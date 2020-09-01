港產漫畫家余遠鍠 與角色互動 畫出個人夢想

漫畫同好——余遠鍠和演員李偉健（左）是多年好友，二人同樣熱中漫畫。筆名「小甜健」的李偉健曾為全職漫畫家，現在也是畫室的兼職導師。（受訪者提供）

搗蛋妖怪——漫畫《妖怪總動員》講述一群妖怪的上學趣事。「因為是原創故事，在塑造角色時比較自由。」余遠鍠說，圖中背景是一家舊式士多，「許多時會不自覺將個人回憶和經歷畫進故事裏」。（受訪者提供）

【明報專訊】因為興趣，70後的余遠鍠畢業後成為漫畫助理，一路走來，曾擔任日本動漫《數碼暴龍》的主筆，現在主要為兒童小說繪畫插圖。他的故事，既是個人實踐夢想的經歷，也是香港漫畫發展的一段寫照。

余遠鍠成長在香港漫畫發展最蓬勃的年代；1980、90年代，超過20本港產漫畫同期出版，不乏銷量高達10多萬、20萬冊的作品。他曾在全港最大的漫畫出版集團擔任助理。「當時經常舉行慶功宴，我們一群助理就夢想，何時才有機會當上主筆呢？」少年時他每星期蹲在報攤買漫畫，其時深受年輕人歡迎的港漫，多是市井格鬥類的題材，例如《街頭霸王》、《龍虎門》，同期，日本動漫逐漸在香港流行。「我會追看的卡通片就有《北斗之拳》、《龍珠》、《聖鬥士星矢》等。」看多了，自己嘗試模仿繪畫，因為畫功不俗，廣受同學歡迎。「他們特別喜歡叫我畫人像。」中五畢業，余遠鍠順理成章在大一藝術設計學院修讀設計；然後在友人介紹下，獲玉郎集團聘用成為漫畫助理。

由助理做起 四處投稿盼獲賞識

「那時真的不少人想入行，單是助理每組已有10多人。」一本漫畫除了主筆，還有年資較深的組長，接下來便是助理；公司採取師徒制模式，分工頗為仔細，「有負責完善背景的，亦有專門處理『衫花』的，即是人物服裝上那些花紋」。那時余遠鍠新入行，自然要做一些瑣碎工作，例如影印和用橡皮擦擦走畫稿上的鉛筆痕。

當年的漫畫創作，全屬「人工手作」。繪圖上色是真的使用墨水筆和顏料畫在稿紙上；若要突顯陰影效果，還得使用𠝹刀，將一張張不同圖案的網點紙準確無誤地貼在恰當的位置。「老實說，做這些工夫挺耗時費勁。」每個步驟也要小心翼翼，時刻注意不能弄髒畫稿，「那時還沒有電腦修圖，總不行滿紙都是塗改的白油或污漬吧」。現今科技發達，從起草創作直至完稿付印，可以全程使用電腦處理修正。「年輕一代操作繪圖板那種手速，實在快得厲害，我自嘆不如。」他笑道：「電腦是很方便，但我還是喜歡使用紙筆起稿。」 他舉例，只要掌握好力度和角度，墨水筆可以十分流暢地勾畫粗幼不一的線條，而這份實在的手感，余遠鍠認為是其他方式難以比擬的。

那段日子也是余遠鍠探索個人創作風格的時期。公餘時，一群助理埋首繪畫，四處投稿，期望終有一日得到別人賞識。「大家畫好一兩頁，或者四格短篇，便交給主筆審稿，爭取刊登的機會。」他自言偏好日本動漫，喜歡使用木顏色和水彩作畫上色，個人畫風傾向線條簡單cute版一類。現時畫室的書架上，仍然擺放着一本本收藏已久，厚厚的漫畫作品圖冊。

電影小說成靈感來源 實地取材

對余遠鍠而言，看電影和小說是他吸收靈感的主要渠道，「我愛看西片，亦愛看衛斯理和村上春樹」。以往沒有網絡搜尋圖片，為了蒐集資料畫好背景，有時還得實地視察，他便曾偷偷溜進當年屬三不管之地的九龍寨城拍照記錄。問他欣賞哪位漫畫家？「我非常欣賞手塚治虫，十分佩服他將個人價值觀和世界觀融入漫畫的能力。」手塚治虫本身擁有醫學博士的學歷，中年毅然徹底轉行，投身動漫創作，終成就不少膾炙人口的名作，例如《怪醫秦博士》（又譯《怪醫黑傑克》）、《火之鳥》。

千禧年前後，港產漫畫日漸式微，相反日本動漫因為題材廣泛，迎合不同年齡層的喜好，加上各類卡通片在電視輪流播放，形象「入屋」更受青少年歡迎。同期，漫畫節脫離香港書展獨立成展，為了吸引讀者，亦促進相關行業舉行不少推廣動漫品牌的活動，以及生產周邊模型產品。1990年代後期興起的「四驅車熱潮」便是一例，當時動畫《四驅小子》瘋魔不少中小學生，男孩們一人一個工具箱，聚會時不是研究如何改裝模型車，便是相約參加鬥車比賽。

畫《數碼暴龍》成名 創作妖怪故事

余遠鍠的成名作《激鬥！數碼暴龍》，就是日本玩具供應商BANDAI為了推廣旗下的電子玩具，在1998年起授權香港雙周漫畫雜誌《CO-CO!》出版的漫畫系列。故事講述3名主角在香港玩數碼暴龍機，因為一次奇遇，機內的怪獸來到現實世界破壞，主角們於是運用他們的數碼暴龍來收拾怪獸；漫畫先以連載模式在雜誌每期刊登約20頁內容，再結集成書出版。「這版本是香港限定，所以故事很地區化，我甚至畫過主角們乘搭地鐵的情節呢！」及後，日本製作公司「東映動畫」全球招募漫畫家，他脫穎而出成為「被選中的創作者」，將《數碼暴龍》電視版改編成漫畫，並分別在兩岸三地、新加坡等28個國家和地區出版發行。在近10年間，他以漫畫主筆身分持續成為《數碼暴龍》這品牌的創作者之一。

2005年，余遠鍠開始創作另一本漫畫《妖怪總動員》；故事圍繞一群造型古靈精怪的妖怪在學校遇上的大小事情。因為是一個原創故事，團隊在創造角色和故事時空間更大。塑造主角時，他根據人物設定起草，一共繪畫了20多個雛形，再從中選定4、5個造型。主角奧雲遺傳了美人魚母親一頭像魚尾的頭髮；他的好朋友初四是一隻活了數百年卻仍然膽小的殭屍；校長則是一張紙，傻傻的招架不了這群頑皮闖禍的學生，卻有一個聰明伶俐的木乃伊兒子。「有時將思緒完全『放空』，不設限的亂畫一通，出來的效果反而更有驚喜。」余遠鍠說。

一般來說，編劇或作者會先撰寫故事大綱，然後按着擬定的場景繪畫內容。為了展現角色因應劇情轉折而出現的喜怒哀樂，他特別愛用四格漫畫形式描繪臉部微表情和肢體動作。他亦喜歡先設計封面，感覺像如電影海報般在展示該期漫畫的主題。「創作最好玩的是，自己總不自覺將想法和經歷畫進漫畫裏。角色亦像有生命似的，慢慢跟隨故事成長。他們甚至會回應我，劇情該怎樣發展下去才有趣。」余遠鍠十分享受這份創作者和作品之間的微妙互動，故即使面對行業式微，他仍願意堅持下去。

為兒童小說作畫 開畫室讓孩子探索

自2015年起，余遠鍠先後為《大偵探福爾摩斯》、《衛斯理》以及連載中的《神探包青天》、《我的吸血鬼同學》等兒童小說繪畫插圖。這類書冊讀者以高小學生為主，銷售渠道主要經由學校訂閱，亦有部分在書店銷售。他說：「要時常和編輯舉行校園講座，分享一下什麼是創作。」在小說加入大量插圖，目的是引發讀者的想像，培養他們閱讀的興趣。他表示，「這是社會大勢所趨。小朋友喜歡查案推理或冒險故事，父母則想子女多閱讀；而我呢？則希望繼續有發表漫畫的平台」，他續道：「愛看文字的女孩子原來較多，大概七三之比，她們會追問，為什麼故事沒有女主角呢？」他和編劇於是回應了讀者的建議，新增一個果敢靈敏的小女生角色。

為了生計，近年他開設畫室教授漫畫創作；畫室門口更掛着不少學生作品。他笑道：「他們經常告訴我時下流行什麼玩意，令我不致太落伍……繪畫是一種單純放鬆的娛樂，我希望教會他們技巧，讓他們自己探索。」他曾有個愛發脾氣的學生，成功透過繪畫改善情緒問題，「他天分很高，為了畫到心目中的效果，即使覺得很煩悶，還是願意花時間反覆練習，學會自己找參考資料豐富構圖」。跟年輕人接觸得多，余遠鍠感受何謂教學相長，愈發認同自己教畫的意義，這亦是多年待在漫畫行業的他沒想過會得到的體驗。

■Profile

余遠鍠

漫畫家、插畫家和畫室導師。成名作是《激鬥！數碼暴龍》，先後為《大偵探福爾摩斯》、《衛斯理》等兒童小說繪畫插圖，深受小朋友歡迎。現時連載中作品為《我的吸血鬼同學》、《神探包青天》和《妙探鬼靈精》。

facebook專頁：余遠鍠的創作世界

■給香港的話

「環境變化萬千，有些經驗說不定能用在你意想不到的地方，造就下一程機遇的展開。」

文：陳芷寧

編輯：劉家睿

電郵：feature@mingpao.com