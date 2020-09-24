VR健身儀 「潛水」「飛行」練核心肌

無邊際泳池——健身中心同層的戶外無邊際游泳池，是欣賞日落的好地點。（黃志東攝）

VR健身儀——VR健身儀設有模擬射擊、潛水及飛行3個遊戲，訓練時須戴上VR眼鏡，以平板支撐的方式趴在健身儀上。（黃志東攝）

【明報專訊】位於對岸北角的香港維港凱悅尚萃酒店，其設於23樓的健身中心亦能飽覽維港景致。中心內設9種器材，不論是訓練心肺功能，還是全身肌肉也有多種選擇，器材以Technogym為主。喜歡「打卡」的你，一定要試試這裏的跑步機及划艇機，運動時，可看到對岸啟德、觀塘一帶的海景，一邊跑步「打卡」，一邊看着大大小小的郵輪在維港駛過。如想有雙重享受，亦可到同層的戶外無邊際游泳池欣賞日落。

震動器材 放鬆肌肉

健身中心指導員Jacky Lung表示，這裏亦有一般酒店健身室較少見、結合VR遊戲的ICAROS VR健身儀，和透過震動增加脂肪燃燒的Power Plate Pro。VR健身儀設有模擬射擊、潛水及飛行3個遊戲，訓練時須戴上VR眼鏡，以平板支撐方式趴在健身儀上，透過360度移動儀器訓練核心肌肉。VR健身儀早上10:00至晚上8:00開放使用，每節時段為30分鐘，須預約。

Power Plate則設不同模式，除可為肌肉熱身，亦可訓練核心肌肉及放鬆肌肉。使用時只需調校合適的震動幅度，按熒幕短片教學做動作便可完成訓練，適合想加強操練效果的客人。惟目前只有酒店住客才可享用健身中心的設施，想在對着海景做運動的朋友不妨考慮來酒店staycation，為自己「充充電」。

查詢：3762 1234