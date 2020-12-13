周日話題：紫荊黨的成立意味什麼？

【明報專訊】紫荊黨近日成為政圈熱話，身上標籤一大疊，「內地港漂」、「海歸精英」甚至「中共地下黨員」，究竟他們是何許人？

最早爆出紫荊黨成立消息的是英文《南華早報》，綜觀香港傳媒的反應，就可發現「黃絲」明顯緊張過「藍絲」——有新「敵人」出現，怎能不關注？——立場新聞、《蘋果日報》上評論觀點不少，或者從經濟角度迂迴嘲諷，都是隔山打牛；真正訪問到創黨董事黃秋智、李山的是《星島日報》和紫荊網（《紫荊》雜誌的網站，不是紫荊黨官網），《經濟日報》傅流螢專欄也有一句：「接近中方消息指，該黨未獲中方祝福」。

筆者過往寫過，港人在了解內地時，常犯的錯誤就是兩極化，要麼覺得不堪一擊，要麼覺得無比強大，現在對紫荊黨也難免陷入這種謬誤：一些人覺得他們沒有北京祝福、沒有地區基礎，難參加選舉；另一些人覺得他們來勢洶洶，要在香港搞「一黨獨大」，甚至在各大機構安插「黨委」。筆者沒有獨家幕後消息，但要了解一件新生事物，不能靠估，還是要看創辦人所言所行。除了《星島》和紫荊網的訪問外，推薦各位可以去找創黨主席李山今年11月28日在清華大學國家治理研究院年會暨「國家治理的全球視野」學術論壇上的發言，標題叫做〈李山：香港治理問題探討〉，最能反映紫荊黨的本質。以下是一點愚見，歡迎探討：

忠誠不絕對 就是絕對不忠誠？

一、紫荊黨支持北京，但並不完全一致。

內地政治常有一句話：忠誠不絕對，就是絕對不忠誠。這句話不能照搬，因為紫荊黨明顯「忠誠不絕對」，要求推動普選、「兩院制」改革等等，都不是現有北京路線，所以未得到中央祝福十分正常，更不是什麼「地下黨員」。但這能說明紫荊黨「絕對不忠誠」嗎？顯然不能，畢竟綜合看其他政綱，忠誠度沒有九成也有八成。

黃秋智對《星島》說，「創黨人去過不同地方，最後都選擇以香港為家」。紫荊黨成員既然在內地有密切聯繫，如果100%親中，為什麼不搬回北京上海？說明這些浸過鹹水的金融精英，對內地那一套並不完全認同——他們在華爾街學到一身本領，卻不適用於處處管制的內地金融市場——香港不僅機會更多，且是「中國人的地方」（可能有子女中文教育的考慮，否則大可以留在歐美發展），是實現個人價值的最佳地點。

非常着緊香港營商環境變差

從李山的講話可以看出，他們非常緊張香港營商環境變差、利益受損，向中央要求「再一個五十年不變」，是為了穩定投資者（他們的生意伙伴）的信心。這實際上是要求「資本主義制度」不變，因為資本主義的香港對他們最有利，當然不願看到香港淪為內地普通城市。

黃秋智那句「以香港為家」，反映紫荊黨自認「港人」，至少「既是中國人又是香港人」。黃秋智出生於廣州，畢業於男拔萃，相信是童年來港；李山出生於四川，但在香港生活了二十幾年，兒子也是香港人身分。那麼問題來了：他們算不算「港人」？紫荊黨如果真的輸出管治人才，算不算「港人治港」？

這其實是個老問題，每到中港矛盾緊張的時候，都會被拿出來討論。香港本來就是移民社會，要住滿多少年才能算是「港人」、才對香港事務有發言權、參與權？如果單以「出生地」看，那麼出生於廣州的黎智英、出生於武漢的梁天琦、出生於深圳的羅冠聰算不算港人？如果往上數三代，難道只有新界原居民才能治港？李山說自己「是四川人但香港是我的家」，香港大把人「既是潮州人又是香港人」、「既是客家人又是香港人」，也一樣愛香港。所以，用「內地出生」或者「港漂」身分標籤他人，核心只是排斥對方政見，何患無辭。

不滿政治化 「經濟化」找出路

二、紫荊黨對港府及現有建制派明顯不滿

紫荊黨對國情、對國家戰略的理解把握程度應該勝於現有建制派甚至港府，港媒普遍沒有注意到的一個細節，是紫荊黨「找了一條船」來建黨。1921年的共產黨就是在一條船上成立的：中共一大先在上海召開，後轉移至嘉興南湖的一條遊船上。

從代表商界利益這一點看，紫荊黨表面上看有點似以前的「野孩子」自由黨，大體上支持北京又在細節上不完全一致。田北俊對《南早》說議會中已有代表中資的聲音，但筆者認為，如果紫荊黨成員對現有建制派有足夠信心，大可以加入他們，但既然奮身出來另立山頭，正正反映他們認為「現有建制派不代表我」，不願重踏老路。曾志豪在《蘋果》的專欄亦稱，紫荊黨有自己的政策論述，有自己的政治理念，「傳統本港愛國政黨」缺乏知識眼界，更無「獨立思考」，沒有藍圖規劃。

紫荊黨提出明日大嶼「合股」計劃，說明他們認為港府現有方案並非最佳，可以做得更好更快，這與現有建制派「盲撐」有很大區別。這些財金才俊擅長用金融方案解決問題，李山提到在港推行「改租為售」房屋改革也是同樣道理。他們不滿立法會「運作不暢」，就是不滿凡事政治化，一政治化就變成僵局；紫荊黨剛好調轉，將解決不了的事情「經濟化」，認為總有辦法「計掂條數」。這可能有點天真（北京未必同意完全「去政治化」，港府亦未必接受其建議），但「經濟化」總好過卡死在舊路上止步不前。

社運刺激「失聲精英」護己權益

三、紫荊黨對「極端勢力」堅決反對

李山指創黨是受去年的「動亂」啟發，顯然紫荊黨對去年的街頭暴力十分不滿。受過西方教育的他們，相信亦能夠包容「和理非」——就像北京多年來對六四集會和七一遊行都隻眼開隻眼閉——但上升到「私了」、「攬炒」就絕對不能接受。這既不符合他們的國家認同，更不符合商界切身利益。

最後一點，李山說紫荊黨創始人中有一部分、包括他本人是清華大學畢業的，清華校花也是紫荊花，所以坊間有指紫荊黨是「清華香港校友會」。其實，內地各名校在港校友會中精英不少（注意，他們不僅來自內地，也有港籍畢業生），與紫荊黨想法類似，即認為現有立法會政治光譜中欠缺代表他們的聲音，對港府表現也不太滿意，幾年前就有提過想派人參選，但都未成事，最後真正吹雞建黨是清華校友。早前有條新聞是「港漂盼內地機構來港辦學，願讓子女入讀」，就是一班北京大學校友在積極籌措。

這意味去年以來的社運，刺激到這批「失聲精英」，他們正要摩拳擦掌參與香港事務，維護自己（或子女）在港的權益，即使不一定都加入紫荊黨，但其他動作還陸續有來。雖然這些舉動出於「自發」，而北京正處在急需建港人才、盼有解局良方的時候，應不會出手制止或打壓，但能給予多大程度的認可（或者默認），則有待觀察。

文˙余衡方

美術•胡春煌

編輯•馮少榮

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