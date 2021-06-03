黃竹坑享「南法假期」 無邊際泳池游向天空

【明報專訊】位於港島南區的黃竹坑，對不少人來說都頗為陌生。原因是這裏沒有大型商廈和購物中心，即使幾年前港鐵通車，這個社區也未有變得熱鬧起來。近年相繼有不少酒店進駐，最新一間以工業風加藝術型格作主打，加上區內的特色小店、型格藝廊和餐廳，下次staycation，不妨考慮黃竹坑區。

（註︰模特兒按拍攝需要暫除口罩）

工業風×藝術酒店 處處打卡位

近年，港島南區添上了不少新酒店，除了以家庭客路為主的大型主題樂園式酒店，亦有文青風新酒店進駐。上月一家充滿藝術風的精品酒店登陸黃竹坑，令這個小社區變得潮起來。新登場的The Acra位於香葉道，以炭灰色磚牆打造出型格外貌，室內設計由本地設計品牌DEFT操刀，配上綠牆、金屬色系，透過不同的質感對比及藝術品，營造一股時尚兼帶點工業風的格調。

溫馨客房 飽覽山海靚景

酒店共提供7個房型、187間客房，大部分為基本雙人客房，包括擁有海景的sea signature與城市景的city signature。來到港島南，無理由不挑向海的房間吧！或者對很多香港市民來說，維港海景天天可見，這個黃竹坑海景有多獨特美麗？映入記者眼簾的，是遊艇、漁船整齊平靜地停泊在避風塘，還有已停業的珍寶海鮮舫，再望遠一點還有玉桂山和鴨脷洲，藍天白雲海岸遠山，景觀開揚，予人一種在南法馬賽度假的感覺，與維港海景是不一樣的體驗，唯一瑕疵是部分客房被新建成的豪宅阻擋了少許海景。順帶一提，大部分房間窗台均備有軟墊，大家可舒服地倚在窗邊欣賞景色。

至於房間設計，採用大地色系，一進房便有很homey的感覺。一般雙人客房面積約有330平方呎，使用無主燈、淺色系配搭，加上特大玻璃窗，令空間更感寬敞。想與家人同享受，不妨選擇面積達780平方呎的sea suite套房，最多可以3人入住，內有精緻吧枱、用餐區、梳化電視區及主人房。套房兼備圓形浴缸與淋浴間，坐着泡澡，有點浸溫泉feel。

池畔曬太陽 捕捉水面與海連成一線

酒店另一主打是位於頂樓的無邊際海景泳池Arca Sky 。電梯門一開，往左一瞥就能看見。往南面看，同時能看見山、海與藍天，在特定角度下，就能拍攝到泳池水面與海連成一線的畫面，打卡一流。駐場救生員推薦打卡時間，就是在快將日落時，餘暉光影折射在水面上，照片拍得特別好看。不想下水的話，泳池旁有一列沙灘椅，即使只在泳池邊曬太陽看風景，也相當寫意。不過，要注意泳池相對標準池小，想認真暢泳的話就未必適合。

■The Arca限時住宿餐飲優惠Arca 360°

價錢：$1200（2人1房）起，另加一

內容：

．標準城市景房city signature 1晚住宿，可延至下午2:00退房

．免費升級海景房（視乎供應）

．於房內享用3道菜晚餐

．2人早餐

．歡迎紅酒1支

優惠期：即日至6月30日

地址：黃竹坑香葉道43號

訂房熱線：3898 8700

網址：www.thearca.com

註：泳池開放時間為上午7:00至晚上6:00；因疫情關係，泳池人數有限制，建議先向酒店預訂使用時間，每個泳客可使用設施1小時

文：唐可怡

模特兒：黃浩欣（Catherine）

編輯：梁小玲

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