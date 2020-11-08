未來城市：大廠營收過億 小廠黯然離場 香港製造口罩 如何做下去？

【明報專訊】新冠病毒疫情放緩，但民間防疫仍未敢鬆懈，街頭巷尾的行人雖然增多，普遍亦未除下口罩。疫情初期防疫物資嚴重短缺的情况亦已成過去，最近在一街空舖的經濟低潮中，似乎有一場香港製造的口罩銷售大戰正在上演。在疫情早期已投入生產的「口罩工廠」，最近一擲400萬元在尖沙嘴海防道開設專門店，同街隔兩個舖位則有另一間香港大型口罩店預告即將開業；另一邊廂，支持反修例運動抗爭者的「黃廠（Yellow Factory）」一個月內先後在銅鑼灣時代廣場和旺角朗豪坊附近地舖展開攻勢。但在人山人海的口罩商店旁邊，一間間凋零的吉舖中間，卻可見勉力生存的藥房門前堆滿乏人問津的各式口罩。由今年初的口罩荒到現在口罩氾濫，業界估計現時全港有超過200間口罩廠，預期3個月內將有半數口罩廠結業。在汰弱留強的關頭，哪些香港口罩廠能夠戰到最後？出口口罩是不是唯一出路？到底從網上銷售轉至開舖經營，是生意愈做愈大，抑或只是背水一戰？

月產逾千萬個 營業額過億

香港人的創作力量和幻想總是「嚇你一跳」，今趟疫情之前，誰能料到造口罩都可以發展成如日本杯麵博物館般，供人參與生產過程、製造個人化口罩的體驗館，即場更有超過240款五顏六色和花款的口罩供人DIY製作？「口罩工廠」可說是香港製造口罩的其中一個成功例子。記者訪問口罩工廠創辦人之一楊正賢，問及銷量和營業額，他以輕鬆口脗說出驚人數字：「大概賣了8、9000萬個口罩，營業額就過咗億好耐。」

疫情放緩 月產2000萬個

該廠於今年2月全城鬧口罩荒時成立，3月網上開賣錄得逾40萬人搶購，口罩工廠可謂搶喝了頭啖湯，雖然中間捲入過不少負面新聞，最終都安然在香港本土生產和出貨。現時公司在元朗設有2萬多呎廠房，包括15條口罩生產線，楊正賢說產能最高可達一個月5000萬個，但因為疫情放緩，口罩需求趨穩定，現時每月產能維持約2000萬個。到底總共投資了多少錢？楊正賢沒有透露確實數字。

至於開設地舖的原因有二，一是網絡銷量明顯從疫情高位回落，楊正賢表示，「在需求大時，人們不用看到實物都會搶（口罩）；但現在口罩生活化了，就想摸實物，而且除了要實用之外，亦會追求優越感，想揀款式」。另外，眼見街上吉舖多，租金大幅回落，因此希望一圓昔日遙不可及的尖沙嘴開店夢想。

據本地傳媒上月引述市場消息指，口罩工廠所租的地舖建築面積約2100呎，以短租形式每月20.8萬元租出，租約期半年。

「抗爭」口罩廠：不奢望回本

已經回本的香港口罩廠相信只是少數，尤其是在疫情初期開廠的成本甚高。有逾80間香港口罩廠會員的香港口罩及防疫設備協會（HKMPPE）主席陳國曦解釋，由於今年初口罩機器與原材料價格都被大幅炒高，如在2、3月開廠，單是設置一條口罩生產線的入場門檻是500萬元。

黃廠（Yellow Factory）廠長黃先生說，暫時仍沒想過要回本，「盡做，蝕晒錢就走」。從2月開始籌備開廠，到4月成功出產第一個口罩，已經投資了5、600萬元，且集了10人資金之力才能成事，成本完全超出預算。而且，因為公司理念是「對得住人、對得住自己」，所以自問現時聘請的逾50名員工都獲得比市場優厚的待遇。

包裝印抗爭符號、口號

黃廠產品旗幟鮮明，賣黃、黑、白3色口罩，口罩盒包裝印有代表抗爭者的「女武神」及反修例運動中的口號。雖說銅鑼灣和旺角店內人流絡繹不絕，現時黃廠會員人數已接近30萬，但黃廠長亦坦言香港口罩競爭大，因此決定開設更多地舖讓更多香港人認識其公司，亦希望結識更多「黃色經濟圈」的朋友，之後或在店內寄賣其他「黃色」商品。「現時一日產量約10萬個，存貨都多的，有100萬個，但這些存貨是為了應付新一輪訂購時提供穩定供應。」

黃廠長本身是經營了製衣廠數十年的商人，自言知道香港製造口罩已到了汰弱留強的時候，但他認為自己不會是倒閉的其中一分子，而設於葵涌區的廠房合約期為兩年，他希望至少可以做到兩年口罩。

素人開廠 親膚設計開拓市場

開設香港製造口罩廠的除了商人，還有素人。口罩匠人（Mask Maker）是由4名來自不同行業（設計、精算、貿易及物流業）的27、28歲年輕人創辦的本地口罩廠，由3月建廠、5月開機生產，直至7月才出產到第一批達到自己美學要求的口罩。創辦人之一Wayne說，他們原以為口罩就只是3塊布、耳繩加鼻條的簡單設計，但意想不到機器生產過程是如此複雜和花時間。

現時他們在青衣的廠房，每月生產約100萬個口罩，月銷售額亦可達80至100萬個，他們盡量不留存貨。如何做到？「我們真是逐間逐間藥房拍門sell口罩，現時有大約四、五十間藥房銷售我們的口罩，我們亦和文化村合作，而且有些大機構，例如LV店亦是用我們的口罩。」他們的口罩零售價約2.2元一個，一定無法和低至幾毫子一個的內地口罩競爭，但他們主打親膚設計，口罩布料防敏感，自言獲得一些皮膚科醫生推薦病人使用。

「有競爭是好事」

「我覺得（香港口罩市場）情况其實沒有很worst，其他人都仍然有市場。而且有競爭都是好事，每次見到有回頭客，就覺得在這麼多選擇下仍然揀我們，我們會更加開心。」4人合共投資了7位數字，至少花了3、400萬元積蓄，有些月份可以做到收支平衡，但離賺錢仍有好長的距離。「一開始真的不是為了賺錢的，而是在今年1月、2月時見到口罩搶購情况和炒賣價錢好誇張，一個口罩6、7元都有人搶，所以最驚是身邊人無口罩用，因此我們一心想開品牌幫人和自己建立一個香港品牌。」

港產口罩出路在海外？

今年以來頻頻在媒體上曝光、忙於測試和研究口罩的香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）近期多了一個身分，做中間搭路人，四出找尋「白武士」拯救瀕臨結業的香港口罩廠，例如周四（5日）接受電話訪問當天，就剛好有一間口罩廠開價50萬元欲尋買家，廠房設施齊全，包括3條口罩生產線和衛生設備，「好多口罩廠不是完全結業，而是轉手，雖然有人離場，亦有新手不怕死，繼續接手。甚至有些口罩廠很有道義，分毫不收，只要求接手人繼續營運生產線」。他謂這200多間香港製造口罩廠中不乏有心人，包括有人抵押物業開店、疫情高峰亦堅持不賣炒價，雖然當中亦有很大部分商家本身就實力雄厚。

特色口罩市場「無限大」

對於香港口罩市場，鄺士山看得樂觀，他說傳統藍綠色口罩已經沒有市場，香港口罩必須走向高質素，方便配搭衣服的特色口罩市場「無限大」，「今日見到5元一個的柴犬印花口罩都有人買」。但陳國曦則看得悲觀，據他統計香港現有200多間香港製造口罩廠，積壓存貨達7000多萬個，相信3個月內半數香港口罩廠會結業。

陳國曦認為口罩市場如果良性競爭並無問題，但現在問題在於市場連正常數量的口罩廠都無法容納，「香港700多萬人，正常計算每人每日戴1個，一個月其實是用上兩億幾個口罩，還未計算香港政府和服務機構每日用大量口罩，但奈何政府一開始聲稱支持香港生產，但現在還是用內地口罩」。他指出，正常來說其實香港人可以養到很多間口罩廠，雖然香港人可以選擇其他國家製造的口罩，但現在的問題是一些每月只做1、200萬個口罩的廠房都生存不到，市面亦充斥太多不知質量如何的大陸口 罩。

小廠轉幫大廠代工

市面一直有傳不少香港口罩廠已經結業，但記者發現兩間網上盛傳已經結業的口罩廠，其fb專頁仍然維持運作，而且繼續發售新款口罩。鄺士山解釋，不少小型口罩廠已經消聲匿迹，更多是悄然結業，其後獲新買家接手繼續營運，但就削減一半生產線。鄺士山認為情况其實沒那麼糟糕，他見到一些銷量欠佳的口罩廠房開始幫其他大廠代工，大家都嘗試不同方式謀出路。

口罩出口 障礙重重

鄺士山和陳國曦都認為香港口罩廠必然要走向出口一途，但鄺士山指由於全世界都尚未消化大量內地廉價口罩，香港口罩廠就算蝕賣都無法競爭，陳國曦亦言現時口罩廠在夾心位置，要取齊出口外國的認證證書動輒半年，「好多廠3、4月開始申請出口，到現在仍然未取得所有證書，去美國要得到FDA認證，歐洲要CE認證，而要申請CE認證的前提是，須先在香港得到ISO 13485證書，但此證書要求有3個月以上的業績和生產線紀錄，但好多口罩廠才剛剛成立。」

口罩匠人說已和加拿大的經銷商商討出 口，相信今個月內成事，亦與英美出口商洽商中。至於口罩工廠則言自己一早在英美有倉庫；黃廠說有出口計劃，但現先集中照顧香港市場。

本文受訪的5人中，3人都說這一年的撲口罩之旅，最大感受是香港人真的很叻，「香港人想要做到的事就真的可以做到」。同時，陳國曦亦感到可惜，「香港在歷史上，是從來沒有製造口罩的輕工業，所以看着一班人從零做到好高質素水平，原先大家都想香港人靠這香港口罩自救，同時提供就業機會，但現在變到賣不到出口。明明口罩是必需品，但變成沒有市場，明明只是欠缺一些（政府）支持或是制度問題。」

【口罩經濟篇】

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 林靄怡、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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