未來城市：藥丸多到揼 醫人變害人？ 藥餘要減，從派藥模式說起

社區藥房（圖）讓藥劑師有更充裕時間為病人提供藥物輔導，跟進用藥情况。藥劑師蘇曜華另建議仿效韓國藥房，以機械化程序包裝每月用藥，提升效率。（資料圖片）

【明報專訊】醫生給你的藥，有沒有試過沒吃完，病就好了？又或不幸惡化，趕往求醫，獲發新藥，吃剩的又如何處置？傷風感冒買來的成藥，有時在過期前也未必趕得及全數用光。你甚或經歷過，當家中年老長輩過身，櫃桶裏卻剩餘他下次覆診前，「夠食」半年、大包大包穩定病情的藥。種種情况下產生的藥餘，你以為一把丟到垃圾桶裏就無後顧之憂？其實，藥物回收在全球多國都有明確機制和措施，但香港高官卻不下一次稱家居藥物混合一般垃圾棄置都無問題。為何我們遲遲未起步？

家居棄藥 分量「無傷大雅」？

前社工陳炳麟退休前從事長者服務，時常上門探訪，每每看見老人家吃剩好多藥，「我看見上面有符號，有毒。既然不可以亂用，亂丟其實都會污染泥土，污染水。魚吃了，我們又吃魚……」他發現大家往往不懂處理，藥丸丟到垃圾桶，藥水就倒落鋅盤和坐廁。見狀，他一直放在心上。

藥餘究竟有無毒？藥劑師蘇曜華指出，藥物大部分都是化學物料，若棄置堆填區，化學物會滲進地下水，再而流出海洋，進入食物鏈，當海洋生物吃了，人類又吃海鮮，到頭來成為受害者。

藥物回收的討論並非從未在議會出現。2017年，食物及衛生局局長陳肇始曾書面回覆議員提問，指《廢物處置條例》下，醫院、診所等機構產生的廢棄藥物和針藥被界定為化學廢物；其儲存、收集、運送及處置均要符合規例的嚴格規管。不過她說，有關管制並不適用於一般家居情况下棄置的藥物和針藥，指由於「數量一般不多」，現時與一般家居固體廢物混合處置，並重申政府無計劃提供收集服務。這與當時數年前環境局局長黃錦星「數量相對較少，不會導致污染或危害公眾健康」的說法，並無變改。

堆填區檢抗生素超標 助長抗藥菌

事實又是否如此？陳炳麟和蘇曜華引用2018年浸大生物系研究報告，反駁兩名局長的說法——以浸大生物高級講師鍾姍姍為首的研究團隊曾收集新界西、船灣及已關閉多年的望后石3個堆填區的垃圾汁樣本，測量7種藥用抗生素，發現其中3種即使經污水處理，含量依然超出由國際生物醫學學者訂立的「預測無影響濃度」參考指標，增加抗生素抗藥性風險，長遠影響人類健康。鍾姍姍亦曾建議政府設立家用廢舊藥物回收計劃，敦促妥善管理堆填區垃圾汁排放。

記者向環境局電郵查詢藥物回收計劃之有無和時間表，新聞組發言人引述上述相關規例，重申「由於家居所棄置的藥物數量不多，會混合一般家居固體廢物處置」之說，未就具體體計劃作任何正面回覆。

公院缺人手：半年期的藥 10秒內交代

解決藥餘問題，首先要問，點解有咁多吃剩的藥？陳炳麟和蘇曜華指出公立醫院人手不足，專科門診輪候期長是產生藥餘的一大主因，認為需從源頭減廢。當院方給病人發放直至下一覆診期前的足夠用藥，牽涉往往多達半年至9個月的藥量。其間可能出現的變數很多——病人可能病情有變，入院治理，醫生再對症下藥，舊藥不再適用；又可能因記憶力欠佳忘記服藥，又或自行按身體反應判斷停藥，甚至因病身故，手上大批藥物也再無用處。

要改善情况，就要改變派藥模式。陳炳麟建議拓展NGO營運的社區藥房，承接公院部分配藥工作。他舉例說明，病人看完醫生，可先在醫院配藥處提取首兩個月藥物，此後逐月到社區藥房，按醫生藥方領取該月用藥。此舉除可減省藥物浪費，更可有更多空間進行藥物輔導。他曾建議在瑪麗醫院闢出一角開立藥房，與相關代表開會，惜無回音。蘇曜華說，現時醫管局的藥劑師和配藥員接觸病人的時間約只有10秒，「多過10秒，下個病人可能就鬧」。他苦笑道，醫管局利用很少資源聘請很少藥劑師，應付全港大部分人的需要，以錢來衡量其實好符合成本效益，然而卻難有機會了解病人食成點，有沒有聽話服藥。社區藥房的另一作用，就是提供藥物輔導，跟進服藥過程。

據蘇曜華了解，英美很多地區的看診、覆診與配藥分工仔細，分流合作。

首先，每個病人需事先登記居所附近一名指定私家診所醫生，公立醫院跟私家醫生會緊密聯繫。病人到醫院求醫後，一般會回到私家診所覆診，「醫院的專科醫生會寫封信給病人家附近的陳大文醫生，叫他繼續睇住阿婆，萬一出現什麼情况，就請她回到醫院」。病人覆診後，需持醫生處方到市面上其他藥房買藥。

如此分流既可讓有穩定補貼的私人執業醫生分擔公營醫療負擔，縮短覆診輪候期，讓病人得到更密切的照顧；又能避免批量開藥，病人到藥房領藥時，藥劑師也有足夠時間跟進其服藥情況。

根治方法——

社區藥房：每月派藥兼做諮詢

陳炳麟憤然說：「政府唔做，咪我們去做。」2007年，將近退休的他創立首間社福界非牟利社區藥房，其後擴展至4間。問及這些社區藥房是否用作示範的先導試驗，陳炳麟強調：「是成功了的。」當年他聯絡藥廠以低價售賣處方藥，再以成本價轉售有需要的人，藥房同時為廣大市民提供服藥諮詢。陳炳麟指當年藥劑師月薪4萬，籌集的經費只夠僱用一位，於是他另外情商蘇曜華合作，找來一班藥劑師義務幫忙，定期到社區藥房約見有需要的病人，「約個時間，讓病人拿啲藥返來，逐個逐個見藥劑師，問問例如服後反應正不正常」。計劃同時拓展上門探訪服務，讓義工團隊透過視像與藥劑師對話，即時指導長者正確的服藥規律。不過陳炳麟退休後，找不到有意參與的NGO延續，計劃唯有告一段落。

藥物輔導可在源頭減少藥餘，蘇曜華指政府後來於2017年底推出「覆配易」方案、分階段配發藥物的理念亦相近。他認為如能透過NGO營運的社區藥房派藥，更能以此作切入，藉機接觸同時有其他需要的人。因此，他們2018年撰寫建議書，交予特首辦。「每個月取藥，希望公公婆婆不是回到醫管局，而是去NGO地方。社工見到他們，『咁瘦，有無嘢食？無？我幫你申請送飯！』」他希望被忽略的長者和獨居長者可趁着每月領藥「見一見到」NGO的同事、護士和藥劑師，「利用派藥機會做其他服務」。

他們的建議其後獲參考——2019年葵青區地區康健中心成立，去年兩間NGO亦分別獲批深水埗及黃大仙的地區康健中心營運服務合約，同年施政報告更公布多區的地區康健中心選址。不過，蘇曜華批評做法與當初構想變質，「外判了，但不是要人每個月來拿藥。有個藥房了，又是用來做教育。做教育都做了幾十年了，還用舊的模式？」

難題——

NGO、市面藥房、藥廠 統統抗拒

雖然陳炳麟在2009年延遲退休兩年，仍未能見到藥物回收的一環在他開創的社區藥房展開。相隔多年，陳炳麟近年再次聯絡不同NGO爭取支持，上至管理層下至前線，希望機構願意在中心放置藥餘回收箱，讓他和合作伙伴上門收集回收。他說，即使重申毋須額外經費，僅是容納一個箱子，惟有人明言「無錢賺就唔做」，也有人已讀不回。

他明瞭名利對社福機構營運的重要，認為即使無利可圖，「名」其實也可以提供某些誘因，「NGO好多時候申請基金或者政府錢，都會被問盡了什麼社會責任。願意持續支持藥物回收，在中心放箱子和配合，對他們就有利了」。他推想，因為涉及企業社會責任，甚至可吸引商業機構參與：「環保回收箱好多都在商業機構做，起了個頭就得。」

台灣政府安排藥餘回收箱設置於部分藥房，再集中送往用火燒毁。蘇曜華認為若非政府促成，坊間藥房藥行未必願意配合，「每尺地方都是錢，擺盆花好過」。此外，由於不清楚藥物狀况，老闆對衛生或有疑慮，不願回收箱放置店內。

陳炳麟曾接觸某些政黨，希望他們可在行政會議上提出議題，爭取和撥款，有政黨代表以此舉不會為其帶來利益為由拒絕。未得政府資助，只能靠私人捐助。陳炳麟嘆道，退休後他再無機構背景支持，說服力大減，募集捐款有難度。他曾遇到有心人不計較，但與此善長有聯繫的藥廠卻在背後左右決定。「他怕好心做壞事，可能跟藥廠有交情，他問藥廠，這間大藥廠話no，好坦白指會令他們生意減少。」陳炳麟解釋，如藥物輔導推行理想，公院醫生毋須再次次開出近一年的藥量，而是先開兩三個月分量，減少浪費，變相亦節省政府購藥支出，導致藥廠生意大受影響；此外，也會減少醫務所的賣藥收入，恐難獲得醫生團體支持。

從定期回收起步

記藥餘去向 建公眾信心

從事藥物回收，必須申領專有牌照。回收業界代表葉文琪指出，「考牌」涉及運送車輛的改裝，需滿足收取的容器和暫存位置的要求，以及相關人員訓練。回收商也需清楚提供標準作業流程。「問題係有無生意。好多人現在都就咁揼，政府又講了好多次無需要。」他曾一度籌備「考牌」，但發現普遍市民未有藥物回收的意識，而且估計牽涉資金近60萬元，因此將計劃暫緩。

他建議參考美國個別地區藥物回收的做法起步，「一年幾次，某幾天可放到某些地點回收」。初期不用恆常回收，例如借現時多區都設有「綠色便利店」（綠在區區）之便，選定每年某星期收集，再聘請承辦商一次過到各區收集，送往化學廢物處理中心集中燒毁。

陳炳麟、蘇曜華及葉文琪均認同同時做好公眾教育的重要，讓市民明白藥餘造成的污染和自己的責任，大家才會體諒要較往常頻繁取藥的麻煩，改變習慣。陳炳麟特別在意建立市民對回收服務的信心，認為收集量可說明需求，因此回收商要將燒毁過程交代仔細，例如為上鎖的回收箱加設RFID晶片追蹤，並將回收紀錄電子化，「一定要做得誠實，仔細做，讓人可以追蹤到藥物去了哪裏，不相信可以再查」。

當一切未有定案，個人層面又可以做什麼？蘇曜華指現時許多藥廠已逐步改善藥物包裝，以錫紙包裹總比散裝好，「吃剩了藥，還在錫紙包裝裏，人們棄置前不會咁好心逐粒啪出來。錫紙令藥不會遇水即溶，已經very good」。棄置方式，他認為可向台灣借鏡，當地政府教育民眾，如無法將藥餘拿到藥房回收，丟棄前可先以膠樽盛載。利用塑膠需長時間分解的特性，讓藥物的毒素延遲釋放、流入海洋，雖然只是將惡果推延，蘇曜華認為總好過直接冲落海。

【藥物回收篇】

文˙ 潘曉彤

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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