ways of seeing：《兒童樂園》初代繪本 伴港成長40年

【明報專訊】一家人去飲茶，要小朋友乖乖坐定，現在家長很可能會餵食「電子奶嘴」，卡通送點心。而舊時家長經過書報攤，捨得掏錢包，就會買一本兒童雜誌，花幾毫子換取一餐茶的安寧。香港第一本彩色兒童刊物《兒童樂園》曾是不少人的首選。這本隔周與讀者見面、香港最長壽的兒童書刊，魅力在哪裏？

取材日本 創刊初期教知識為主

《兒童樂園》創刊時定價六毫，對一般草根階層非常奢侈。少時的邱健恩博士是幸運的一群，書刊在七十年代已漲價至八毫，他形容相等於兩、三條雪條，或是兩程巴士的車錢，父母都願意給他期期買，他偶爾甚至補買自己出生前的期數。發現雜誌方向在十年前後的面貌竟截然不同。「第一期到二百四五十期的《兒童樂園》文字多好多。」他展示第215期的兩頁截圖，「這個叫《孟宗哭筍》的故事，兩版連埋有成千字」，比課本還誇張。同一個故事，十年後在書裏再次出現，換了個形式，新一批的讀者在《兒童樂園》裏看到的是生動活潑的連環圖。

「一開始的出版方針，是吸引家長買給小朋友的」。創刊當年，香港還未推行九年免費教育，《兒童樂園》曾擔當起普及教育的角色。邱健恩翻開剛出版的新著《千面樂園──我們的兒童樂園》，特別版的書封裏附送復刻版的創刊號，「裏面講到要訓練他們成為『好孩子、好學生、好公民』。如何做呢？第十二期封面就寫着：『培養兒童知識，指導兒童生活』，只出現過一次，但好明確」。

《兒童樂園》由友聯出版，它另一熱銷刊物《中國學生周報》啟迪了一代年輕人，出版社一些發起人在策劃兒童刊物時，也同樣着重培養小朋友的知識。邱健恩認為《兒童樂園》出版首十年皆循這個方針出發，笑說知識比較硬，今天的小朋友也未必能看懂。叫他印象深刻的，包括其中一期細談牽牛花的生長周期，「小學老師可能都會教，讓你帶種子回家，種植觀察，但它就以文字跟你講植物怎樣生長發展」。此外，雜誌又曾細述不同動物的捕獵方式、牠們巢穴的形態。有一期講到世界上有什麼甲殼類動物時，竟細談劃分為哪些類別。有時內容也會涉及科技知識，例如估算以各種交通工具，從地球出發需時多久才能到達月球。

「所以見到，當年日本教育界認為這類型的知識有助小朋友認識世界」。《兒童樂園》初期大部分內容原來直接取材自日本，甚至可說是抄來的。邱健恩指，第一任社長楊望江通曉日語，從日本出版社「小學館」大量訂購的不同雜誌，將內容翻譯成中文，有趣的是，會請自己班底的畫家重新繪畫一遍。而在版權意識薄弱的當年，除非搬字過紙地複印，一般都獲大眾接受。

換上第二任社長戚鈞傑後，雜誌風格出現明顯轉變，邱健恩認為一九六四年就是分水嶺。他作為此後的讀者，認知中的《兒童樂園》歡樂為重，「記得有個故事就只是講一朵食人花。激發兒童想像、帶來歡樂可能已經是目的，後期的作品都是如此」。從以往每兩頁有三四幅圖畫，發展至變成每兩頁有十二幅圖畫，雜誌從吸引家長，轉為吸引小朋友請求父母購買。

連載《叮噹》 轟動一時

說到《兒童樂園》最風光時期，邱健恩估計在1973年至1981年間，那時銷路曾直線上升至六萬本，主因是雜誌連載日本漫畫《叮噹》。「聽說叮噹在香港比日本還轟動。一代的小朋友可能十幾萬人，六萬即是每三個人會有一本，其實是好恐怖的事，當然會有部分銷去東南亞或台灣」。

就在1973年的第489期，《叮噹》由《兒童樂園》最後一任社長張浚華引入，「進來了」香港，那一期叮噹從百寶袋中拿出的法寶是「隱形漆」。沒購買版權的情况下，雜誌持續連載《叮噹》日本漫畫內容，邱健恩始終讚歎《兒童樂園》編輯部上下花了很大工夫：首先畫家要將連載自己畫一遍，由於與日本長型書身大小有別，《兒童樂園》的畫家須重新調整內容的位置，甚至作細微修改，比如剔除畫中「雜物」。此外，日本原著只有封面是彩色，內容全是黑白，《兒童樂園》連載時則給漫畫添上色彩。

羅冠樵妙筆生花 重繪中國神話

提到《兒童樂園》，邱健恩說有一個人一定要記得，他就是羅冠樵，「《兒童樂園》所以能脫穎而出、獨佔鰲頭，他是一大功臣」。作為創辦人之一，羅冠樵以畫筆服務雜誌的三十年間，憑深厚的中國文化修養，以鮮明繪畫風格，將許多中國歷史和神話故事，說得動聽。「沒有一本書叫《中國神話》的，（故事）可能來自先秦、漢代的典籍，只有幾條記載，所以基本上是一項集體創作，羅冠樵就參考不同古籍重新畫過」。由盤古開天闢地到女媧造人煉石補青天，一直到三皇五帝，再到周代初期，他把整本《封神演義》簡化繪畫。畫完中國神話，再畫神仙故事，「都好精彩㗎！八仙有韓湘子，他叔公是唐宋八大家之首韓愈，會講他們的交往，更把韓愈一篇著名文章《祭鱷魚文》放進故事。早期有很明確的教育意義，比如胯下之辱，後期則從中國傳統故事讓小朋友接觸中華文化」，邱健恩認為那是他長大後選讀中文的一個重要原因。

「武大捉姦」點處理？

顧及閱讀對象是小朋友，構思和下筆也需要另花心思。「看《水滸傳》不可能不提武松，看武松不可能不看景陽崗打虎，不可能不講武大捉姦。試想想他們可以如何看潘金蓮通姦事件？其實好難」。邱健恩在《千面樂園──我們的兒童樂園》以這個故事為例，嘗試展示羅冠樵的巧思。

《兒童樂園》的確有收錄「武大捉姦」的故事，漫畫裏與通姦相關的詞語卻只有「狗男女」、「幽會」和「勾搭」三個。「上一格還在飲酒，下一格潘金蓮已被灌醉了，再下一格已經穿好衣服，潘金蓮在哭」，而這段情節中，兩位主角從沒單獨出現在同一畫框裏，邱健恩估計小朋友看完了故事，未必知道「通姦」所指，大概只意會到他們不應做朋友。「他（羅冠樵）一樣會將故事放進去，但過濾了，我覺得是好事，讓小朋友即使還小，也知道中國一些名著是怎麼一回事，有個印象」。

濃縮西方童話繪本

順應趣味為重方針，後來獲譽為「港版叮噹之母」的張浚華社長在執掌雜誌的三十二年間，另一重大貢獻是引入西方童話故事繪本。邱健恩指，當年張社長大量搜羅西方繪本，並將一頁一幅的精緻圖畫，濃縮成一格一格的連環圖格局，再因應加緊了的節奏，編撰文字內容，每期請畫家畫兩個故事，把西方的閱讀習慣帶給香港小朋友。

貼地故事 見證社會風貌

除了大量參考外地雜誌內容，《兒童樂園》也有一些原創欄目，包括由第1期到720期幾乎每期出現、數年前獲重新整理出版成單行本的《小圓圓》。邱健恩笑說，畫了三十年的小圓圓，永遠都長不大，她也就是「好孩子、好學生、好公民」的模範。「不過早期小圓圓的設定其實好離地的，印象好深刻，1953年時，她媽媽給她和弟弟的紅包，每人有十蚊！」他記得，當年在一套小朋友的洋裝在百貨公司大概賣八元，十塊錢其實足夠讓小朋友讀書一個學期，「可想而知設定是中產，小圓圓住兩層獨立屋的，有傭人」。後來設定修改成相對貼地，作為一本本地兒童刊物，小圓圓的生活有時也會反映社會百態，「1973年香港才有撲滅罪行運動。大概1973年前後，香港的罪惡率好高，打劫、扒手好多，小圓圓都會遇到飛仔，持刀打劫，或者入屋偷竊。1974年有清潔香港運動，垃圾蟲，小圓圓在故事裏又會遇到有人隨街扔垃圾」。

講到貼地，邱健恩提起另一欄目「生活故事」，從小朋友角度描繪他們的生活世界。他們在學校、在家裏、與同學的交往偶會反映香港社會現象，「例如會見到有小朋友放學之後要工作，無錢交學費，十歲就要出來做童工賺錢。當年柴米油鹽不在超市買，雜貨舖會叫他們送米」。讀者也能從他們的生活細節看到社會風貌，「例如他們聖誕聯歡會是怎樣的，在文具店買禮物交換，可能會買鉛筆」。

辛酸支持 驟然停刊

「《兒童樂園》在它的發展裏，外表風光，內裏其實千瘡百孔」。《兒童樂園》在1994年的聖誕突然宣布停刊，叫廣大讀者錯愕。邱健恩與張社長進行深入訪談，再結合從《兒童樂園》的演變抽絲剝繭，嘗試推敲刊物最終停刊的來由，估計是開支太大、經營不善。他從張社長的口中得知，當年出版社說「《兒童樂園》唔賺錢」，「我好記得1989年一個大學畢業生做老師薪金是$10,460，我就是領這個人工，一個師範文憑教師是$6970。五年後的1994年，停刊時社長作為《兒童樂園》的最高負責人，做了三十二年，只有$7400」。人工低，雜誌請不到好畫家，加上銷情淡薄，形成惡性循環，「任何一個畫家離開的主要原因都是人工低。據張社長講法，他們最後只剩下一又四分三個畫家。而那一個畫到最後1994年的畫家，就是羅冠樵的學生李成法」。

至於為何銷量從八千提升到六萬仍然「不賺錢」，邱健恩推想由於始終無法平衡出版社的其他開支，「他們編輯部租的地方，九龍塘的獨立屋的花園，可以搞到園遊會！」第29期刊出了書刊慶祝二十五周年銀禧紀念花園派對的活動花絮，花園之大竟可招待數千人。內憂加上九十年代初港漫市場競爭激烈的外患，毫無預兆地，《兒童樂園》的1006期的「播音台」欄目裏，社長突然宣布與各位讀者告別的消息。這本隨時代演進的刊物，最終成為了歷史，卻陪伴了不同年代小朋友度過了許多美好的童年時光。

文 // 潘曉彤

圖 // childrenparadise.net、受訪者提供

編輯 // 陳志暘

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