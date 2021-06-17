「揼石仔」曾養活香港 花崗岩礦場瀕臨終結

以花崗岩製作的廚房桌面有着獨特美感，且耐熱、防刮兼防潮，但較容易出現「食色」問題。（好師傅CoDeco裝修平台提供）

終審法院有超過百年歷史，採取新古典主義的建築風格，同時也是香港所剩無幾的花崗岩建築物之一。（唐可怡攝）

獅子山也是由花崗岩形成的地貌，近看獅子頭部分就能看到明顯的風化節理。（漁護署提供）

花崗岩上可見明顯的礦物顆粒，包括呈粉紅色或肉紅色的長石、半透明或白色的石英，還有黑色的雲母。（漁護署提供）

【明報專訊】我們生活的四周，不難找到石材，無論是家中裝修、馬路街道、大廈建築，還是填海造地，都少不了它。這些石材，曾經由本地主要行業之一的石礦場供應。但隨着社會變遷及成本問題，曾經養活幾代港人的石礦場，近數十年已買少見少，現存仍在運作的只剩一個，更可能會在一兩年內停產。到底昔日的石礦場和生產的花崗岩是如何「風光」？

遠在百多年前，香港已經跟花崗岩結下不解之緣。香港地質學會會長張志德表示，香港古時位於火山帶，因此整體地質的組成以火山岩為主。據土木工程拓展署資料，很多火山岩是由中生代的岩漿活動形成，而與斷層相關的熱溶液活動則在不同程度上提高礦物的密集度，因此有不同的礦物產出。張志德表示，當中香港的花崗岩形成效果又特別好（因剛好的溫度和岩漿成分），堅固且無明顯節理，適合建築使用。

曾有逾百礦場 僅存藍地或後年停用

香港大學房地產及建設系兼任教授潘新華表示，在20世紀初最「輝煌」的日子，香港大大小小礦場有逾百個，都是以生產花崗岩為主。他指當時的香港島人口約有7400，估計近四分之一都「靠揼石仔搵食」，從事石礦或相關工作。張補充，礦場遍佈港九新界，如石澳、索罟灣、屯門藍地、九龍安達臣道、鑽石山、茶果嶺（藍田）等地。

然而，隨着香港社會轉型和人力成本增加，加上石礦影響人文與自然環境，屬厭惡設施，2000年左右這個行業漸漸沒落，轉而從內地入口石料。時至今日，石礦業幾乎絕迹香港，屯門藍地是僅餘仍在運作的本地礦場，主要生產細顆粒結晶的花崗岩，開採後會進一步碾壓成碎石，作鋪路或混凝土的材料；據土木工程拓展署報告，藍地石礦場預計於2023年停用。

「長命」堅固 建築填海造地

潘新華表示，香港不少建築也是使用本地花崗岩建造，如在1846年建成，位於中環的茶具文物館；1884年建成，前身是尖沙嘴水警總部的1881 Heritage；以及舊最高法院，現今的終審法院大樓。就連早前發現的主教山配水庫，柱子部分便是以花崗岩建造。張志德補充，除了建屋，花崗岩也用作填海造地、建防波堤和護土牆，比如鯉景灣一帶的土地，就是使用花崗岩填了舊筲箕灣避風塘而得來。

張志德表示，香港出產的花崗岩較「新鮮」，或只是輕微風化，岩體堅固無明顯節理，十分優質，因此廣受歡迎，除了用於本地建設，也出口至其他地方，近至廣州，遠至美國也有它的身影。潘新華分享道，1888年建成的廣州石室聖心大教堂，就是使用來自牛頭角和茶果嶺兩個石礦場的花崗岩興建；三藩市的Parrott Building也用上香港出產的花崗岩，並且由隨船的香港工人協助興建。

花崗岩建築特別耐用堅固，如約千年歷史的印度布里哈迪希瓦拉神廟，至今仍然屹立不倒。即使我們現在最常見的混凝土加鋼筋建築物，其鋼筋也會隨年月逐漸生鏽，不如花崗岩建築般「長命」。

建築成本高 化身碎石加入混凝土

既然花崗岩耐用堅固，為何現在卻不多見用於建築？

張志德解釋，切割和搬運花崗岩的工序相當耗費人力物力，因此建造成本很高。隨着混凝土和鋼筋的組合出現，塑形簡單又足夠堅固，因此成為現代建築的主流。潘新華則補充，其實花崗岩也是混凝土的主要材料之一，擔當支撐的作用，因此它並非消失，而是化成碎石，以另一種形式存在而已。

除了大型建築，其實家居裝修也用上花崗岩，最常見莫過於廚房桌面。根據裝修網站「好師傅」資料，花崗岩耐磨抗熱，且有漂亮和獨特的花紋，能讓家中環境增添「貴氣」。再者，這類天然石都是自然成形，每塊的花紋、顏色與結晶形態都不同，這種獨特個性也是很多人喜歡它的原因。

不過，天然石表面都有微小的孔洞，需要打蠟保養，若照顧不當有可能導致「食色」（例如打翻醬油，顏色會滲入）。再者，花崗岩材質偏重，因此需要使用更堅固的支架固定，否則長久或會導致支架變形；加上市場上有更多材質選擇，因此也愈來愈少人選擇花崗岩等天然石做廚房桌面。

● 知多啲

由自給自足到內地輸入

根據土木工程拓展署年初上載的文件，香港石礦業的紀錄可追溯到1841年，當時政府為增加基建項目，對石料的需求甚殷。與此同時，眼見坊間石礦場愈來愈多但欠缺規管，遂設立許可證制度，第一個「開採權」在1844年正式批出，截至1907年，累計發出了114個石礦場許可證。

文件也提到1970年代尾，本地石料需求約為每年1000萬公噸，礦場產量可自給自足，但其後供不應求。參考該署網頁資料，1987年從深圳及珠海進口的石料，約佔需求的44%。1995至96年間，因機場的核心工程計劃，石料需求漲到每年2500萬公噸；加上本地礦場因社會變遷及經濟轉型而逐步關閉，產量進一步下跌，香港因而更為依賴內地進口。

據2019年數據，本地石料的需求約每年1700萬公噸，但現時唯一仍在運作的屯門藍地石礦場每年只生產100萬公噸，僅佔需求約4%至7%。

政府資料也顯示，藍地石礦場合約預計2023年屆滿，現時各方也正在研究未來香港石礦業的發展。潘新華指出，基於環境污染及對環境的影響，相信比起現時的戶外開採，以地下開採或岩洞的形式或許更符合大眾期望。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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