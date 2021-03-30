製黏膠纖維化學劑 可致污染 人造絲 輕柔背後藏危機

天絲雖然成本高，但其面料光亮細緻，耐用度強，且垂墜感佳，常被奢侈品品牌選用為日常服飾或晚裝的原材料。（Tencel提供）

內衣材料：黏膠纖維的外觀和觸感酷似真絲，坊間不少內衣服飾都以它為原材料，混合棉、聚酯纖維或其他物料，從而營造舒適幼滑的質感。（Beeldbewerking@iStockphoto）

【明報專訊】兩大人造絲比較

絲質布料觸感柔軟，外顯光澤，以它製成的服飾，總是予人高貴感覺，別具氣質。不過，由於真絲價格昂貴，人造絲（rayon）因而成為現時坊間常見的絲質服飾，究竟它們有何分別？人造絲是如何做到真絲的「替身」？而人造絲也有不同的製法，選購時應如何選擇？

．黏膠纖維（Viscose）製作過程（圖）

．天絲（Lyocell）製作過程（圖）

黏膠纖維 生產過程排放有毒二硫化碳

真絲一般又稱為蠶絲，顧名思義，即由蠶結繭時分泌絲液，所凝固而成的天然蛋白質長纖維。其絲線細膩柔軟，紡織出來的布塊順滑親膚，除了衣衫晚裝，也常被用來製作被單枕套等寢具。不過，由於蠶的壽命短暫，所吐出的絲量有限，若要製作一條絲質連身裙，大概需用上數千蠶蟲的絲，成本價格高昂；加上它是天然纖維，部分絲線可能有瑕疵，未必完全適用於紡織用途，如要應付大量的商業生產，可說是有相當難度。

快時尚服飾品牌如Zara和H&M，常見絲質服飾的蹤影，價錢約為百多至數百元一件，而且手感不俗，經濟實惠。翻開衣物標籤看，成分一欄大多標示為黏膠纖維（Viscose）。香港理工大學紡織及服裝學系專任導師Manas Kumar Sarkar表示，人造絲是以纖維如木、棉製成的布料，主要以櫸木為原料的黏膠纖維，是人造絲的其中一種。雖然它在結構上與真絲完全不同，但外觀和觸感十分相似。黏膠纖維於1891年由英國化學家Charles Frederick Cross研發出生產方法，1905年正式商業量產後，便一直被時尚界視為較便宜的真絲替代品。

濕式紡絲 30%有毒劑流入水中

不過，很多人都不知道，這個大行其道的布料，原來一直對環境暗藏威脅。即使它的原材料是植物纖維，應當不存在污染，但其生產方法卻會釋放出有毒物質。Manas Kumar Sarkar解釋，黏膠纖維主要於中國和印度生產，過程以化學劑處理。「當木材被氫氧化鈉（NaOH）溶解，提取了當中的纖維素後，便會加入帶毒性的二硫化碳（carbon disulfide）混合成液體，再加入硫酸浴（sulfuric acid bath）內，於紡紗機內作濕式紡絲（wet spinning），形成黏膠纖維，當中有30%的二硫化碳會直接排放到水中；人類吸入含二硫化碳的空氣後，有可能導致呼吸困難或心口疼痛，長遠更會對神經系統造成影響。」

除此之外，黏膠纖維對於森林用地構成的威脅，也是另一值得關注的問題。根據英國《衛報》於2014年報道，黏膠纖維中所使用的木漿，約三成是來自瀕臨滅絕的古老森林，全部用以生產T恤、裙裝及西裝的襯裏，大大破壞生態系統和瀕危生物的棲息地。即使當時已有非牟利環保組織Canopy主動提出選用可持續經營的森林為採伐地，就連一向主張環保的知名品牌Stella McCartney也主動與其合作，積極尋求解決方法，以示支持，惟改變並不是一朝一夕的事。◆

天絲 採用有機溶劑 99%可循環使用

為給消費者一個較環保的選擇，市面上便開始出現另一款人造絲，統稱為天絲（Lyocell，商標名稱為Tencel）。

標榜木材來自可持續發展森林

天絲同樣以木材（櫸木或桉木居多）為原材料，早於1972年由美國纖維製造商American Enka研發。它與黏膠纖維的最大分別，在於生產過程中採用一種名為NMMO的有機溶劑，當中不含有毒物質，超過99%能被循環使用，其商標品牌Tencel也聲稱木材是採伐自可持續發展森林，從而減低對環境的負擔。當木材被溶解後，會在噴絲板（spinneret）內過濾及紡絲，再從紡嘴直接噴出，通過空心管道（air gap）流入紡絲浴，收集成天絲，統稱為乾噴濕式（dry jet-wet spinning）的紡絲過程，其後再清洗及烘乾即可。Manas Kumar Sarkar表示，正因多了這個「乾噴」步驟，天絲的纖維密度較高，耐用度較強，面料效果較光亮細緻，垂墜感更佳，而且還具顯著的吸水能力和抗菌功效（因桉木中的桉樹油有抗菌作用），成本和售價自然較高，約比黏膠纖維高出15%至20%。

雖然天絲並非嶄新的布料技術，但隨着速食時裝高速發展，環保議題備受廣泛關注，近年在市場上才逐漸變得普及，從親民的服裝品牌H&M、Asos、Uniqlo、Hollister，到運動服飾巨頭The North Face和Patagonia，以至大型奢侈品網購平台Net-a-porter，都能輕易找到以天絲製成的服飾。然而，Manas Kumar Sarkar認為，兩種人造絲都以木材而生，終究也是耗用了大自然的資源，但如購買時懂得選取一件美觀稱身，耐用而不易破損的衣服，盡量延長衣物的壽命，減少造成浪費，大概是現今世代每個消費者的責任。

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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