你如何定義自己？

我會定義自己是個隨性的「空氣製造員」。因我是個很隨性，喜歡活在自己想像世界的人；而空氣製造員的意思，是因為張叔平曾對我說過，作為一個美術指導，是要令戲院裏的觀眾嗅到戲裏的空氣，而這句話對我有很大衝擊。

3. 有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，從而帶你走到今天？

因為提及張叔平，那就不得不提王家衛。是他令我知道電影可以是每一格畫面都像一張美麗的照片，他的成就是我努力的目標，令我對自己有更高的要求。還有就是一班資深的電影人，他們工作時有一種打仗的心態，他們的專業精神對我的影響也很大。

4. 你人生中犯過最錯的事情是什麼？從錯誤中又學到什麼？

人不可能沒犯錯，但我永遠尊重當刻自己的決定，即使結果不如人意亦不會感到後悔，反而視為從經驗中學習。

5. 創作令你最享受的地方是什麼？

我很享受team work，從前做fine art都是獨立工作，那是很個人的。到後來從事電影工作，從籌備、拍攝到後期都要與團隊一起jam出來，整個過程很刺激，效果很神奇。

6. 電影服裝指導會因應角色的性格、背景、經歷等來設計造型，你本人又會否刻意用服裝表達自己？

我穿衣都是很隨性的，平時多穿寬身衣服，因背痛時方便伸展，而工作時衣服可能沾上油漆或穿了孔，我喜歡衣服有我工作過的痕迹。

7. 有沒有特定的時裝必備單品或個人喜好？

我很喜歡Dr. Martens，因為它很耐穿而且愈舊愈靚，我一共有5對，而且在英國讀中學時穿的校服鞋都是Dr. Martens，對它很有感情。我亦鍾情二手衫，有些是當年於倫敦留學時從跳蚤市場買下的，現在還會穿。

8. 你認為什麼是美？

以當代藝術的定義來說，美與醜的界線其實很模糊。而我認為美的東西最重要是能觸動人心，刺激思維。

9. 香港的疫情一浪接一浪的沒完沒了，很多人都感到無奈與乏力。你受過長期病患的困擾，可否與我們分享怎樣克服長期的困境？

記得做過最大的一次手術，流了9公升血，背部開了一個18吋長的傷口，手術後要服用很多止痛藥……現在還記得的，是那時動彈不得、雙腳麻痹和痛苦的感覺，但卻不再是肉體的痛苦，所以現在身體安好會感到更加快樂，亦覺得健康時要更努力工作。其實痛苦的時間過得很快，過程中不要想太多，經歷過之後就不會再怕。

現在香港的情况是我經歷過最差的時候，但又不是世界末日，只要忍耐、在絕境中找出路和隨機應變就是了。

10. 你覺得現今社會有什麼被低估？

很多很有天分的創作人被低估。

■ Profile

張蚊 （Irving Cheung）

電影美術及服裝指導，曾多次獲提名香港電影金像獎，作品包括《殭屍》、《空手道》、《翠絲》等。最近開始擔任導演及編劇工作。

文：溫兆明

化妝：Nichol Chau

髮型：Ritz Lam @ atenstudio

編輯/陳淑安

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