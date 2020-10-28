愛上「小心地滑」 鑑賞告示牌 似蕉、害羞還會滑倒……

【明報專訊】「觀察小心地滑，我找到好多奇觀，而收藏，只能小部分地形容我對它的狂戀程度。」銘輝這個「小心地滑鑑賞師」，如數家珍般翻閱手機相冊，2025張小心地滑的相片，是他仔細研究過其圖案、材質、字款，甚至姿態、情緒等，才納入囊中的藏品。收收埋埋3年，最近他開始在臉書「展藏」，為小心地滑譜傳，害羞的、風塵僕僕的、凱旋而歸的、遙距戀愛中的……看似平庸至極的告示牌，能被鑑賞出什麼來？

文：宋霖鈴

是不是只有價值連城、金光閃爍的物件，才值得被收藏？對臉書專頁「小心地滑鑑賞師」版主銘輝而言，俯拾皆見但常被忽略的事物，倘若能發現其有趣之處，才是千金不換：「我就是收藏一些看來平庸的事物，捕捉人們連0.01秒也不會望的物品。收藏方式是將它影低，影低了就屬於我。」此城最平庸的東西，也許就是你家樓下那一塊塊默默駐守街道的小心地滑告示牌，數量比便利店還密集，卻比黑夜中的蟑螂更隱形無害，提醒人們小心避開，下一秒就被遺忘了。

「滑」字的錯

提到這塊告示牌，腦海大概會馬上浮現黃底黑字的A字板形象，銘輝卻會鉅細無遺地審視牌子上的一切。以往任職平面設計的他，對每塊牌的字形、色彩、圖像均觀察得仔細入微，令人驚訝的是，原來大部分牌子的「滑」字都是錯體字，「骨」中的「口」翻轉了在左方。至於正中央的公仔，動作介乎於快滑倒和不滑倒之間，手腳比例、水漬大小，往往也是變化萬千。遇上某些特別的小心地滑，甚至會令他興奮得如一趟艷遇：「見到零舍窄或闊的，我會好開心，或材質特別如木製的、磨砂的，甚至像香蕉形的。」

他像集郵般將不同姿態的小心地滑定格於相片中，分門別類，某些會被編為一個系列去鑑賞，「彎形弧形的有一系列，還有害羞得只露出小小頭部的、兩三個遠遠分隔像遙距戀愛的……我也很喜歡改變了用途的小心地滑，繫上了風扇、工程燈的，也有些小心地滑是多餘的，不是為了警惕行人之用，可能是為店家不用為顧客負上什麼責任」。

與周遭景物連結起來，小心地滑不只是物件，更是一種景觀，有人們「掂過」的痕迹：牌子為什麼會卡在怪異的鐵柱間？為什麼站不住腳滑倒了？為什麼破了個大洞？仔細觀察下，每塊告示牌都可牽引出無盡的想像：「我喜歡有隱藏意思在背後的東西，很多小心地滑都位於市井、骯髒的空間，在那兒我會觀察工人活動的軌迹、低下階層的生活習慣。」世上沒有兩個相同的人，街上也大概沒有兩塊相同的小心地滑，「行啲咁講，就是平凡中發掘趣味」。

在街上注意小心地滑，漸漸成為他的反射動作，「就像有雷射眼，我不需要特地找它，直接就會對視，然後即時判斷它的稀有程度，再找個ok的角度拍下」。拍攝只是這名「鑑賞師」的其中一半職責，另一半，是他拿手的文字工作。銘輝寫作出身，曾擔任文藝雜誌編輯，專頁上見他一會兒為牌子抱不平，「風塵僕僕的小心地滑，一言一語雖已乏力，或許仍然力抗着最壞的空白」；一會兒詩意勃發，為黑色的小心地滑寫道：「我們都試過遁入幽暗，閉歇在無光之境，再而瞥見微弱的光，知道一個啟示」。冷冰冰的告示牌，在細膩筆觸下，由是擁有了溫熱的內在、立體的人格。他這個記錄及創作並行的過程，想來也有點像為城市寫野史，「每人發現香港的美，所挑選的位置都不同，不同人的職訓就在於此，有些人處理的紀實是大型社會事件、隆重場合，有些人是細眉細眼的看，才找到那種美」。

然而，銘輝並不滿足於只當一名小心地滑的收藏家或鑑賞師：「可能未來我是小心地滑的匠人，是再創造者，或將小心地滑混入表演藝術，甚至以建築師身分將它放大。」他天馬行空的想法中，藏着許多點子，而「小心地滑」也許不過是個契機，一道借題，「如果連平庸不過的小心地滑，也能渲染其他人，其實什麼都可以，這不就是藝術行為的本質嗎」？

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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