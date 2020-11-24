認清材質優劣 清潔得法 揀啱一對 大「筷」朵頤

【明報專訊】華人社會，筷子可說是不可或缺的餐具之一，香港地家家戶戶或酒樓食肆等，幾乎天天都會起筷，絕對是香港人最親密的飲食「伴侶」。但香港中文大學早前發表了一篇研究報告，提到在新型冠狀病毒確診者使用過的即棄木筷子中，檢測到殘留病毒，即時令人關注筷子的衛生問題。木筷子是否特別容易藏污納垢？什麼材質的筷子較安全？如何使用或清洗筷子，健康才較有保障？

筷子款式眾多，從形狀到顏色，長度到材質，如何選到屬於你的「天生一對」？新欄目〈有得揀〉請來兩名專家達人，分享選筷子貼士。

■專家達人

蔡紹康（香港理工大學應用物理學系專任導師）

Yuki Lam（筷の藝Chopstick Gallery負責人）

不同材質的筷子，各有獨特之處，認清各款特性或優劣，才可選擇到最適合自己的一雙好筷。竹、木、塑膠、不鏽鋼，選擇時都有要注意的地方。

木竹密度愈高愈抗菌

選擇木或竹製筷子時，筷の藝Chopstick Gallery負責人Yuki Lam建議先觀察其密度，密度愈高，受細菌和黴菌污染的風險就愈低。但她補充，密度較高的木材，通常樹齡都較老，比如說烏木、酸枝等，意味價錢也較高。Yuki又指，不少密度較低的木筷竹筷，表面都會加上塗層，主要用作防菌，亦有裝飾作用，尤以日本生產的筷子最為普遍。品質優良的筷子會以食用漆為塗層，理論上可以放心。但也有人憂慮，一旦塗層被刮掉，木材便有被細菌和黴菌污染的風險。香港理工大學應用物理學系專任導師蔡紹康則表示不用過慮，只要小心清洗和保存，筷子的塗層不容易刮甩。

用久易發霉 隔半年更換

蔡紹康認為，木或竹筷子要定期更換才是安全重點。事關它們的缺點是容易黏附細菌、湯汁，用久易變形變黃，也有發霉風險。筷子一旦發霉，即使用清潔劑把細菌或黴菌殺死，筷子本身的內部結構或早已經被黴菌分解和改變，有可能釋出有毒物質。他建議，如發現筷子有霉菌，應該立即更換。至於多久才更換新筷子？Yuki建議，無塗層的木或竹筷子，一般半年到一年便要更換；而有塗層的筷子，由於一般質量可能較差，建議3個月到半年便更換。

火鍋忌用膠筷 小心中毒

選購塑膠筷子，由於很難從外表判斷其成分，一般建議選擇有信譽的廠商，不要購買雜嘜或過於廉價的膠筷。另外，蔡紹康提醒，避免使用膠筷吃較高溫食品，比如火鍋、鐵板麵等，皆因高溫下有釋放有毒物質的風險。

防滑坑紋 易成細菌溫牀

而說到不鏽鋼筷子，蔡紹康表示材質一般使用耐酸鹼的304或316編號不鏽鋼，當中304不鏽鋼含約18％鉻（Cr）、8％至10％鎳（Ni），而316添加更多成分的鎳，也加入了金屬鉬（Mo），抗腐蝕能力更高，但價錢也稍微高一點。Yuki補充，由於不鏽鋼材質較為光滑，因而筷子上常見防滑坑紋的設計，用以增加筷子與食物之間的阻力，較容易夾起餸菜。但這些坑紋也很容易卡住食物殘渣、油脂，滋生細菌，清潔時應多花時間，但切勿使用鋼絲刷，因它會製造微小刮痕，有可能成為細菌滋生的溫牀。

熱水冲走殘渣 用海綿逐對擦

筷子除了要識揀，清洗都有學問。Yuki提醒筷子使用後宜盡快清潔，不要閒置太久；尤其切忌一直浸泡在湯汁之中，導致湯汁污垢更易滲入筷子內部。她建議，先用熱水稍微把黏附在筷子上的食物殘渣冲走，再用沾了洗潔精的洗碗海綿逐對擦拭。但要留意，不要將一堆筷子束起擦洗，以免造成表面磨損。

■筷子材質睇真啲

˙木：輕身耐高溫

木筷子屬日常慣用材質，Yuki Lam說木筷勝在輕身、耐高溫。市面木筷的價錢差距甚大，例如較便宜的雞翅木、檜木，最便宜每對約一兩元也有交易；但較為名貴的木材，如黃花木、烏木等，每對可上百甚至近千元。

選擇貼士：材質密度愈高，受細菌黴菌污染的風險愈低。

˙竹：耐用不易發霉

竹材與木材特點甚為相近，蔡紹康表示坊間部分竹筷經過「碳化」處理，一般較為深色，相對更耐用。網上資料顯示，碳化即是以高溫把竹裏的碳水化合物轉化成無機物，因而不容易發霉。Yuki補充，由於竹生長速度一般較木快，所以價錢也通常比木筷便宜。

選擇貼士：材質密度愈高，受細菌黴菌污染的風險愈低。

˙塑膠：遇高溫或放毒

蔡紹康指，市面上的塑膠筷子大部分都是使用一種混合膠：美耐皿／密胺（三聚氰胺-甲醛樹脂，melamine resin）作為原材料。如果三聚氰胺和甲醛的調配比例恰當，對人體不會有害；但若調配比例不當或攙入其他塑料，在高溫環境下有釋放毒素的風險。而塑膠筷子通常較便宜，表面光滑，清洗容易。

選擇貼士：選擇有信譽廠商，勿購買廉價雜牌。

˙牛骨：食咖喱易染色

網上資料顯示，牛骨筷子大都是以氂牛骨為材質，有直接使用骨頭打磨，也有使用骨頭粉末壓製加工而成。Yuki指牛骨筷子一般呈現象牙色，在食用較為濃稠或深色的食物如咖喱時，會有被染色的風險。

選擇貼士：質量較好的牛骨筷子密度較高，摸起來比較光滑，呈現象牙色；質量較差的則會偏黃、摸起來表面粗糙。

˙不鏽鋼：耐腐蝕不發霉

不鏽鋼筷子表面光滑，不像木、竹筷子般有發霉風險，也有良好的耐腐蝕能力，是不少追求耐用、方便用家的選擇。蔡紹康提醒，相對其他材質，不鏽鋼筷子導熱能力較強，處理滾熱食物時宜小心。

選擇貼士：316不鏽鋼抗腐蝕能力更高，價錢也稍貴。

˙合金：輕身碰撞聲清脆

合金（alloy）是指2種以上物質（至少1種是金屬）的混合物，未必有金屬外觀或呈銀色，比如在筷の藝售賣的合金筷子便全部都是黑色，實際拿上手較輕身，碰撞聲音較清脆。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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