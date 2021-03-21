科網世代：霑仔講霑叔 兩代廣告路 從入屋到入心

【明報專訊】「兩個就夠晒數/兩個就夠晒數/生女也好/生仔也好/兩個已經夠晒數，無謂追/無謂追/追得到也未必好/追唔到呢生壞肚。兩個就夠晒數/兩個已經夠晒數」。1975年的家計會廣告由黃霑包辦曲詞，一聽就識得唱，入屋無難度。剛過去的3月18日是霑叔誕辰80周年，素來低調的長子黃宇瀚接受專訪，首度開腔談父子點滴回憶，也談廣告，原來他在90年代中入行，見證廣告生態發展演變，一直把老竇私底下醒他的金科玉律銘記至今：「你創意幾好，sell唔到就冇用，係自己喺度打飛機。」

香港大學香港研究課程在3月18日舉辦《俗世先驅‧香江名句》紀念霑叔，邀請黃宇瀚與幾名學者，包括鑽研歌詞多年的朱耀偉、創設網站「黃霑書房」的吳俊雄及填詞人陳啓泰醫生對談，黃宇瀚前一天在專訪中透露，自己與阿爺、老竇同為「喇沙仔」，戲稱同校師兄朱耀偉為「朱腰」，架着黑色圓框眼鏡的他，說起來哈哈大笑，讓人輕易勾起記憶裏霑叔的模樣。

他生於1968年，有一弟一妹，妹妹黃宇詩在幕前演戲做主持，較為人熟悉，他不諱言自己低調跟童年經歷有關，當年父親與母親華娃離婚，「細個因為老竇、老媽子離婚，所有報紙攤（報章）頭版都見到他們的照片，勁到我自己怕咗，那時才10幾歲」。

創作看似舉重就輕 背後苦心鑽研

霑叔創作力開始大爆發時，黃宇瀚年紀尚小。算一算，家計會廣告推出時他才7歲。「當時只覺得很多人在街上見到他會傾偈、打招呼，影相、簽名，很多同學也知道，我細個花名叫霑仔，以前好抗拒，現在很驕傲。」他中三往外國讀書，畢業後回流香港，兩父子短暫同住過1年，「我那時返嚟搵工，話老竇我想做廣告，第一樣嘢話你千祈唔好介紹工畀我，還是send cold fax的年代，1995年左右吧。約1年多後，我收入穩定就搬走」。他在黃與林廣告公司當過暑期實習生，笑說老爸曾讓他去接林青霞。

香港廣告的本土創作階段

港台2016年製作《黃霑‧好香港》節目，引錄歌手葉麗儀在舞台上分享的片段，說顧嘉煇與黃霑這對黃金組合很愛找她唱廣告歌，「在最盛的時期，電視台一個廣告時間可能有5個至6個廣告，其中有3個至4個是我們3個人做」。星辰表，任你撞；星辰表，任你浸，多首充滿廣東話特色的廣告歌貼地又易唱，在同一個節目裏，時為香港廣告商會主席的黃光銳說在黃霑的一代創作人之前，香港廣告多是外國「入口」，「將英文或法文譯成廣東話」，直至出現「人頭馬一開，好事自然來」的一類廣告，「霑叔那個年代算是香港廣告第一個真正香港本土創作的階段」。

「最好是出之若不經意，舉重就輕，創作先過癮㗎嘛，嘩你舉輕若重，呵呵呵好辛苦，寫隻歌詞有咩辛苦，有幾多句吖。」香江才子對創作是如此一番豪情壯語，不過兒子黃宇瀚說：「我發現我老竇做事是很勤力，如幫《男兒當自強》改《將軍令》，是聽了好多好多次，做好多research，你唔好以為佢出一隻歌，那個rearrange（重新編曲）要成個月去做，逐個bar數好detail，出面睇唔到，但我知。他說你聽落去好似好快，我改咗好多嘢。」黃宇瀚說就算出名填得快的一首《上海灘》，老爸亦花時間研究過上海有沒有浪。

數碼營銷時代 廣告如何賣？

時代在喧嘩中移動腳步，廣告界漸漸冒出一片新天地，黃宇瀚去拓「數碼營銷」的新土，「一入行還是做傳統形式，那時萬寶路找了當時最紅的歌星，搞Marlboro Red Hot Hits」，1992年開始，有郭富城、鄭秀文、許志安、梁漢文唱《火熱動感La La La》，後幾年延續系列繼續邀四大天王等歌手推出歌曲，大budget大陣仗，乘着樂壇90年代百花齊放之勢帶動產品的人氣。「之後開始遇上轉型，我差不多是全香港最早第一批跳出來做數碼媒體的。」

「當時的數碼營銷跟現在很不一樣。如幫電腦產品做營銷，叫direct marketing，在不同的報紙登廣告會附上不同的電話，如登在《明報》財經版，後來有多少人打來查詢買電腦、通常買什麼類型，這就是最早的數碼廣告tracking（追蹤）。」這就如現在社交平台背後收集大數據的雛形，從數據去看這個廣告是否只是「自己打飛機」，「從前『兩個就夠晒數』究竟有幾effective，除了知道好多人聽，其實計不到有幾多人會因此去食避孕藥或做結紮手術。當然這個方法不是個個肯用，也會有公司會覺得應該給消費者一個易記的電話號碼」。

沒人可以教路，「只能不斷睇、不斷進修，自己畀心機發掘。藝術、音樂、文字什麼都看，好的廣告人不能單方面，一定要很全面，對概念、文字都要很敏銳。老竇成日叫我睇The Economist，我自從出來工作到現在仍有訂閱，雖是西方觀點較多，但它寫的比較客觀，做很多資料蒐集」。父親涉足主持、廣告、音樂、電影多個領域，有時兒子也是他拉着一起熾熱探索世界的好伙伴，黃宇瀚笑說：「好驚同佢睇戲，好大聲喺度講戲，笑到哈哈聲，我一路殊、殊，笑到個個都知，啲人就望到：喂黃霑喎。他又帶我去看電影的首映午夜場，見到周潤發同我打招呼，幾開心呀。」

KOL賣廣告 「創意」地位下降

踏入千禧年代，「明星效應」的玩法已經不同。黃宇瀚參與創立一間KOL公司，與YouTube上的明星簽約推廣產品，「我們的模式是multi-channel network（多渠道網絡），簽不同的YouTuber組成一個network賣廣告，在後台能看到很多不同的數據。如笑波子，很多少年見到他會尖叫，但傳統看電視的人便絕不認識他。他講一句某產品好好，便好賣得。又如蛋糕品牌找阿姐在Instagram和微博出一個post，翌日就全港賣斷市」。不過他說，「其實都是很靠KOL，創意的地位低了很多」。對廣告創作人而言豈不是很悶？「係好悶囉，哈哈哈」，不過他強調KOL只是營銷工具之一，一個項目有時需靠線上線下推出才算全面。

It's never just about……

黃宇瀚後來到上海工作過幾年，形容那是花花世界，「廣告budget又大，種類又多，可以使很多錢做靚個trade show（展銷會），如Nike可造很巨型很像真的波鞋」。他當時為遊戲平台發展成可賣廣告的媒體平台。後來他口中的「肥生」黎智英旗下Next Mobile向他招手，他回到香港。「蘋果的App是當時全香港最多人睇，肥生是好有眼光，『嘭』一聲就去，只是維持不到。他在香港推遊戲，有失敗有成功，成功的Barcode Footballer每年收入億億聲，我們就幫他如何用App的traffic（流量）帶動人去下載那款遊戲。他投了一個叫Looksery的項目，影住個樣可把一些動畫笠在頭上，現在已被Snapchat買下了。那時幫他在香港推，加了王小虎的眼、李小龍、日本卡通的公主眼，在香港及台灣叫Looka。」

媒體更多元 廣告需給觀眾價值

現在不再是人人用電視送飯的年代，他說媒體變得多元化，創意因而有轉變，「現在內容更重要，做廣告不可只有一個很catchy的點，要給觀眾一些價值，讓他們感覺有得着，所以唔易做啊」。他每年都會留意備受注目的Super Bowl盛事，「是全世界最貴的廣告時段，所以廣告商好揼錢」，是世界級的廣告競技場，當中一個啤酒廣告便讓他印象深刻，廣告開首是傾盆大雨的婚禮，新婚夫妻狼狽中碰一碰啤酒樽各灌一口，相對失笑，還有打工仔被炒、樂團練習不理想、老友在葬禮相遇等場面，最後一句「It's never just about the beer. It's about being together.」不硬銷產品，卻帶出與身邊人共度倒霉時光、有苦一齊捱的感覺，來打動人心。

別對世界失去好奇

「霑仔」名號沒令他受盡關照，多年來黃宇瀚也要走出自己的路。他坦言沒細緻研究爸爸的廣告作品，不過說到許多父子相處的吉光片羽，在人人見識到黃霑的豪邁豁達以外，這些只他看到的一面，似乎滋養出他心中做人處世之道。「他喜歡夜晚出動，喜歡夜闌人靜創作。他在LA搞過一隻碟，那時我從溫哥華去探佢，兩人玩了一個禮拜，他總不睡，可能與時差也有關，有一天他拍拍我，『喂仔，起身喇喂，去睇日出』，點知去到沙灘在西邊，睇唔到，哈哈哈。」

對世界別失了好奇，他說「共事的人覺得我好有童真，做起事上來很正經」，這點是有幾分似老爸吧。他曾與團隊為精神健康組織度過一條橋，邀請李珊珊用Love Actually的點子，名為「我想說一個故事」（I have a story to tell），把寫上字句的牌逐個揭開，剖白親身經歷，利用社交平台的組圖讓受眾點開一張張去看，效果不俗，為他們帶來了廣告獎，「這便是其中一個例子，做廣告要掌握不同平台的特性」。而數碼營銷其中一項最新發展，是NFT （non-fungible token），有譯「非同質化代幣」，即數碼圖像透過區塊鏈技術產生獨有標記）。月初有區塊鏈公司買下Banksy一幅作品，在Twitter直播燒毁，化為NFT再以加密貨幣賣出，約值300萬港元。類似產品引來一波波炒賣潮，他說無論自己認同與否，都會多了解。

香港廣告業已死？

香港預算少、市場細，是否廣告業已死？黃宇瀚說「死咗好耐啦」，「但已演變出另一個生態，細公司反而可以企得住」，從前黃與林的辦公室位置設在廣告、網絡營銷公司林立的北角、太古一帶，現在他工作的地方已轉為租金較廉宜的觀塘。有說廣告已不會再為香港市場度身訂做，重回以往光景，將一些大中華都合用的廣告配個音就能照推，他聽到立時說聲「No」，「香港可能budget是細，如果品牌能做到大中華都可推當然好啦，連埋大灣區也更廣，但創意空間有幾大呢？很多問題好難平衡，大陸台灣的廣告就咁擺來香港一定死，文化不同，廣告是很貼身的東西，不一定work」。

個地球係圓又圓

霑叔在他的博士論文留下一個對粵語流行曲的悲觀結尾，黃宇瀚則在這個時勢還有希望，「我覺得（香港）會好番，也想我個女在這裏長大一段時間才再到外國見識，接觸她爺爺生活的歷史背景、留下的文化遺產」。《獅子山下》幾年前有廣告重新演繹，去年聖誕亦有人重溫《慈祥鵬過聖誕》（林振強詞，黃霑唱），「慈祥鵬過聖誕，問我要啲乜嘢玩，我說畀個passport我」，記者提起這首1989年尾面世的盞鬼聖誕歌，他說：「那時聽還小，不知那個歷史性，現在聽真的覺得好犀利，唔知點解佢突然有咁嘅創意。另一隻碟他也做得好好，但冇乜人知，是改編昭君出塞，將本來很慘的故事，改到塞外是世外桃源，嫁的人原來好靚仔，令件事開心番。」他說不必灰心，「香港的本土文化會變，但廣東話文化不會滅亡，點都會有香港特色，如果保持到粵語，個自由氣氛可以有番啲喺度……粵語流行曲也希望有好嘢出來，唔好灰心囉，真係唔好灰心囉，哈哈哈」。他把老竇另一首詞作、張敬軒的《Blessing》送給今日香港，也盡力向快滿10歲的女兒介紹香港獨特文化，「（黃霑執導電影）《大家樂》有首我媽唱的歌，我個女學得好似﹗」他唱：「個地球係圓又圓……」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 朱安妮、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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