e新品：雙清洗抽油煙機 蒸氣熱水自動清潔

【明報專訊】近期不少人都留家煮食，煎、炒、煮、炸樣樣試勻，廚藝提升了不少，但滿足口腹之慾外，抽油煙機亦都「食到飽」，扇葉、保護網全部沾滿油漬，唯有拆機來個大清洗。近年不少抽油煙機都加入自動清洗功能，機體可自動噴出高溫蒸氣冲走油漬。怕清潔效果不足？最近有生產商推出自動雙清洗功能抽油煙機，加上熱水溶解油污，以確保油漬無得留低。

高壓蒸氣溶油脂 熱水冲洗內部

具雙清洗功能的抽油煙機屬Whirlpool（惠而浦）的HAS2831S，外形上看似一般的抽油煙機，但功能比想像中多。當中最大賣點，當然是新加入的蒸氣加熱水自動清洗功能。用家只要為抽油煙機的水箱注水，再按下機面的自動清洗按鍵，機內便會噴出100℃高壓蒸氣，先將機體內部及風輪上的油脂溶解，再以70℃高溫熱水冲洗機體內部與風輪，而冲洗後污水便會流到隱藏式的油杯之中，用家只需倒走污水，即可完成清洗工作，也不用拆開機體逐個零件清洗。

除了處理機內的油漬，機身都有油漬需要清理，為了更方便清潔，外殼的設計採用了無縫設計，以一體式機身覆蓋，配合機前方的電子輕觸式面板，用家不用怕油漬積藏在接縫之間而難以清走。而HAS2831S的排風量達每小時1150立方米，並設有3段式吸力選擇。值得一提的是，機內設有延遲5分鐘關機功能，當用家關機後仍然會以低速運作5分鐘，以確保將油煙全部抽離屋內。

內置式慳位設計 吸力強勁

傳統抽油煙機適合不少家居設計，但亦有部分廚房使用內置式抽油煙機，而廠方亦推出另一款內置式型號UT750/IX。雖然這部新機不設雙重清洗功能，吸力卻同樣強勁，排風量達每小時最高1050立方米，不用怕吸力不足。此外，機身收藏在櫃內部分的深度只有32厘米，不用怕機件佔據整個廚櫃而浪費了空間，對於納米家居十分適合。

■規格

最高排風量：1150立方米/每小時（HAS2831S）、1050立方米/每小時（UT750/IX）

吸力選擇：3段

體積：710×520×165mm（HAS2831S）、748×382×320mm（UT750/IX）

售價：$4990（HAS2831S）、$5290（UT750/IX）

網址：www.whirlpool.com.hk