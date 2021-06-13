綠色生活：塊根植物 醜怪得來可愛

【明報專訊】如果說葉片肥厚的多肉植物是賣萌，近年流行的塊根植物就是賣古怪奇特。擁有肥大根部或幹莖，不同品種形態迥異，有些造型粗獷，有些顯得笨拙，有的似足外星生物，在日本早已成為「潮物」。它們原生於馬達加斯加、索科特拉島等熱帶地方，耐乾旱，不用頻繁澆水，適合繁忙的都市人。在家栽種，塊根植物的奇特外觀，為家居帶來一道不一樣的風景。

塊根植物（Caudex）奇形怪相，有人覺得醜陋，有人覺得美如藝術品，為之着迷，日本潮牌主理人瀧澤伸介便是其一，經常於個人社交平台貼出塊根植物相片，甚至在其品牌的澀谷總部，設置天台溫室來培育塊根植物。種植塊根植物在日本蔚為風潮，有人氣植物店與不同陶藝家合作，推出鑑賞度高的盆器來栽種塊根植物，將種植塊根植物視為一種生活品味。

有別於一般多肉

談了這麼久，其實何謂塊根植物？植物生態學博士、長春社保育經理吳英嬋表示：「塊根植物是統稱，形容一些擁有肥大幹莖，或肥大根部外露的植物，當中涉及不同的科和屬。很多人以為薑、薯仔、洋葱也屬於塊根植物，其實是不正確，它們的肥大部分在泥土下生長，屬於根莖或球莖類，而不是塊根植物。」也有說塊根植物屬於多肉的一種，吳英嬋說：「多肉通常是指葉或莖肥厚一點的植物，而塊根是指擁有肥大莖部或肥大根部露出的植物，只有部分品種同時擁有這些特質，所以還是把塊根及多肉分開來看較好。」

樣趣怪 很耐旱

塊根植物熱潮近年吹到香港，植物店「在森林和圓嘢」共同創辦人J.E.及Yann回想初次接觸塊根植物時，已被它們的奇特樣子吸引，現時店內除了出售多肉和盆景植物，還有各種塊根植物。

J.E.說：「觀賞一般植物主要是欣賞其枝葉和花，塊根植物打破了這些傳統觀念，我們欣賞它的根莖形態，有些塊根植物莖部長刺，卻沒有攻擊性；有些表層龜裂；有的根部肥大得不成比例，十分有趣。」

塊根植物的奇特形狀，源於適應原生地氣候與環境演化而成，展現出無比的生命力。吳英嬋說：「大部分塊根植物原生於中美洲或非洲等熱帶地方，雨季短暫，長時間乾旱如沙漠，肥大部分能在雨季時儲藏較多水分，以便乾旱時使用。塊根植物特別耐旱，家居種植最忌澆水過多。」

學習欣賞醜陋

塊根植物不用頻繁澆水，觀賞期以年計，與多肉植物相比，呈現更明顯的生命變化，J.E.說：「塊根植物是多年生，我們可以觀察它的生長過程，花開花落，長出葉子後又枯萎，休眠期過後繼續生長，而且每年的生長形態有所不同，留意到植物這些生命變化，讓人感到很治癒。」

J.E.和Yann相信塊根的特別之處，是令它不容易過氣的原因。「近年，香港人渴望尋找心靈上的快樂，塊根植物因生存而演變成現在的模樣，予人生命力，看着它漸漸長大有一種鼓勵。種植一般植物，美與不美有清晰界線，在悉心栽培下，我們盼望它長得美，但對於塊根植物，我們會包容它的缺陷，可能初初覺得醜陋，但之後會欣賞它的奇特和醜陋。」

數百至逾萬元不等

塊根植物近年受人追捧，不過Yann說，早於1970年代，香港已有人種植塊根植物，1990年代亦曾在種植圈中流行，近年則是另一波熱潮，受歡迎程度更廣。熱潮下，塊根植物價格走向兩極化，一些品種價格相對便宜，罕有或受追捧品種價格則被推高了不少。目前市面上有過百種塊根植物，視乎品種、生長形態、大小、稀有度，價錢由百多元至過萬元不等。由於塊根植物栽培需時，粗壯的塊根需種植5至10年或以上，所以動輒數百元或逾千元一盆。

加強通風

買來一盆心頭好，想它生長良好，最重要是了解它們在原生地的生長習性，模仿原生地區氣候澆水和提供合適的栽種環境，此外，不能忽視通風的重要，J.E.和Yann提醒，「如自然風不足，可開風扇加強通風，有些塊根植物愛直射陽光，有些只需散射光。土壤需要多加氣孔顆粒介質，如蘭石、火山石來幫助疏水。狀態良好的塊根植物，除了有綠葉或新芽長出，根會抓緊泥土，葉上沒有異常斑紋花點，枝條有力向上生長，枝頭不乾枯，根莖脹實而非軟腍」。

新手入門推介

J.E.和Yann推介以下4種塊根植物，價格相對便宜及栽種容易，適合新手種植。

沙漠玫瑰（Adenium obesum）

全名是索科特拉島沙漠玫瑰，莖部粗壯如酒瓶，頂部長葉，春季開粉紅色花朵。索科特拉島位於非洲之角（Horn of Africa）對出的亞丁灣及阿拉伯海交界海域，陽光充沛，氣候乾燥炎熱，雨季短，孕育了不少獨有的動植物。從原生地環境可知，沙漠玫瑰需要充足陽光，水分要求較低，Yann說：「在一個涼快晚上澆水後，第二朝接觸充足陽光，比較近似它在原生地的習性。」

銀葉睡布袋（Gerrardanthus macrorrhizus）

原生於非洲東部和南部的灌木叢或樹林岩壁上，莖葉具爬藤能力。肥大部分恍如一個裝有大量水分的袋，生長緩慢，但枝葉生長較快，喜歡陽光。夏季時避免陽光直射，定期澆水；冬季則避免積水過多。

沙漠蘇木（Senna meridionalis）

原生於東非島國馬達加斯加，造型如一棵樹，帶有莫名的滄桑感。沙漠蘇木的葉會在陽光充足時打開，以進行光合作用，晚上閉合。愛散射光和通風環境，因葉片較多，比一般塊根植物需要水分。

斷崖女王（Sinningia leucotricha）

名字霸氣的斷崖女王，葉片披上白色絨毛，樣子討喜，原生於巴西巴拉那州的高原峭壁上，環境潮濕暖和，接近香港氣候，但它不愛長期濕熱環境。在陽光充足下，葉毛會長得更密，直射光或散射光也可。

人氣塊根植物

象牙宮（Pachypodium gracilius）

屬夾竹桃科的棒錘樹屬，原生於馬達加斯加，肥大身軀能忍受長時間乾旱，枝幹上佈滿尖刺，枝頂長出葉，開黃色花。室內種植宜放在日照明亮及通風位置，戶外種植需要疏水土壤。

惠比須笑（Pachypodium brevicaule）

驟眼看像一塊長了葉的薑，讓人會心微笑。惠比須笑原生於馬達加斯加的山脈石隙間，春天會長出檸檬黃色小花，種植不當容易腐爛。

惠比須笑是日本人改的漢字名字，有說靈感源於日本七福神之一的「惠比壽」。惠比壽外表不討好，但擁有一張樂觀笑臉，精通海事，最後成為漁民的守護神，受民間愛戴。惠比須笑同樣其貌不揚，卻甚有喜感，受人歡迎。Yann說：「有些植物，只要悉心栽種，它便會長得美來報答你，不過惠比須笑是例外的，儘管付出無比耐性和愛心栽培，它都是長得這麼醜！看着它，覺得可愛又好笑。」

南非龜甲龍（Dioscorea elephantipes）

你以為是枯萎的木頭？其實它是活生生的植物，名字叫龜甲龍，與山藥同屬山藥科，常見品種有南非龜甲龍（圖）和墨西哥龜甲龍等，前者在冬天生長，夏季落葉休眠，後者則相反，夏季生長，冬季休眠。龜甲龍外皮原本光滑，經年累月變得木質化，最後龜裂成塊狀。現在是南非龜甲龍的休眠期，莖蔓枯萎，修剪後下一季會再次長出莖蔓和心形葉片，開黃色花。

選擇合適盆器

盆器（日本稱為「植木鉢」）選擇也有學問，市售盆器主要由塑膠、陶瓷、石或混凝土製成，各具特性，例如膠盆價格相宜，保濕度高，但較悶焗，對需要足夠透氣度的塊根植物來說，並非最佳選擇。石和混凝土盆器吸熱，種植環境不當，容易影響根部生長。

粗沙陶泥透氣 釉彩保濕

種植塊根，J.E.建議使用陶瓷盆，「陶瓷盆根據陶泥密度具不同程度的透氣度，釉彩比例則影響保濕度，釉彩愈多愈保濕。例如，種植沙漠蘇木這類對水分要求較高的植物，可用上了釉彩的陶瓷盆，有一定的透氣及保濕度。反之，種植忌水過多植物，宜選擇沒釉彩及以粗沙陶泥製成的盆器，透氣度最高。一般而言，使用粗沙陶泥、局部上釉、盆壁厚薄適中的盆器，適合大部分塊根植物」。

【室內養植系列之三：塊根植物】

文、圖˙ 李佩雯

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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