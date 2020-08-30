未來城市：石屎森林難散熱 熱夜來襲，香港如何招架？

以為晚上溫度下降可以唞涼？其實熱夜和日間一樣炎熱，因為混凝土在晚間持續釋放熱力。（資料圖片）

【明報專訊】夏夜裏多少人熱得輾轉反側，夜不成眠，從堅持吹風扇到深夜，到最終還是要開動冷氣機才能進睡。中大學者說，據全球研究，夏夜裏23℃最適合入眠，儘管因地而異，基本上28℃、29℃的夜晚根本無法睡好，而當人體日間累積的熱力無法在夜晚消除，人會累會生病，不是直接地「熱死」，更多是導致身體機能出現問題，誘發疾病。

研究發現只是單單一個熱夜已經會增加2.43%死亡風險，連續5晚可增加6.66%，又以女性和長者最高危。天文台最新數據顯示今年7月共錄得21個熱夜，破單月紀錄。隨着2043年香港人口將達至高峰，長者人數翻倍，學者相信未來，30年熱夜帶來的港人健康風險非常嚴峻，但香港政府及整個城市都並未察覺問題，遑論着手應對。

到底我們可做什麼補救措施？長遠的城市規劃又應如何？學者則進一步提出天文台應該盡早定義「熱浪」，而政府亦應當制訂跨部門的行動方案。

熱夜死亡風險勝酷熱日間

中大未來城市研究所研究助理教授劉家麟和史源，聯同港大建築學院副教授任超，利用天文台和中大公共衛生及基層醫療學院提供的資料，研究了2006至2015年10年間酷熱日（日間最高氣溫33℃或以上）和熱夜（當天最低氣溫28℃或以上）與死亡風險的關係。結果顯示，在香港這個高度城市化的地方，熱夜帶來的死亡風險甚於酷熱日（見表1）。

比起非酷熱日，單一酷熱日令死亡風險增加1.6%，單一熱夜則死亡風險增至2.43%，連續5日以上的熱夜更令死亡風險增加6.66%，其中又以女性及長者的健康更受影響（見表2）。劉家麟解釋，由於女性生理結構上脂肪比例較男性高，脂肪會阻礙人體散熱；而長者或有長期病患，且身體機能如排汗能力較差，亦增加風險。此外，研究亦分析了不同酷熱日和熱夜組合，以香港較常見的兩日三夜（兩個酷熱日加三個熱夜）死亡風險增加5.32%，最為顯著，死亡風險更會滯後5天才出現，「即是酷熱天氣過了5日，香港人口的健康仍然受到影響」。

晚間難休息 阻身體復元

劉家麟續說，多數人都忽視了熱夜對健康的影響，夜晚較為涼快的環境為身體提供恢復和休息的機會是非常重要，「好想透過今次研究令大家知道香港的夜晚不如想像中涼爽，日間我們都會走進商場涼冷氣或找地方遮蔭，但夜晚我們可能只覺得睡得不好，而不知道可能是熱衰竭或中暑的先兆，亦不知道有什麼方法降溫」。

今次的研究報告結果和外國類似研究結果完全相反，例如澳洲研究發現酷熱日比起熱夜帶來的死亡風險更高。學者相信結果反映香港這個人口密集和高度發展的城市環境之下，熱夜比起酷熱日更具殺傷力。

市區成熱夜重災區

中大未來城市研究所的另一個研究找出夜晚最熱的香港地區，分析了2011年至2015年的溫度紀錄，發現在酷熱日間，新界郊區的酷熱日時數（見圖A）遠高於港島及九龍。但在晚間，市區的熱夜時數（見圖B）則十分誇張，油尖旺、中上環、荃灣、元朗及天水圍等成為熱夜重災區，6年間各區的累積熱夜時數逾700小時。

「我們的研究顯示，在熱夜的時候，城市的溫度比郊區的溫度可以高4℃」，劉家麟解釋，元朗、天水圍當區的建築形態是多高樓，建築面積比例多會聚集熱力，混凝土在日間亦會吸熱，加上街道比較窄、不多開放空間和綠化植物等，都令熱力無法在晚間散去。

■解決方法

城市規劃要睇風向

天文台預測在高溫室氣體濃度的情况下，到今個世紀末，每年香港熱夜數目或會超過100天，如假設所有熱夜都在夏天出現，即意味屆時每一天都是熱夜。任超相信未來30年，香港人的健康將面臨巨大挑戰，2043年香港人口預期會增至822萬的高峰，而長者比例會由2016年的16.6%升至2036年的31.1%。劉家麟補充，隨着政府承諾要加快建設公屋，當要短時間內建屋容納這麼多人，而趨勢是香港的單位愈建愈細，「在相對狹窄的環境，如果設計上做得不好，例如空氣不夠流通，或者用不好的建築材料，或附近環境更加吸熱，都會令情况惡化」。

各區宜設通風廊 引風入內街

劉家麟認為在長遠解決方法上，必然要從城市規劃入手。首先是城市通風，在各區設計上預留通風廊，讓風可以吹進內街，但香港複雜的地方是每個地區的風向都不同（見圖），「香港當然有主流風向，夏天來說主要是西南或東南，但個別地區風向未必一樣。第一我們多山，如沙田，被獅子山、大帽山擋風，風要從吐露港那邊進來，在城門河形成主流風，所以個別地方好受當地地形影響，在各區設計時要考慮當區的氣候和風向」。

任超早在2006年起和中大建築學系教授吳恩融等組成團隊，為港府制定香港都市氣候圖，研究各區空氣流通和風向，「可以分享的故事是2006年之前，香港各區的城市規劃，所有參考風向都是橫瀾島。但後來我們做完風向報告後，規劃署才知道，哦原來每一地區規劃時都要視乎該區風向。從2007年開始，每次修訂香港分區計劃大綱圖時，規劃署都會按需要聘請專家顧問做空間流通評估」。她指出在市區重建局進行市區重建時應更着重考慮垂直設計，例如在地面層更加通風，中層設架空花園，高層地方必要時開窿、樓宇不並排，取代一字排開的「屏風樓」設計等。

樓宇外牆髹淺色 減少吸熱

劉家麟認為比起增加城市通風，更有效的方法是增加綠化，「種樹是最建議的，帶來的冷卻效應最好，除了遮蔭，光合作用會將城市熱力用作蒸發水分，消耗熱力可以降溫」。他明白在市區種樹，對普通市民而言可能比較複雜，但亦建議考慮善用現有的公共空間，例如種植植物，「外國常見的方式亦包括，將整幢樓顏色髹成淺色，可以反射光線，令幢樓沒那麼吸熱，愈淺色愈好。現在香港仍然有石屎色、深紅色的樓宇，有好大改善空間」。

至於個人層面而言，首要是提高對熱夜的關注，在晚上亦要多飲水、冲涼和吹風扇降溫。更重要是生活習慣的改變，例如日間離開室內可放下窗簾，以免陽光增加樓宇內部溫度。

建議向日韓歐偷師 學習應對熱浪

此外，劉家麟和任超都認為香港天文台是時候定義何謂熱浪。任超指出日本、韓國已有熱浪警告，而歐洲因為2003和2006年曾被遇熱浪侵襲，故德、法、英等國亦早有熱浪下的行動計劃，「不光是一個政府部門，而是跨部門措施，例如在熱浪之下，要有更多救護車服務，一段長時間開放避暑中心，做一個行動方案，就像香港遇到颱風一樣」。

他們的研究計劃未完，現時正進一步研究在酷熱天氣之下，召喚救護車和長者按平安鐘的紀錄，亦會在短期內公布酷熱風險指數（heat risk index），擬按人口普查資料，找出全港291個小規劃統計區各區的酷熱風險指數，以比較哪區的劏房戶、長者貧窮戶面臨較高酷熱健康風險。他們始終相信，只要公眾了解問題所在，就有解決的希望。

【熱夜難熬篇】

文 // 彭麗芳

圖 // 彭麗芳、受訪者提供、資料圖片

編輯 // 王翠麗

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