實心實意：一站式復康支援 解長者燃眉之急

【明報專訊】本港不少長者受中風或慢性疾病困擾，出院後，基於生活習慣、壓力、年齡增長、體能衰退等因素，復康路很漫長。而60歲以下患者更落入福利斷層，令他們錯過首3至6個月的復康黃金期。

對於中風患者來說，首3至6個月的治療和復康十分重要，但有經濟困難、不符合申請資助資格，而又行動不便和不能自理的病人，容易錯過復康黃金期，身體機能會因缺乏護理及鍛煉而變差，令情緒大受困擾，甚至影響與家人的關係，而照顧者更是有苦自己知，特別是以老護老的家庭。

適切護理可為病患帶來希望，助他們改善身體狀况。

助中風婆婆把握復康黃金期

最近，一名70多歲單身婆婆不幸中風，在沒有申請醫管局「離院長者綜合支援計劃」的情况下出院往療養院，所以未能獲得政府資助，但她既沒有家人，經濟也較為緊張，若要自費接受復康訓練，以她每月微薄收入實在難以應付。後來經醫務社工轉介到靈實「全護通」，申請中醫治療，讓她把握到黃金復康期的治療機會。

她中風的程度雖然不算太嚴重，可用拐杖幫助步行，社工及護士為其安排針灸。此前，她身體其中一邊手腳不靈活及麻痹無力，接受針灸後情况好轉，中醫更輔以推拿，雙管齊下。婆婆表示接受治療後手腳變得有力，康復進度理想，很開心可繼續在社區生活。

依生活改變重整護理計劃

事實上，從接收個案開始，社工、護理人員一起與受助者經歷當中的困難，看着他們身體狀况改善，生活質素提升，照顧者壓力亦得到紓緩。每宗個案都是一面鏡子，讓前線人員看清服務的強弱，從而不斷改進，以達成全人關顧的目標。

前線人員循着這個方向，為非政府資助長者服務，提供職業治療，物理治療，個人護理如洗傷口、打針、藥物處理、社工個案管理，前線護理人員照顧、陪診，以及日間中心復康訓練等之外，更做多一點，例如服務使用者要求洗澡服務，護理人員除了完成工作外，更會關心他們的身體和心理狀况，如檢視其皮膚有否潰爛、有否隱疾、情緒是否不穩，甚至檢視家居設備會否對長者造成不便或危險等，亦會因應生活上的改變而重整護理計劃。

又以一對年老夫婦為例，他們使用上門長者照顧服務。婆婆比丈夫年長10多年，子女不同住，婆婆身體較弱，患有認知障礙症，記性差，更對女性護理人員起疑心，因此負責員工需特別小心處理婆婆的情緒。

疫境下提供視像訓練

年初出現第一波新冠病毒疫情時，日間中心暫停開放，婆婆不能煮飯，中心即提供送飯服務，減少二人外出次數。至疫情稍為緩和，中心運用視像通訊技術，鼓勵夫婦二人做復康及認知訓練，婆婆身體較差，集中不到精神，做不到訓練，護理人員便透過視像向婆婆問好，與她閒話家常。

最近，婆婆不幸離世，中心即時重整計劃，一方面繼續透過視像幫伯伯做訓練，同時安排他到日間護理中心，以免他獨留家中。

起初，婆婆、伯伯及家人均不太習慣用視像通訊，家人亦曾經存疑。經過護理人員解釋及多次使用後，家人最後欣然接受，現在即使伯伯間中去日間中心，其女兒也要求繼續用視像幫伯伯做訓練。

這些年來，我們見證了無數故事，箇中的感動和滿足感，成為前線人員的動力，促使大家更努力推展各項長者照顧計劃。我們收到前述那個單身婆婆的感謝卡，多謝姑娘和中醫付出的時間和精力，給團隊莫大鼓舞，我們的其中一個目標是幫更多有需要但經濟有困難的長者。

■60歲以下落福利斷層

醫院管理局提供「離院長者綜合支援計劃」，為離院病人提供平均9星期家居支援服務，完成計劃後，病人須尋找其他服務，惟全港只有4間日間社區康復中心，分別位於灣仔、牛頭角、沙田及屯門，每間中心提供的名額有限，供不應求。

關愛基金2018年推出試驗計劃，支援剛離開公立醫院並需要過渡期護理及支援的長者，提供為期合共不超過6個月的過渡期院舍住宿照顧及/或社區照顧及支援服務，讓長者在熟悉的社區居家安老。

但上述兩項計劃只適用於60歲或以上長者申請，而社會福利署「長者社區照顧服務券試驗計劃」更須65歲或以上才合乎資格。惟中風有年輕化趨勢，60歲以下病人落入福利斷層。

文：周麗如 （基督教靈實協會長者服務主管）