荷蘭小趣聞：橙色胡蘿蔔成主流 多得愛國荷蘭人？

【明報專訊】荷蘭雖小，但Marcel覺得荷蘭人與其他歐洲人的異同還是很明顯。他細思良久說：「荷蘭人很理性、可靠，做事有效率，這方面有點像德國人。」但相比起來，荷蘭人較古靈精怪和有幽默感，有創意思維，德國人個性則比較嚴肅。英國人、法國人說話比較婉轉，「荷蘭人較坦率直接，誠實，廢話少說」，他認為，開明、追求平等價值觀、不喜歡太突出和太自我膨脹等，這些都是大家欣賞的荷蘭人。

荷蘭設計 實用中帶古怪創意

出身於設計行業，Marcel認為荷蘭人着重實用同時帶古怪創意，如舉世知名的Droog Design和以廢木作為設計素材的設計師Piet Hein Eek。荷蘭的家俬設計與建築，都以簡約線條見稱，但當中總帶有驚喜元素，以與別不同的創意為人賞識。

說起荷蘭人的古怪創意，Marcel分享一個趣味故事：話說好多年前，胡蘿蔔並不是如今常見的橙色，而是有其他顏色。在17世紀，一班荷蘭農夫為了向領導荷蘭走向獨立的王者William of Orange致敬，就大事種植橙色的胡蘿蔔品種，並發揚光大。Marcel說罷哈哈大笑，又一臉認真地說胡蘿蔔橙色之謎真有其事，不是他胡謅出來。

關於橙色蘿蔔流行的起源難以證實，有興趣的讀者不妨調查一下這個荷蘭fun fact？