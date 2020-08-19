環保意識：減碳救地球 防止風暴增強

風力增強——譚志勇說襲港的熱帶氣旋主要在西太平洋形成。而熱帶風暴或以上強度等級的熱帶氣旋的風力，在1975至2015年間有增強趨勢。（譚志勇提供/明報製圖）

【明報專訊】經歷過「天鴿」和「山竹」，不少人覺得吹襲本港的風暴愈來愈猛烈，真有其事嗎？「香港是個小地區，研究風暴不能只看本港，要把視野擴闊至中國沿岸，甚至整個西太平洋和地球。」香港中文大學理學院地球系統科學課程副教授譚志勇說，襲港的熱帶氣旋主要在西太平洋形成，區域內熱帶風暴或以上強度等級的熱帶氣旋風力，在1975至2015年期間確實有增強趨勢，平均最大風力由1975年約每秒50至55米，到2015年增加至每秒65至70米（見圖）。

面對愈來愈勁的風暴，我們可以怎樣？「風暴是自然現象，我們根本無法跟它抗衡，唯有轉個角度，從源頭入手，針對全球暖化。」控制海水溫度上升，理論上可避免熱帶氣旋持續增強。「不過，就算有辦法控制香港水域的溫度，也無法控制周邊水域的情况。海洋連接全球不同地區，沒有地方可獨善其身。」譚志勇說縱使香港沒出現融冰，在全球暖化趨勢之下，各地海平面的高度也會持續上升，日後因風暴所產生的風浪會愈來愈大，預料沿岸地區在未來將受到更大挑戰。

「全球科學家正在想辦法紓緩全球暖化問題，如研究方法處理地球過多的二氧化碳等。不過，最重要還是大家從生活習慣中減少碳排放，如節約用電、少吃空運的食物等。」他說學界的研究十分重要，但目前缺乏資源和人才，冀盼日後有更多年輕人投身科研為人類出力。