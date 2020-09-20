綠色生活：養蝴蝶 買標本 賞蝶變成殺蝶

蝶屍--野外自然死亡的小豹律蛺蝶，單家驊提醒如非必要作教育用途，他們亦不會撿起野外的蝴蝶屍體，因為蝴蝶屍體會被其他動物捕食，成為食物鏈一部分。（彭麗芳攝）

【明報專訊】香港是蝴蝶天堂，孕育了245種蝴蝶，佔全中國十分之一，在本地郊野公園和市區公園幾乎一年四季都見到蝴蝶。可是，最近坊間興起舉辦蝴蝶標本展覽，亦出售蝴蝶標本，環保團體呼籲市民不要買賣蝴蝶標本，理由是絕大部分蝴蝶標本都是活體製作，即蝴蝶經由農場工廠式飼養，一破蛹就馬上被人手按壓頭部致死，或利用毒氣或雪藏殺死。

雖有標本製作者聲稱，蝴蝶由可持續團體提供或自然死亡，但以自然死亡蝴蝶製作的標本必然是殘缺、褪色。而所謂「可持續」意指發展中國家的人民能夠利用蝴蝶維生，不致大規模破壞當地環境，卻非對蝴蝶友善。

在鳳園蝴蝶保育區工作了十多年的趙玉蓮說，總會有人認為買賣蝴蝶標本和飼養蝴蝶是沒有問題，但說到底都是心態問題。人類想欣賞牠是否代表要擁有和操縱牠？你想香港人共同擁抱的是一套怎樣的價值觀？

輪廓完整 翅膀鮮艷 被活體製成標本

蝴蝶是鱗翅目的昆蟲，顧名思義蝴蝶擁有鱗片，顏色絢爛的翅膀就是由一點點彩色粉狀鱗片組成。綠色力量助理高級教育及保育主任盧詠鋒解釋，蝴蝶成蟲主要時間都在飛行，難免會撞到物件或因爭奪領土而跟同類打架，每次撞擊亦可能令鱗片掉落和褪色。蝴蝶的生命短暫，大多只有一個多月壽命，完成繁衍下代與授粉等使命後，牠們的活動能力會逐漸減退，「在野外見到一隻蝴蝶樣子很殘，站在路邊不動，就算人類站得好近都不會飛走，你就知道牠快要老死」。關注蝴蝶生態超過15年的綠色力量高級環境事務經理單家驊補充，老去的蝴蝶因慢慢失去活動能力，很易成為雀鳥、蜥蜴的食物，或遭蜘蛛網黏住後喪命。

因此，單家驊說，於野外自然死亡的蝴蝶必然是殘缺、褪色的。坊間的蝴蝶標本，蝴蝶輪廓完整、翅膀顏色鮮艷是絕不可能以完全「自然死亡」的方式採集，「但如果你養牠出來後餓死牠，算不算自然死亡？這種說法是取巧」。他們向記者展示在野外自然死亡的小豹律蛺蝶屍體，透明袋內足部散落、零碎的白色粉末就是牠的鱗片。

所以，單家驊指出，昆蟲標本絕大部分使用活體，最常見是設立蝴蝶農場，當蝴蝶破蛹而出便馬上殺死牠，以確保蝴蝶在「最美狀態」，「等牠自然死亡再收集屍體，已經沒了幾隻腳或者發了霉，因為昆蟲死後會有真菌」。

不少發展中國家如非洲、馬來西亞都設有蝴蝶農場，單家驊亦到訪過，農場工人每天的工作是飼養蝴蝶，待蝴蝶破蛹便用手指使力按壓其頭部位置至其死亡，盡量避免破壞翅膀，因為人們收藏或觀賞蝴蝶主要看蝶翼。

雖也有標榜受當地保育團隊支持的可持續性生產方式，以非洲肯尼亞為例，昔日有農民非法出售蝴蝶牟利，1993年當地組織在聯合國開發計劃署支持下推出Kipepeo蝴蝶項目，讓當地農民在受監管下出售蝴蝶標本維生，以換取農民不用非法砍伐森林。但單家驊解釋，所謂可持續蝴蝶來源是，容許發展中國家農民在不毁壞環境下以賣蝴蝶維持生計，以換取他們不去毀壞環境。他強調如非教育或科學研究用途，人類其實是沒有購買蝴蝶標本的必要。

蝶影處處 野外有得睇

眾所周知，大埔鳳園是觀賞蝴蝶的勝地，記者到訪的早上下着滂沱大雨，原以為與蝴蝶無緣，但突然陽光穿透雲層，大雨驟停十數分鐘，蝴蝶便急不及待地在叢林間飛舞。不常見的燕鳳蝶拍動着如燕子尾巴的蝶翅飛過，美鳳蝶在龍船花上吸吮花蜜。

蝴蝶全年可見 下雨太熱躲起來

環保協進會是管理鳳園的機構，該會項目經理（自然保育）趙玉蓮說，雖說漁護署資料顯示本地蝴蝶數目和品種在4月至6月及10月至11月最為豐富，但其實香港全年都有蝴蝶，只不過為了避雨或避暑而躲起來。而且，每年冬天會有自北方來香港越冬的斑蝶，所以冬天亦能看見蝶蹤。不過，由於蝴蝶是外溫動物，不懂體內調節溫度，所以當天氣太熱或太冷時，大部分蝴蝶會延遲孵化，以蟲或蛹的方式過冬。「加上香港愈來愈熱，以前11月後鳳園見不到蝴蝶，現在聖誕節或會見到。」據漁護署資料，香港現有245種蝴蝶，單是鳳園就有217種，所以鳳園早在1980年代已成為「具特殊科學價值地點」。

蝴蝶吃鮮葉 破蛹而出並不易

鳳園上月舉行了記者會指摘，有香港商人在疫情期間以親子活動作招徠，販售蝴蝶幼蟲。單家驊深深嘆氣，說上周收到朋友姐姐求救，原來她在網上以100元一條蝴蝶幼蟲購買了蝴蝶飼養盒給兒子自學之用。每個套裝均設一個小膠盒，內有一條蝴蝶幼蟲、數塊葉和飼養說明書，「為何我們會知道她有買？因為那個媽媽向我們求救，該隻蝴蝶吃桔、柚、檸檬等植物的葉，但又不是新年，所以媽媽找不到這些植物，最麻煩的是蝴蝶要吃新鮮葉。好多人買回去才發現中伏，因為無葉，幼蟲會餓死！」

蝴蝶是完全變態的昆蟲，一生中經歷卵、幼蟲、蛹和成蟲四個階段。據單家驊了解，這些蝴蝶幼蟲處於較早期階段，約處於「20」階段。一般蝴蝶由卵孵化成幼蟲後稱為「10」，經脫皮變「20」，以此類推，很多蝴蝶去到「50」便脫皮變成蛹。「因此我相信商人賣的幼蟲不是野外捉，一來成本貴，而且在野外發現的幼蟲可能太後期，不適合打住『飼養』旗號發售。相信是媽媽產卵時，獲餵食一棵植物，再產卵幾十甚至過百條幼蟲後不斷賣。」

單家驊指出，蝴蝶成長是大自然的奧妙過程，並不容易，除要為幼蟲提供足夠和合適的植物食物，結蛹後亦要不打擾牠們、破蛹那刻亦要提供足夠空間，因為蝴蝶羽化階段（破蛹和展翅階段）要有空間和不可掉在地上。最後就算成功破蛹而出，亦要有合適地方放生。

看待不同生命 抱什麼心態？

跟養蠶蟲、金魚等有何不同？單家驊強調，無論是寵物或野生動物面對的問題，都在於如何善後。例如養烏龜或金魚要抱持照顧牠一生的態度，不會讓牠重新流落野外。「寵物放生都有同樣問題，除非確保到寵物的整個生命周期均受照顧。因為蝴蝶是必須放生，正常家中是不可能有足夠及適合的食物供牠食用，而在不適合牠棲息的地方放生是害了牠。還莫論如果蝴蝶是外來物種對香港造成的基因污染。」

趙玉蓮說，其實養蝴蝶與買賣蝴蝶標本的問題一樣與心態有關，如何看待不同生命的心態。她說蝴蝶在大自然存在重要的功能，包括蝴蝶是指標性物種，因其生命周期較短，而且對環境和天氣敏感，加上主要在日間行動，相對其他兩爬動物容易觀察，「如果生境被破壞，牠好明顯是第一個受影響，當蝴蝶數量減少就可以知道生境受到破壞」。她認為，人類應當尊重一切生命，即使英國自然史博物館也會聲稱以教育為目的，在每年夏天設立臨時蝴蝶園，人工飼養不同種類蝴蝶供人觀賞，但此行為並不代表正確。只供觀賞其實不足，並指鳳園更想帶出一個信息，人類若不去保育生境，蝴蝶是會消失。例如之前新樓盤嵐山在鳳園旁邊興建，園內蝴蝶數量下跌30%，「你要想想哪件事更加重要，可以好近地欣賞動物重要些，還是你要告訴他，你要保育牠的地方，否則牠們就會消失。標本亦有這個問題，你是見到牠，但更重要是保護牠們的棲息地，防止人類破壞更多」。

文、圖 // 彭麗芳

編輯 // 蔡曉彤

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