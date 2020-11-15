網學時代：掌握開局三部曲 學西洋棋無難度

【明報專訊】看完大熱美劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit），你是不是都想學西洋棋？看似複雜的攻防戰術，原來並非想像中那麼難。記者從網上影片學會西洋棋規則和棋子走法之後，嘗試用app和電腦對戰，在第五鋪棋亦能初嘗勝利滋味！不過，想更進一步理解開局和攻防策略，在網上世界卻像大海撈針，一來中文教學影片欠奉且內容冗長；二來初學者亦不知該從何看起。最後，記者選擇「爬文」，是自本欄刊載以來，首次感到閱讀文字比觀看影片實在。

說到真正領略到西洋棋的樂趣，是訪問香港西洋棋綜合排名第一名林景蔚之後，他分享了初學者下棋開局三部曲和三個貼士，令記者茅塞頓開。

不過，林景蔚強調西洋棋沒有必勝技，真實下棋時要依照對手棋法見招拆招，而且不同性格的棋手適合不同玩法，例如劇中女主角Beth個性強悍就很擅長進取的「西西里防禦」；林景蔚則擅長蟄伏靜待反攻機會的「法蘭西防禦」，「我是好深信捉出來的棋不是鬥技術，而是鬥一個人的背景、文化以及他本身的人生」。

◆記者實測

學識時間

影片：3分鐘

實測時間：3小時

成果：用app玩入門級，第5鋪棋初嘗勝利滋味

影片：【看完這個視頻，你將立即解鎖國際象

棋的技能！國際象棋規則入門大全】（YouTube）

皇后威力最大

說來慚愧，記者看畢全劇和教學影片，到了真正下棋那刻才驚覺自己原來連攻擊誰都不知道。心中嘀咕皇后被吃掉是輸嗎？才感到自己一無所知。

西洋棋與中國象棋有不少相似之處，二人對弈的目標都是將對方國王置於死地，當你下一步可吃掉對方國王，稱為Check（將軍），但不代表勝負已分，很多時只需要移動國王或用其他棋子抵禦，即能化解危機。唯獨國王無路可逃，才是Checkmate（將死），代表你已取勝。

棋盤共64格，黑白相間，分為1至8行及A至H列。雙方各有16隻棋子：1國王、1皇后、2城堡（車）、2騎士（馬）、2主教（象）和8兵。每隻棋子各有走法（請參見上圖），在此不贅，但要特別留意的是兵第一步可向前行兩格。皇后威力最大，可直行斜行，所向披靡。

◆疑難

不掌握象與后步法

一不留神就被將軍

象棋玩法中，「馬行日，象行田」。但西洋棋中，象雖只能斜走，只要中間無棋阻擋，是不限距離的。因此記者初玩西洋棋時，一不留神發現象已飛到b4（記者是白棋），或是皇后突然就跑到國王前方，直接將軍。

達人建議：留意對手上一步棋

林景蔚說新手時常害怕被將軍，其實有時反而是對自己有利，以上圖為例只要出動兵到c3就可迫走對方的象，並且為我方的象撐腰。記者問，有沒有方法有助培養棋盤空間感？林景蔚說初學者毋須迫使自己全盤掌握整個棋盤，最好的方法是留意對手上一步棋對於整個局面帶來什麼分別，「例如對手（白棋）好明顯第二步行了隻象出來（c4），意味它將會攻擊f7，就知道要小心，因為象開始給予f7壓力。慢慢捉得多就開始有感覺」。

◆達人教路

一：搶佔中間四格

搶佔棋盤中間四格d4、d5、e4、e5可得優勢，既可替我方棋子作掩護，亦可壓制對方出動空間。因此，普遍開局會先出王兵或后兵（即國王上方和皇后上方的兵），留有空間給象出動。

二：先放輕子，重子在後

新手常犯錯誤！

西洋棋有輕重棋子之分，視乎威力。簡單計算方法是兵1分、馬和象各3分、車5分、皇后9分。馬和象屬輕子，車和皇后是重子。林景蔚提醒新手常犯錯誤是太早動用重子，一旦重子被吃掉，雙方子力強弱懸殊，將很難取勝。

三：將國王移到安全地帶

完成作戰陣勢排列後，不少棋手會將國王盡早移到安全地帶內保護，稱為「王車易位」。「王車易位」是西洋棋三個特殊規則中其中一個，是可以將國王向車打橫移動兩格，再將車移到國王附近的步法。「因為國王站在中間，有好多子都可以走到中間，例如馬和象，但將王放到旁邊變成好難攻擊，相對風險變細。」

※開局三部曲與三個貼士

貼士1‧f7和f2是開局弱點

大部分初學者會先出動王兵，因此f2和f7（即國王的兵）通常是雙方開局的弱點。所以當記者問林景蔚有沒有最快將殺的步法？他回答，Scholar's mate（四回合將殺）。此捉法是利用象和后同時進攻f7或f2，四步就將殺對手。「亦是劇中第一盤棋的捉法，但其實好易防守，將馬移上來（f6）就可以，所以是『專恰』新手的方法。但這個走法是不健康的，因為一旦被馬擋住，皇后卡在這裏不知做什麼。」

貼士2‧不要等人犯錯，

而是避免自己犯錯

初學者盡量不要出現漏洞，例如在開局初期暴露自己的重子被對方輕子吃掉。

貼士3‧適當棄子

「你要明白贏這盤棋是最大的goal，你不用理會尚有多少隻子，總之贏就得啦。」劇名為后翼棄兵，意思是女主角故意犧牲后兵（白方c列的兵）來交換棋盤中心位置，林景蔚提到初學者要緊記平衡風險和成本才「棄子」。

見棋如見人

林景蔚說捉棋反映棋手性格，例如多數白棋會先出王兵到e4，性格強勢的《后翼棄兵》女主角Beth多數以較尖銳的「西西里防禦」應對，即將后翼象前方的兵行至c5，盡快出擊；而林景蔚多數會以「法蘭西防禦」回應，即王兵行至e6，頂着對方攻擊，國王承受的風險較低，然後慢慢靜候機會反攻，當然亦會視對手來決定策略。「現在比較少人行法蘭西方式，因為一開始要慢慢捱，才等到反攻那一刻，不是所有人都捉到，要有一定情操才能捱過，但現在小朋友（生活上）都沒有捱過。」他說此劇請來前世界西洋棋冠軍、俄羅斯棋手卡斯帕洛夫（Garry Kimovich Kasparov）做顧問，因此所有棋局都是真實發生。

看高手寫的書 學其思考方法

44歲的林景蔚，在9歲開始玩西洋棋，當時沒有電腦，如何找對手？原來以前有專門捉西洋棋的遊戲機，一部兩個手掌大的棋盤用針插住棋子，每下完一步棋，格子會閃動，告知對手下棋位置。其後，買棋書鑽研，想當年公開比賽和棋書數量都很少，更遑論棋會與老師。他認為即使現在，單靠影片自學亦很難成為高手，「現在有skype教練網上教棋，其實都可以的，但教練必須要明白你那段時間的學習需要，亦要對應你的性格教棋」。而他始終覺得學棋最佳方式，是拿着高手所寫的書，慢慢學習高手的思考方法。

在香港，西洋棋是冷門興趣，林景蔚說香港活躍玩家大約只有200個。至於棋手如何定高低，他認為棋手的ego（自我）很重要，如果抱持着輸棋也沒所謂的心態是不會成功，又例如棄子投降是基本禮儀，外人或許難以理解，但這種自我原來是棋手上進的動力：「對自己有要求、有脾氣而不失禮貌，我會叫做got what it takes（得到了需要的東西）。」

還記得劇中有一幕女主角Beth和俄羅斯男孩對弈嗎？在終局之前Beth故意在下棋後離座，游走四處、故意在一旁踏腳，並走到遠處觀望，在男孩下棋後，Beth又馬上衝前快速落子回應，最終男孩棄子投降。記者看時不明所以，林景蔚解釋他親眼見證這個橋段真實上演：2012年1月直布羅陀西洋棋公開賽中，匈牙利女子棋手朱迪特波爾加Judit Polgár在其中一局明顯會勝出，但對手不願意投降，於是她選擇用上述的方式對待對手。她事後在Twitter寫道：「這有點侮辱（我）。」

這令記者想起Beth縱使再狼狽地走到會場，在下每一場棋之前，她都會抿嘴吸一口氣，挺起胸膛，希望令別人覺得自己表現得輕鬆有自信。

西西里vs.法蘭西防禦

兩者都是白棋（棋局由白方先下）第一步將王兵由e2行至e4後，黑棋的應對方法。

由於兵只可吃掉斜前方棋子，因此白方王兵行至e4後，等於壓制了d5。

西西里防禦：黑棋將后翼象前方的兵從c7行至c5，從而壓住d4，通常會直接引發中心區域的廝殺。例如常見情况是當白棋在第三步棋出動后兵至d4，黑棋就會吃掉，白棋繼而會用馬吃掉黑兵。

法蘭西防禦：黑棋將王兵從e7走至e6，以鞏固王翼，來防止白方象從f1走至c4對國王可能發起的攻擊。同時想為后翼前兵爭奪據點，籌備反擊白棋兵d4。

◆文化分析

策略性遊戲沒有速成班

中大文化及宗教研究訪問學者林國偉分享，原來他在新加坡讀中學時奪過西洋棋比賽冠軍！「都是被迫報名，因為西洋棋好冷門，當時無人參賽。」他說雖然此劇拍得西洋棋比賽好像很刺激，但實際上西洋棋是沉悶的遊戲，往往耗兩三小時才分出勝負，更多情况是和局，因此他相信今次很多人「跟風」學棋後，當熱潮散去，真正繼續下棋的人甚少。

加上，西洋棋從昔日專屬歐洲貴族的玩意，到現在網上亦可免費玩，西洋棋早就不是high culture，令人們學習後拍照上載到社交平台上炫耀的動力也不大。而且，他認為西洋棋屬於策略性遊戲，「不是看別人怎樣玩就識玩」，是需要經過長時間學習一種思考方式，因此不像扭計骰，既沒有速成班也沒有口訣。「最尾都是要有自己策略，是教不到的。」這也許就是網學時代學不來的遊戲？

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 林靄怡、影片截圖

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao