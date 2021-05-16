綠色生活：捕蟲植物吃什麼？ 蚊、蟑螂、麻雀？

細看夾子葉面中間有3至4根感應毛，昆蟲被夾中後要觸碰感應毛兩次，兩瓣葉才會快速閉合，因此就算強行放入一隻死蚊也無法令夾子閉上。（黃志東攝）

【明報專訊】「我會買第一棵捕蠅草是因為家中有好多蟑螂。」19歲學生潘百浚（Xavier）兩年多前買了第一株捕蠅草（俗稱花市夾），結果真是成功幫他夾住蟑螂。一個星期後，捕蠅草進食完成、夾子打開，殘留一個完整的蟑螂外殼。因為捕蠅草所分泌的消化液無法分解昆蟲外殼，實在有衛生問題和有礙觀瞻，於是Xavier靜靜地將捕蠅草放回溫室，只執行了一次任務就宣布「退役」，變回可愛的純觀賞植物。踏入夏天，到底要不要買一盆捕蟲植物幫忙食蚊捉蟑螂？此文將會為你解構。

一、捕蟲界明星 捕蠅草不吃蚊

從事心理學相關工作的易兆昌（Kelvin）於十幾年前開始沉迷捕蟲植物，至今曾種植超過300種捕蟲植物，自言種植的種類之多可謂冠絕全港。而全球已知的捕蟲植物約有1000種。

Kelvin和Xavier等捕蟲植物發燒友稱自己為「蝕友」，「蝕」即食蟲植物的簡稱。Kelvin相信捕蠅草是香港花墟中最常見和最多人種植的捕蟲植物，而他「入坑」的第一株捕蟲植物亦是捕蠅草。

分泌蜜汁誘獵物 掉夾中

原生於北美洲的捕蠅草（Venus flytrap）受歡迎的原因，固然因樣子獨特——捕蟲葉形狀如像貝殼或捕蟲夾般兩頰張開，夾子中央多呈血紅色。Kelvin強調，全部捕蟲植物其實都不會自行伸出長舌主動捕獵，而是用不同方式引誘昆蟲自投羅網，例如捕蠅草的葉緣會分泌蜜汁引誘獵物靠近，當獵物掉進夾中，夾子就會如嘴巴般閉起來，然後分泌消化液，吸收昆蟲營養。

虛不受補而死

不過，捕蠅草因為無法挑選獵物大小，有時會因為虛不受補而枯萎。「我曾經在美國種過一盆捕蠅草，每個夾子大至7厘米，它夾住一隻檐蛇，超出了它的負荷，捕蠅草開始枯萎死亡。」

至於捕蠅草會否食蚊？Kelvin反問：「它為何叫捕蠅草？顧名思義是捕烏蠅，不是捕蚊的。」他們二人至今都未見過捕蠅草捕蚊的情况。

二、毛氈苔黏蚊滋

雖然捕蠅草不食蚊，不過捕蟲植物之中還有如佈滿一粒粒「水珠」的毛氈苔，可能會令蚊以為是水源而誤闖。這些水珠實則是黏液，當小蟲觸碰到帶有黏液的腺毛，如像黏蠅紙一樣被牢牢黏緊。當小蟲愈掙扎，就有更多腺毛趨近小蟲，並捲起獵物。

較少人提及的捕蟲植物還包括生長在水中的狸藻，其葉裂片上長了一些捕蟲囊，當有獵物如蚊幼蟲接近捕蟲囊入口附近的觸鬚，捕蟲囊就會吸入和消化獵物。據漁護署資料，香港有6種狸藻屬，包括生長在沼澤的挖耳草和水生的黃花狸藻。

三、捕蟲界萬能膠 南非捕蟲樹 只捕不吃

如果說捕蟲植物界的黏力王者，不得不說「南非捕蟲樹」。Kelvin指南非捕蟲樹最高可長至2米，而他在家中種植的那棵已達60至70厘米高，有天他回家時發現有一隻麻雀被黏在樹上，無法掙脫，可想而知此樹分泌的膠質黏性極強，幸而麻雀最後平安。

相比起其他捕蟲植物，捕蟲樹很特別的地方是，它只能夠捕蟲，卻不能食蟲。「當捕蟲樹黏住小蟲，捕蟲樹的寄生蟲會消化和分解小蟲，寄生蟲進食後排泄，排泄物跌在樹下，成為養分。」

因此，Kelvin提到全世界最早有關捕蟲植物著作之一是由英國博物學家達爾文於1875年出版的《食蟲植物》（Insectivorous Plants），當時達爾文觀察到毛氈苔等植物會進食昆蟲，但後來人們發現有部分捕蟲植物只會捕蟲不會食蟲，而且不止進食昆蟲，現在普遍稱之為食肉植物（Carnivorous Plants），而Kelvin即分別稱為捕蟲和食蟲植物。

四、豬籠草食蟑螂 售價可逾萬

混種豬籠草盆栽吊在半空非常搶眼，葉子末端長出一個個青色帶紅斑的筒狀捕蟲器，最大的捕蟲器一個長逾10厘米。Kelvin解釋，豬籠草種類分為高地、中地、低地品種，而這一盆屬於混種，能夠適應炎熱的香港氣溫，「高地品種很難於現在炎熱的天氣下拿出來，因為高地品種要維持約20多度，因此在香港種植要長開冷氣」。但高地豬籠草在香港絕對有價有市，因為高地豬籠草唇位顏色更鮮艷，而且在本地種植困難，故一盆售價可達五位數字。

豬籠草是典型的陷阱型食蟲植物，捕蟲器上方大多有蓋，蓋和唇口均分泌蜜汁引誘昆蟲，由於籠內十分光滑，昆蟲掉入陷阱後基本上有進無出，最後會被浸泡在消化液中分解。Xavier分享曾經在家中放過一盆豬籠草，不久後發現籠內有大量小蟑螂，而豬籠草的消化液能夠消化整隻蟑螂連殼，連渣都沒剩。

提提大家，香港亦有野生豬籠草，被列為受保護植物。事實上，全球有不少捕蟲植物屬於易危或瀕危物種而受保護。

五、捕蟲植物從演化而來？ 土瓶草是楊桃近親？

捕蟲植物的獨特外形和捕獵技能是與生俱來嗎？有生態學家認為，捕蟲植物是由開花植物演化而來。Kelvin引述2017年刊登在《自然》雜誌的研究發現，和其他美洲或東南亞發現的豬籠草相比，原產於澳洲西南部海岸線的澳洲豬籠草（又稱土瓶草）的基因，可能是楊桃的近親，這或許代表捕蟲植物是從開花植物演化而成。「你要知道大部分的捕蟲植物長在貧瘠土壤，或者聽過在熱帶雨林和溪澗一些地方土壤的營養較少，土中缺乏一些營養，所以植物都要發展一個技能去捕捉昆蟲。」

這種土瓶草和其他豬籠草分別在於葉呈蓮座型，令Xavier為之着迷，「土瓶草的籠外面有好多毛，形成一條樓梯讓昆蟲爬上去、然後跌進籠內。土瓶草最大特色是唇位有倒芽，令蟲困在裏面、走出不來」。

食蟲植物一定要食蟲？

食蟲植物泛指捕捉昆蟲作為營養的植物，這些植物的葉片會長成捕蟲的器官。不過，Kelvin笑言，因為家中小朋友比較怕蟲，所以沒有餵蟲給植物吃，主要靠射燈讓植物進行光合作用，這已令植物獲得足夠能量。「除非是植物繁殖下一代、正在消耗力量，才會滴少少營養液，例如捕蟲樹可能一個月滴幾滴，其餘時間毋須補充營養。」

怎樣才會種得好？Kelvin說，最初種植的五六年種什麼死什麼，後來發現是由於豬籠草開花搶走植物營養出事，「最重要有心機打理，因為不同捕蟲植物需要的環境未必一樣，需要溫度、水分、濕度、光和通風」。

■種植謬誤

1/用水喉水淋花

捕蟲植物的根很脆弱，水喉水的氯氣和雜質會沉澱和積聚在土壤，造成爛根。

2/太多營養

很多人誤解給捕蠅草營養液，這反而令它爛根和吸收不到，因其原生地本就是沒什麼營養的高酸性泥土。

■種植貼士

1/日照：每日要有12小時日光。

2/溫度：低地豬籠草適合溫度約30℃、高地豬籠草不能超過30℃、捕蠅草等其他捕蟲植物一般可介乎20至30℃。

3/乾淨的水：要使用蒸餾水或過濾水。

4/適量的水淋花：不能淋太多水，Xavier則是用「腰水」方法，將花盆浸在1cm深的水盤中，讓植物根部慢慢吸水。

5/剪花：避免開花搶去開花植物養份

6/保持濕潤：捕蟲植物喜歡潮濕，閒時記得為它們噴水。

【室內養植系列】

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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