早期認知障礙治療 虛擬世界玩出自理能力

自理能力降低——早期認知障礙症患者在日常生活中，因認知能力下降而遇到困難。（設計圖片，相中模特兒與本文提及疾病無關，deeepblue@iStockphoto）

刺激感官——利用電腦及相關設備，模擬一個三維空間虛擬世界，提供視覺、聽覺、觸覺等不同感官領域的模擬刺激。（作者提供）

走入VR世界——VR技術讓人恍如置身於真實環境中，以訓練患者的社區生活能力。（作者提供）

【明報專訊】虛擬實境（virtual reality，簡稱VR），就是利用電腦及相關設備，模擬一個三維空間虛擬世界，提供視覺、聽覺、觸覺等不同感官領域的模擬刺激。近年，此技術應用於復康治療上，成為重要輔助工具，讓復康者在不同復康階段中，置身於恍如真實環境中接受訓練。

在職業治療上，VR技術亦正迅速發展，應用範圍十分廣泛，包括治療早期認知障礙症患者。

患上認知障礙症（cognitive impairment），日常自理能力會漸漸降低；隨病情加深，患者在家在外的安全也可能受影響。早期認知障礙症患者在日常生活中，如搭車、外出購物時，因認知能力下降而遇到困難，他們或許會逃避困難而留在家中，減少出外活動；然而，在家亦可能出意外。

模擬感官刺激 零風險增信心

職業治療師利用電腦模擬出虛擬場景，配合相關裝置，為早期認知障礙症患者提供視覺、聽覺、觸覺等模擬感官刺激，患者恍如親歷其境。在VR世界裏，患者對編程的刺激作出反應和展開互動，讓治療師作評估與治療。就功能而言，患者可藉參與VR遊戲，重新訓練自我照顧能力，以及對現實的認知能力等；就心理而言，在沒有風險（risk free）的虛擬實境中反覆練習，有助提升患者對認知訓練的信心和家居安全的意識。

理大康復治療科學系最近與電腦程式公司合作，利用VR器材V-Cube治療患上早期認知障礙症的長者。療程中創建了一個虛擬生活環境，加入患者可能遭遇的各種家居安全隱患，製造沉浸式（immersive）環境效果，測試患者能否達到獨立自我照顧（independent living）目標。這個虛擬生活環境還具有互動的特性，當使用者移動時，電腦即時運算，將精確3D影像傳回以產生臨場感。沉浸、互動、構想（immersion–interaction–imagination）是這個VR系統3個基本特徵。職業治療師透過數據分析，為患者提供合適治療方案，按需要重複訓練，提高治療成效。

遠端指導 疫下在家安心訓練

VR治療還可結合遠端醫療輔助科技，讓患者除了在醫療機構接受訓練外，也可留在家中訓練。這樣，即使因為疫情而不能外出，患者仍可繼續鍛煉。在家訓練還有一個好處，就是當患者置身舒適的家居環境，會更容易融入真實情境當中。職業治療師可透過遠端醫療輔助科技，指導患者正確訓練方法，以期達到事半功倍之療效。

文：黎浩然（香港理工大學康復治療科學系助理教授（職業治療））

編輯：梁小玲

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