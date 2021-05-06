放生寵物龜 等同送死

祈福遺禍——巴西龜背部被人用紅油漆寫上文字，部分已掉色，Sean估計寫的是祈福者本名。（棄龜關注組提供）

殘存龜殼——一隻被放生的巴西龜已經逝去多時，身體被同類或附近生物吃掉，只剩下裏面長滿水草的龜殼。（棄龜關注組提供）

【明報專訊】巴西龜遺棄野外的問題，主要來自寵物龜棄養和宗教放生祈福活動。

棄龜關注組負責人Sean解釋，有些人在水族店看到可愛且便宜的小巴西龜就忍不住購買回家，卻對牠們的生活習性無深入認識，沒有為做一個負責任的主人做好準備。由於巴西龜幼龜體重和成年後的體重可相差40倍，因此主人需要一直為牠更換龜缸、糧食，還要添置保溫燈和濾水器。有些人或以巴西龜的購入價錢衡量其「生命價值」，當需要更多的支出與時間照顧時，便感到「麻煩」、「不值得」，遂將牠們棄養。

習慣人工飼養 失野外生存本能

棄養龜的一個原因，是很多人覺得龜能夠在大自然中「自力更生」，活得更好，甚至認為野外環境比起家中水缸更寬闊，龜龜會更開心。而事實並非如此，很多寵物龜習慣人工飼養的生活後，已經喪失野外生存本能，難以適應多變的天氣和湍急的水流，體型較小的龜龜更會瞬間成為其他野生生物的「盤中餐」。而那些足夠强壯，僥倖長大的個體又會威脅到本地物種，因此就如香港兩棲及爬蟲協會保育主任林先生所說，「放生等於放死」，對於龜龜本身以至環境都有着負面影響。

培育「放生專用」龜 本末倒置

相比寵物棄養，大規模的宗教放生祈福活動影響更嚴重。上月初清明節前，在大埔碗窰溪澗出現一大群巴西龜，背上用紅油寫上文字，有醒目的市民馬上聯絡相關機構。當天，香港愛護動物協會檢核部特遣隊高級督察鄺子舜與愛協職員從溪澗中救起70多隻龜，之後安排獸醫逐隻檢查治療。目前適宜領養的有17隻，可惜直到訪問當天（26號），只有一隻成功覓得新家。棄龜關注組的義工也有參與這次救助行動，他們表示碗窰溪之前已發生過類似放生活動，不過這次數量尤其多，而且眼見現場很多龜身上都佈滿大大小小的傷口，甚至有細菌感染。

Bob sir道：「想行善積德，難道就沒有更加好的辦法嗎？」他以象牙買賣為例，正是因為象牙有價有市，才會有人獵殺大象；當沒有需求時，自然就沒有人獵殺大象來牟利。同樣道理，用來放生的巴西龜，其實都是在繁殖場或是金魚街等地方購入，很多生來就是為了「被放生」，為了放生而被培育繁殖，實在本末倒置。

違法放生 可被罰20萬元、囚3年

漁護署指，放生生物有機會影響本地的生態平衡，故政府一向不鼓勵市民進行放生動物的活動。參與放生活動更有可能違反《防止殘酷對待動物條例》（第169章），最高可被判處罰款20萬元及監禁3年。如市民目擊或有關於放生行為的相關信息，可以聯絡漁護署跟進。