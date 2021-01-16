為老友記設計 最緊要有傾有講 友善廚房connect兩代人

精靈長者——在今次的設計過程中，Edwin（左）覺得阿梁（中）、玉娟（右）等人精靈、主意多多，深感「好surprised」，扭轉他對一般長者較沉默、被動的印象。（劉焌陶攝）

設計美觀實用——池金玲大讚學生設計的圍裙美觀之餘又實用，圍裙兩邊的雲狀吸水布料方便抹手，中間的口袋也能放置工具。（黃志東攝）

打成一片——年輕人和老友記圍坐一起玩特別設計的卡牌遊戲，不同年齡、身分的人也有傾有講，不亦樂乎。（劉焌陶攝）

【明報專訊】這幾年，因為社會的氛圍，因為網傳的短片，因為躁動的言語，長者和年輕人之間的縫隙似乎愈來愈大。要修補兩代關係，也不是簡單說句「we connect」就能連結起來。如何修補裂縫？香港理工大學賽馬會社會創新設計院（下稱創新設計院）與東華三院陳婉珍第三齡義工中心暨膳深軒（下稱膳深軒）合作，創新設計院學生走進石硤尾的社區廚房中，為長者義工、飯友重新設計一個方便他們使用及出入的「友善廚房」。過程中，不乏兩代人的交流與溝通，也許可以從中了解一下彼此的相處之道。

隨着香港出現「雙老化」趨勢——即「建築物老齡化」兼「人口老齡化」，照顧長者的需求愈來愈重要。理大創新設計院於2019年與膳深軒合作，在「雙老化」問題較嚴重的石硤尾白田邨，展開「年齡友善的社區廚房」項目，讓學生為長者義工及飯友設計一個「友善廚房」，如在斜路通道加設防滑貼，讓義工推餐車下斜路時更安全；在餐桌邊緣加設拐杖扣，用來擺放拐杖；設計可旋轉椅墊，方便長者站立、坐下等。創新設計院並整合建議及出版《年齡友善的社區廚房實用指南》，供香港200多個社區經營的熱食服務點及安老院舍參考。

理大學生考察交流 做出貼心設計

理大社會創新設計學畢業生Rainee、Winkie、阿son和翎敏，在學時曾為膳深軒做品牌設計。長者世界跟年輕人有大段距離，如何展開溝通的第一步，實在有點「唔知頭唔知路」。於是她們設計前，先走進社區飯堂跟長者聊天，觀察他們有什麼需要。

經過實地考察，學生發現原來不少來吃飯的飯友誤以為長者義工是受薪職員，有人對他們呼呼喝喝，例如投訴飯餸太少、等候時間太長等；有些人則經常忘記自己當日訂了什麼飯餐。學生決定從品牌設計入手，例如在設計長者義工的標誌和圍裙時，強調他們的貢獻與付出；又在飯堂內加設告示牌，寫明當天當值的義工及職員名字，讓飯友知道誰在為他們服務，提升親切感，告示牌上亦列明當日的飯餸款式。另外學生又為長者義工製作工作流程圖表，令工作內容更清晰。

每次做好設計後，學生都會開會跟長者介紹，交流意見，再修改；如此來回3、4個月，才得出最後成品。Rainee等人最初設計圍裙時，本打算用較深顏色，不怕弄髒；但長者卻反映想用較淺色的圍裙，沾上餸菜污漬時便能較易發現，便於清洗。另外在設計工作流程圖表時，一開始以黑白為主，亦用上較多文字，但經過用家提醒後，她們改用更多資訊圖表，把資訊圖像化，亦把字體放大，方便長者閱讀。

今年60歲、在膳深軒兼職兩年多的池金玲，覺得廚房裏的工作流程圖表最幫得上忙：「它提醒我們什麼時間要做什麼，我哋跟住做，出餐的時間就可以準確一點。」她也十分喜歡學生設計的圍裙，塗上防水塗層之餘，亦加添了兩塊吸水布料，「揩一揩」就可抹乾雙手，她大讚：「非常之好用！」她也覺得長者義工和職工一起穿上制服圍裙，「會整齊啲、靚啲」，形象煥然一新。經多次交流、改動到最後落實，聽到老友記直呼設計「好啱我哋啊」，令幾個女生大感鼓舞，認為自己的設計「真的能接觸用家、落地」，亦「真的有用得着的地方」。

設計卡牌遊戲 玩樂打破隔膜

Rainee她們跟老友記的相處，好像非常順利，但原來當中經過不少磨合、溝通才有以上的成果。的確，廿多歲的年輕人，跟六七十歲的老友記，如何邁出第一步，打破鴻溝？一如有份幫手設計的理大社會創新設計學畢業生Edwin和其他同學，在動手設計前，他們便注意到飯堂內的社工、長者義工和長者飯友之間欠缺溝通，於是特意設計出一款叫「煮家常菜」的卡牌遊戲，希望透過遊戲拉近飯堂內不同成員之間的關係。

訪問當日，Edwin、膳深軒社工徐葉駿、兩個創新設計院的年輕員工，與長者義工玉娟、阿梁一起玩這個遊戲。玩家需輪流抽出不同烹飪程序的卡牌，集齊一款菜式的烹飪程序牌便可獲得該菜式卡，如西檸雞、黑椒牛仔骨等，儲齊一套菜式卡便視為勝出。Edwin笑言，他當初設計遊戲純為競技的樂趣；但對老友記來說，樂趣原來是從共同合作中獲得。「我想吃這個（菜式）。」「那你需要這個牌，還有這個……這個你有沒有？」「哎吖！」「不要緊，下round再抽過！」幾代人在遊戲桌前變成地位平等的玩家，氣氛也不自覺地活躍起來。

「最緊要聽 唔好咁快ban」

彼此你來我往，大家究竟如何看待對方的一代人呢？玉娟和阿梁覺得，時下部分年輕人「無乜耐性、固執、唔聽人講嘢」，但他們又回想起今次計劃中和合作過的年輕義工和學生們，其實不少也樂於溝通和聆聽。Edwin則指，即使有時長輩比較囉嗦，他也會耐心「聽埋落去先」，再決定是否跟從。玉娟此時回應：「咁又唔使（一定要跟）嘅！」Edwin指做長者設計最重要是「用心聆聽」，玉娟大笑認同：「最緊要聽，唔好咁快ban！」

Edwin指其實長者也愛玩，例如他家中的爺爺便緊貼潮流，常常跟他一起玩航拍機：「我們不單要照顧他們（長者）的basic needs，還要照顧到心靈上的需要。所以我嘗試把他們當成朋友，與他們一起玩，便不會感到有隔膜。」

●加深了解

扭轉對長者印象

今次參與社區廚房設計計劃的年輕人，包括Rainee、Winkie等，大部分人不諱言平日和長者接觸不多，對長者的印象限於「退咗休嗰啲囉、喺公園坐嗰啲囉」。但透過今次計劃，經過和長者交流、傾談過後，對於長者的需要，他們自言代入更多。他們一直以來對長者服務的印象只限於上門探訪、送飯等，後來才知道原來長者也會做第三齡義工，服務他人。

Winkie表示，長者的可能性其實很大，值得發掘更多不同的長者義工種類，不應過分受到年齡限制：「『老』不應是指外貌上的衰老或年齡上的增長，而是思想上的停滯。」Rainee把自己放進長者角度：「長者都係我哋老咗嘅模樣；我都希望我老咗都依然可以做一個designer，依然可以追求自己嘅夢想。」

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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