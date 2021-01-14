專家教路 從養水開始 水晶蝦矜貴命 最「蝦」人養

金剛蝦——金剛蝦是水晶蝦變化過程中的其中一種主流品種。目前流行有三大金剛：黑金剛、紅金剛和藍金剛，全以顏色來區分。金剛蝦在繁殖中，反覆提純繁殖，顏色更深厚，更亮麗。以藍金剛為例，挑出較藍的蝦，再反覆挑選繁殖，就會繁殖出顏色較深藍的深藍金剛水晶蝦。（123 Shrimp Studio提供）

紅白水晶蝦——這種水晶蝦由明顯的紅白兩色組成，但紅色和白色分佈的位置、顏色鮮艷度和兩者之間的比例，不同的蝦會有所不同，衍生出像「日之丸」、「禁止進入」、「白軀」、「輝煌」等花色。（123 Shrimp Studio提供）

【明報專訊】基於疫情，為了保持社交距離，大家都不能呼朋引伴外出消遣，正面一點看，給自己一些me time，這又何嘗不是一個建立個人興趣的好時機。養水晶蝦，雖然不是新時尚，但看到紅白相間、纖細精緻的蝦兒在水缸中「游」然自得，的確莫名療癒。不過，水晶蝦天生「高貴命」，非常「蝦人養」，只要飼養環境如水質稍微差一點便很易死亡，這次邀請了兩名水晶蝦達人分享養蝦貼士，讓新手都可以成功「入坑」。

2至3年壽命 一路大一路變樣

一般水晶蝦的生命周期大概2至3年，由蝦卵長到成體需約半年時間。不少蝦友都很享受成為「媽媽」，看着水晶蝦長大、交配、抱卵，直至下一代蝦寶寶出生的整個過程。林先生是本地一個著名水晶蝦繁殖場的負責人，他表示，養殖水晶蝦的歷史已有10多年，起初由日本人開始飼養，後來飼養風氣逐漸傳到台灣和香港，現時各地都有自己的繁殖場。他說已經難以追溯水晶蝦祖源和確切的來源地，一般主流說法是水晶蝦祖先來自香港。123 Shrimp Studio店主補充，那些原生小蝦一般被認為是鑽石蝦，是一種生活於香港溪流的淡水小蝦，顏色較淡而外表相對單一，經過不同種類的交叉繁殖，其花紋顏色也變得更多元，成了我們現時所見不同種類的觀賞水晶蝦。

店主指水晶蝦最迷人的其中一個原因，是牠「多變」的外表。為了分辨牠們，水晶蝦玩家為牠們分門別類，有些按血統分類，如紅白、金剛、德系，也有些是水晶蝦界裏面「約定俗成」的普遍稱呼或者是新品種發明者的定名，一般視乎外表特徵或表現，例如銀河、雪花、花虎、蟒、金莎等。水晶蝦在不同年紀的顏色、外表都會有變化，而下一代的外表與親代（即上一代）也會有所不同。

身價幾十元至萬元不等

至於水晶蝦的身價，由幾十元到幾百元不等，罕有的品種更可以索價達萬元以上。店主解釋身價不同，全因市場需求、稀有度和培育難度來作準。他說養殖水晶蝦風氣剛傳到香港時，以紅白水晶蝦為大熱款式，那時供不應求，價錢自然上揚；目前市場上的花虎、銀河、雪花類為熱門之選，身價也隨之變得較昂貴。加上物以罕為貴，一些本身的花紋或色澤很特別，或是一些幼蝦帶有特別花紋基因，身價也會相對高，例如花虎和雪花這些品種。此外，即使大家擁有同樣外貌特徵，公蝦又會比母蝦值錢，因為在培育後代時，後代的花紋會受公蝦影響較多，樣子會更接近公蝦。

與米蝦外觀相似

林先生指出，很多水族店會同時售賣多種魚蝦，有一些外表相似但品種不同。他說「蝦界」經常被人搞混的就是同為匙指蝦的米蝦與水晶蝦。外觀上，一般米蝦較水晶蝦顏色單一，花紋較少，生出來的後代花色變化也相對較小，被認為觀賞價值較低，在培育的過程也不會有太多的「驚喜」。但米蝦相對水晶蝦便宜，有些每隻只售幾元，較為「粗養」，可適應的水溫範圍比水晶蝦更廣，且對水質的要求也沒那麼高。

新手宜選便宜品種

綜合幾名水晶蝦達人及水族店主的意見，相較養殖其他水族生物，水晶蝦要求的水質環境較高，很少新手一養就成功，需反覆試驗，才能慢慢步入正軌。他們建議新手應買較便宜的品種，如花紋不特別出眾的紅白水晶蝦，約100元有7隻，先試試水溫，汲取經驗，不要一來就買貴價、優質的水晶蝦，否則「交學費」交到心痛，很快就會放棄。

文：唐可怡

編輯：蔡曉彤

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