網學時代：手繪插畫食譜 跟足神還原？ 自學畫畫開心最緊要

畫插畫不知從何入手？記者嘗試跟足台灣插畫師的影片教學步驟與貼士（上圖），成功還原番茄炒蛋食譜（下圖）！（明報製圖）

【明報專訊】大家有沒有看過日本插畫家高木直子的「一個人系列」？她用可愛的插畫配以文字，記錄自己既簡樸又偶有「蝦碌」的東京獨居生活故事，為讀者帶來滿滿共鳴。記者去年曾經書寫自己在劏房獨居生活的系列，當時亦心想如果我懂得插畫該有多好？一定可以令報道顯得更活潑生動。

最近聽前同事提起台灣有一個收費網上課程平台，在瀏覽時發現只需付54港元就可以上一課手繪插畫食譜課程，於是決定挑戰看看。結果顯示，原來只要掌握繪圖步驟，食譜插畫還原度超過九成！而本地美食插畫家Alison Hui則分享，自學畫畫的重點在於畫自己想畫的東西，因為畫得開心最緊要。

■記者實測

學識時間

影片：20分鐘

實測時間：2.5小時

成果：都畫到九成似！

影片：【療癒感手繪插畫食譜】（Hahow）

這個網上影片課程分為4集，合共20分鐘，收費為54港元。

第一集：

傳授繪畫食材與鍋具的基本線條技巧，原來繪畫任何食材或物件都可以依照類似規則——由外至內。

一、先畫外觀輪廓（課程以青椒為例子）；

二、畫內部構造，記緊畫出物件厚度、用斜線加上陰影，加強立體感；

三、畫出物件的不同角度，可令插畫更生動。

疑難1：用鉛筆OK？

因為沒有信心，記者在畫第一幅青椒時只敢用鉛筆，但畫出來的作品，感覺好不專業。跟隨教師使用水性原子筆後大膽下筆，效果明顯好得多。

疑難2：煎蛋總是畫不好

畫了好幾次平底鑊煎蛋總是畫得不像，比例怪怪的。最後在網上找真實圖片依樣畫葫蘆，才比較能夠掌握比例。

達人建議：落筆前觀察形狀 掌握比例

Alison指出，不論題材，畫畫最基本是要在下筆之前先觀察主體形態，例如初學者可視乎食物形狀分成圓形、正方形或三角形，會較容易掌握比例，例如蛋撻呈圓形，就用畫十字方式去畫一個圓滿的橢圓形，而麵包則是長方形盒狀，先畫好麵包正面，繼而嘗試其他角度，「一開始找些你有信心拿揑到的角度去畫，再轉其他角度，才不會畫得好挫敗，然後放棄」。

第二集：

示範食譜的草稿編排和過程，食譜分成三部分，主題、材料和煮食步驟，今次以番茄炒蛋食譜為例子：

一、主題：在顯眼位置用粗體畫出菜式名稱

貼士：感受食材特性設計字體。影片中用圓潤字體畫出「番茄蛋」三字，用鋸齒狀畫出「炒」字，象徵炒菜動作

二、材料：先畫主要食材，再畫調味料

貼士：如畫作橫向，繪畫次序應由左至右，較易閱讀

三、步驟：清晰表達前因後果，例如切番茄，要在同一畫面出現三個元素：完整番茄、切片番茄和使用的工具

貼士：用簡單線條交代複雜動作，例如用箭頭標示方向、用弧線標示旋轉

疑難3：插圖尺寸細，無法用弧線順利交代打蛋的旋轉動作

達人建議：畫大好過畫細 插圖尺寸細更考畫功

第三集：

教導如何為食譜設計出角色和情境，老師提供了4個靈感來源，包括：

一、料理功用（如番茄炒蛋變成少女，象徵吃了會變漂亮）；

二、食材配搭（鹹蛋苦瓜挖苦式對話）；

三、享用料理感受和口味（皮蛋瘦肉粥是浸溫泉中的皮蛋）；

四、異國文化特色（泰國菜畫金象）。

最後一集：

說明用木顏色上色的技巧：

第一層以淺色打底、第二層加深色彩、第三層在暗面加重顏色，竅門是菜式外的碗碟、餐具配色使用暖色系。

達人建議：深色托底點睛

每個插畫家風格不同，影片畫的是可愛畫風，今次請教的本地插畫家Alison Hui則走寫實水彩風。記者找來一張番茄炒蛋實物相片，Alison馬上下筆，用筆利落地畫出橢圓形瓷碟，接着拿出水膽筆沾上黃色顏料，直接畫出雞蛋，接着是番茄、青葱與洋葱，還為光位留白。記者驚訝道洋葱在哪？她指着相片：「這些淺淺哋的橙色。」原來不消幾十秒鐘，她已經觀察到這碟菜的不同材料和色彩結構。她分享畫食物的點睛位是在最後加入深色托底，例如用藍、啡、紅三色溝出深色，為蛋加上陰影，「對比度愈大，美食愈pop出來」。

睇片自學後……記者自畫 蛋撻 fail！

記者在看完上述影片自學後，嘗試將學到的技巧應用於畫蛋撻，卻發現畫得極醜。Alison網頁中的蛋撻極美，當日示範時，不消10分鐘便完成畫作。「蛋撻我畫得太多了，是因為我之前經歷了好多次畫好多個咖啡杯，而蛋撻的圓和咖啡杯的圓是一樣的！」

步驟：

一、用鉛筆打十字畫出合比例的橢圓形；

二、在橢圓形外圍多畫一圈作為曲奇皮，裏面的邊窄些，靠近自己的邊厚些；

三、畫餅底完成草稿；

四、以針筆勾線；

五、以水彩先淺後深地上色。

Alison和記者齊齊坐在佐敦咖啡店畫蛋撻時，記者一度說想要放棄，覺得自己畫得實在太醜，但好深印象是Alison用朋友的口脗建議道：「不會呀，你可以用深啡色點個曲奇皮就會更加立體；你可以用深啡色勾番條邊就搞掂。」

記者亦因此抱着「盡力完成吧」的心態畫完畫作，而在經真人指導後，記者筆下的蛋撻美味了很多（圖￼右）！因而令記者深深感受到「不要打定輸數，說自己不行」！

■達人分享

學畫自行探索 不必跟死規矩

Alison Hui去年出版了香港大牌檔、茶餐廳美食手繪書《香港尋味》，記者曾經在其網頁上見過一張蛋撻插圖，至今一直念念不忘那個蛋撻看似非常美味。

Alison分享自小學開始喜歡畫畫和上美勞堂，「對我來說（畫畫）是好平常的事，有些人的小動作是無聊時會玩頭髮、玩手指，我就是畫畫，一有支筆在手，覺得悶就畫下畫，是一種……壞習慣」。

每個人適合的學畫方式都不盡相同，她說大多數傳統學派提倡畫家要有一定基本功，包括學好素描與食物繪畫，掌握到光暗與比例才可進階，但她則自問怕悶，從不喜歡上課學畫，而是喜歡拿着畫簿自行探索。「因為我覺得每個老師都有自己的風格和規矩，有些人可能因為有太多規矩而導致失去興趣。而且我覺得有些人好容易受到老師打擊，或者覺得自己滿足不到老師要求，就等於不會畫畫。但可能只是老師那套方式不適合你，不代表你畫不到下去，所以要對自己開放些，不要對自己太苛刻。」

她自學的方式則是在大學畢業後自己出國旅行，開始用原子筆速畫建築與風景；2014年到墨西哥旅行就開始轉用水彩，從墨西哥回港後加入「速寫香港」，吸收本地不同速寫人的畫畫技巧。她覺得學畫方式不重要，最重要是畫得開心，保持對繪畫的熱情，「所以第一件事是挑選自己喜歡的東西去畫，可能一日畫一個食緊的下午茶。第二是找一些你畫極都畫不好的地方，繼續挑戰自己，然後再比較每一次有無進步，或者研究如何可以再進步多一些。我覺得這個逼自己進步的方法，比起複製老師的畫法，對我而言滿足感會大一些」。

■文化分析

影片付費或免費 始終難培養美學

本欄之前一直都是觀看免費教學影片自學才藝，到底付費上堂有何不同？真的成效更大嗎？記者最大的感覺則是在信用卡付款之後，立馬會出現一種上課的正式感，伴隨着一股無形的壓力，不知怎地好想逃課！有別於以往觀看免費教學影片時，好隨意就按下播放掣，這次記者是準備好紙筆、顏色筆、筆記本，束起頭髮，才按下開始，感覺要認認真真地上一課！

中大文化及宗教研究訪問學者林國偉卻說觀看免費與收費影片自學，實際上運作模式相似，「看YouTube或facebook影片，平台的生存模式是用戶去分享和按讚，其實都是一種數碼時代的勞工來，我們都變成一種勞工，我們沒付錢，但其實是在投入時間和勞力。有些平台沒有社交網絡功能，要你真正付費學習，其實兩者都是相似的，都是要先付出一些東西去換取影片」。

林國偉認為付費自學的成效理應比免費學習高，但問題在於影片的目的始終是學懂一個技巧、達成某種結果和任務，與長期在大學或高等學院學習不同，後者是要培養學生的思維、哲學與美學。「這些影片是可以學到技巧，但最後都是要take it offline（在現實生活中持續學習），才可以有長期效應，否則半年後你未必記得技巧怎做，亦肯定培養不到做畫家的哲學和美學。」

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 鄧宗弘、彭麗芳、影片截圖

{ 美術 } 胡春煌、張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao