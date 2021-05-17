安老2.0：放下標籤 年輕人推動安老創新

【明報專訊】「只要幫到照顧者，洗碗洗得零舍開心。」小編W說。

上星期我們如常舉辦軟餐學堂，每次興高采烈教照顧者製作軟餐之後，都是一大輪善後工作。洗碗、執枱、清理食材、打掃……是我們平常工作，年輕同事做得很落力，尤其當他們見到照顧者滿心歡喜將剛做好的軟餐帶回家，特別感受到工作的意義。

年輕小編W告訴我，未加入社企之前，她埋首在千篇一律的工作時感到若有所失，漸漸迷失方向。加入The Project Futurus後，工作不再單調，有更多機會走出辦公室，親身接觸長者及照顧者，與照顧者分享製作軟餐技巧，向公眾宣傳樂齡新知，或與學生分享安老創新，感覺就像成為了推動安老創新的一分子！

安老業=厭惡？ 年輕人=嬌生慣養？

跟其他行業一樣，我們都希望吸納年輕新血加入。然而提起安老業，一般會聯想起「厭惡」和「辛苦」的工作；被標籤為「嬌生慣養」的年輕新一代，真會感興趣嗎？

The Project Futurus最近在招聘人手，面試時問到年輕應徵者，為何有興趣加入社企團隊，他們不約而同地回答，即使待遇未能與商界看齊，但他們渴望從事有意義工作，服務社會。

我們團隊成員不多，每個同事負責的工作範圍甚廣，小至洗碗、打掃、倒垃圾、清潔工作室，大至項目管理、活動統籌都涵蓋。工作談不上輕鬆，而且涉及清潔打掃，在一般人眼中幾近「厭惡」，但同事卻告訢我，他們很高興能為長者及照顧者提供實際支援。我們深入院舍廚房做培訓，走進安老中心示範軟餐教學，親身服務長者及照顧者的工作，讓他們感到自豪；這就是工作的意義。

招聘以外，我們在軟餐學堂、樂齡分享會、照顧者工作坊不時見到年輕一代的身影。他們不一定是照顧者或從事安老業，但他們懷抱着一顆同理心，希望為身邊長輩帶來有用資訊。以軟餐製作為例，我們不時收到各大院校查詢，邀請我們以軟餐為題，舉辦樂齡活動，參與的學生也對相關議題很感興趣，有的更會自行鑽研食譜，甚至藉此開發更多社會創新項目，擴大軟餐膳食的服務層面。

「這麼熱心的年輕人，一定是品學兼優的模範生吧。」大家或許會有此猜想，但答案卻不如預期。

還記得早年為一班高中生籌辦「樂齡生活」工作坊，活動前教師一臉不好意思地提醒我們：「先讓你們有些心理準備，這班學生的成績不甚理想，平日上課亦不時打瞌睡、聊天，萬一他們在活動上不專心或不禮貌，請不要放在心上。」

學生投入活動 主動幫忙收拾

最後，沒想到這群「傳說中不怎麼專注及有禮」的學生，在活動中相當投入，顯然對樂齡議題很感興趣。參觀工作室的樂齡設計時，他們不時提出問題，在自由時間積極與我們討論相關議題。到離開時，他們更主動幫忙收拾，又感謝工作人員的協助，連串得體有禮的表現讓一旁的教師也感到驚訝。工作坊過後數天，教師向我們轉達學生的感受，他們覺得眼界大開，沒想過老，也可以如此有趣。

誰說安老議題厭惡無趣？這個行業也許不甚「sexy」，難以讓人一見鍾情，但當中以人為本的精神亦吸引到不少年輕新血投身，發揮創意，繼續活化安老行業。誰先入為主，假定年輕一代自我中心，對高齡議題缺乏興致？安老行業與年輕人看似風馬牛不相及，只有放下有色眼鏡，摒除成見，才能讓兩個看似對立的世界重新連結，建立關係。

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）