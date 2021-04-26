50歲後腳形變寬長 慎選好鞋步步安穩

調節鬆緊——綁帶或魔術貼鞋款可調節鬆緊，避免腳掌在鞋籠「晃來晃去」，因摩擦導致皮膚損傷。（Rawpixel@iStockphoto）

【明報專訊】一直穿著同一尺碼鞋子，現在覺得頂腳，難道是中年再度發育嗎？原來足部形狀會隨年紀而改變，不合腳的鞋子可能會令足患惡化，容易導致長者跌倒及骨折。

長者選鞋的時候有什麼要注意？怎樣挑出一雙舒適又穩陣的鞋子？

以前穿40碼 可變穿42碼

年紀愈大，為何鞋子愈買愈大？養和醫院足病診療師陳家倫表示，腳形不斷隨時間改變，約50歲開始足部變得寬長，但並非因為骨頭再度發育，反而是足部肌肉漸漸變弱所致——肌肉幫助足弓支撐，當肌肉力量變弱、鍛煉少，足弓容易塌陷，使腳形變得寬長。「臨牀上有病人以前穿40碼鞋，過多十年八載要穿42碼！有部分病人腳部變大卻不自知，仍穿上原來尺碼。」往往待出現腳患才會為意，例如嵌甲、腳甲變形、厚繭、雞眼、關節紅腫等，經檢查才知道鞋子不合腳。

20%長者大腳趾外翻 女性居多

腳底有一層脂肪墊，在後踭位置最厚，厚約1至2厘米。惟長者、糖尿病患者的脂肪墊會變薄，令走路時感到痛楚，尤其是關節面位置如波子骨。陳家倫續指：「脂肪墊不夠柔軟，即使是細粒的雞眼都會覺得好痛，每行一步都不舒服，長者可能因而減少行路和活動，影響整體健康。」尤其是大腳趾外翻患者，腳掌因受力不均，第二趾過度受力會引起痛楚，亦容易出現厚繭，甚至趾關節勞損退化，無法正常屈動。

香港中文大學矯形外科及創傷學系助理教授、骨科專科醫生凌家健表示，約20%長者有大腳趾外翻，以女性居多。大腳趾外翻不一定是年輕時穿過於狹窄的尖頭鞋所致，亦與遺傳有關。受大腳趾外翻困擾的人，較常選擇鞋頭闊一點的鞋類，但又要顧及外觀，所以不少病人會選擇波鞋。香港中文大學矯形外科及創傷學系副教授張穎愷指出，波鞋有很多種類和款式，有些波鞋較窄長，難一概而論波鞋是否適合大腳趾外翻的患者。

後跟杯位硬夠承托 鞋底勿過軟

張穎愷和團隊曾邀請499名60歲以上長者參與研究，利用三維激光掃描機，量度及分析他們足部的尺碼和形狀。研究發現，華人中長者的趾圍和腳跟都較一般成人大，但前足部和後足部未有按比例增寬，長者因此難以購得符合腳形的鞋子。若要遷就寬闊的前腳掌買大尺碼，腳跟位置就會容易「甩踭」，增加跌倒風險。根據上述研究，中大於2009年與香港理工大學及鞋廠合作，研發適合華人長者的防跌鞋並推出市場。防跌鞋採用彈性透氣物料，鞋面配有兩條魔術貼，硬身的後跟杯位提供充足承托，而鞋底採特別防滑設計，較一般成人鞋款摩擦力高。研究又發現，偏硬的鞋底可在走路時產生力學刺激，機械振動信號傳送至身體各部分，有助強化肌肉力量。因此，是次設計使用硬度較高的鞋底。長者買鞋時，應注意鞋底不宜過軟，硬度以舒適及有足夠承托力為前提。

鞋底除了硬度適中，厚度也要注意。腳底有許多機械性受器（mechanical receptors），給予感覺回饋。走路時腳施力給地面，地面施給腳底反作用力。有人擔心鞋底厚度會阻礙腳底對地面的感覺，影響平衡力。張穎愷表示，不少研究均指出，眼、內耳有助身體平衡和步態，並非單一依賴腳底的機械性受器，「感覺少了，不一定因此易跌」！曾有外國研究邀請健康長者做測試，一組是赤腳，另一組的腳底被麻醉以減低其感覺，結果發現兩組測試者的步態沒受影響，仍能正常走路。雖然未有研究證實穿厚底鞋會增加跌倒風險，但長者身體各機能逐漸衰退，不建議穿鞋底太厚的鞋款，最好讓長者感覺到與地面的作用。

過度避震保護 肌肉積弱

凌家健補充，具過度保護功能的鞋（例如高強度避震中底設計），未必可鍛煉足部的小肌肉，久而久之肌肉反而會變得無力；應選擇能夠保護雙腳又輕巧的款式，因為長者肌力較弱，太笨重的鞋會行得不舒適。再者，長者要因應腳形變化選購鞋子，切忌多年來穿同一款式和尺碼。坊間有不少聲稱具醫療功能的鞋，但並非一定需要購買，「醫療鞋相對其他大品牌鞋款沒那麼『靚仔』，要病人或者長者肯穿先得！鞋和衣服一樣，覺得靚……喜歡才會穿著，所以都很個人的」！長者可選擇自己喜歡的鞋子，但同時要穿得舒適合腳。

「不要小覷鞋子外觀，以為長者不用見人就不必穿那麼靚！要是穿起來『唔靚仔』，他們就不會穿。」張穎愷憶起當年研發防跌鞋時，發現長者原來對款式也有要求，譬如說：「為什麼沒有某種顏色？這款式不行！」市面上的醫療鞋或會因應不同足患，設計上有所調整，譬如「糖尿病鞋」內籠加強觸感。不過，功能鞋款式未必太討好，不如一般休閒鞋換季轉新款，如果長者不喜歡，難以強迫他們穿。

腳趾關節突出 宜選彈性物料

此外，時下流行網購，但不同鞋款尺碼有差異，網上購買無法試穿，或會買到不合腳的尺碼，應親身試穿感覺是否舒適。陳家倫提醒，歐洲品牌鞋款未必適合亞洲人「前闊後窄」的腳形，買鞋時最好量度左右腳尺寸，以較大尺寸為試鞋的準則，確保腳掌最闊位置有足夠空間。大部分鞋內置鞋墊可以拆出來，方便清潔；試鞋時可拿出鞋墊，將腳放上面，整個腳板沒有超出鞋墊範圍，最長腳趾前方預留約1厘米為合適。如想更換鞋墊，先取出原有鞋墊，因直接加上新鞋墊會減少鞋內空間，造成擠腳。

物料方面，腳趾關節突出的人應選擇具彈性物料。腳甲拱起、爪狀趾患者不宜選擇扁鞋頭，以免壓着腳趾。綁帶或魔術貼鞋款可調節鬆緊，確保腳掌不會在腳籠「晃來晃去」，減少因摩擦而造成皮膚損傷，糖尿病人士尤其要注意。另外，後跟杯位置通常是膠、硬皮或紙皮，較硬的後跟杯可穩定後足，在斜路行走時可減少腳外翻的幅度。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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